Zelená vytočila německého politika: „Zkusil jsem s uprchlíky mluvit a v podstatě jsem čelil útoku nožem“

„Proč každý, kdo přijede do Německa, dostává od prvního dne sociální dávky, které jsou vyšší než téměř v jakékoli jiné zemi na světě?“ ptal se Spahn v pořadu populární moderátorky Sandry Maischbergerové ve veřejnoprávní televizi ARD.

Katharina Drögeová patří mezi Zelenými k politikům, kteří zpřísnění migrační politiky hlasitě odmítají a tvrdí, že v Německu mají mít právo i ti, kteří se nemohou domoct práv ve svých domovských zemích. Především lidských práv.

Proti zpřísňování migrační politiky se mezi Zelenými staví i Katharina Drögeová. „Lidská důstojnost je nedotknutelná.“ CDU chce tohoto tématu zneužít a z žadatelů o azyl udělat bezdomovce,“ zuřila politička v pořadu.

„Podle vaší logiky může do Německa přijít kdokoli,“ vmetl okamžitě Spahn zelené poslankyni. Zdůraznil, že ani po zpřísnění by žadatelé o azyl neměli skončit na mrazu a bez jídla. Budou mít chléb i střechu nad hlavou.

A začal křičet.

„Takhle můžeme pokračovat dalších pět nebo deset let, pak uvidíme úplně jiné volební výsledky. Stejně jako v mnoha sousedních zemích. To není přijatelné! Mimochodem, pro mě taky ne! Nechci, abychom neměli žádnou kontrolu nad tím, kdo a proč přijede do Německa. Nechci, abychom přijímali neomezený počet lidí – mimochodem z kulturních oblastí, kde je integrace velmi obtížná!“

Podle Spahna má Německo přijímat kvalifikované pracovníky, a to ještě teprve poté, co projdou důkladným sítem.

Hádka mezi politiky se odehrála jen pár dní poté, co německá soukromá televize SAT 1 přišla s reportáží, která ukazuje, že v Kielu na severu Německa už lidem s uprchlíky a migranty dochází trpělivost.

Jonathan Franz žije na dohled od centra pro uprchlíky již tři roky, a přestože si je vědom, že vlastně žije v dobré čtvrti, přestává se v sousedství ubytovny cítit dobře. Asi třicet zdejších uprchlíků totiž prý dělá neuvěřitelný randál a rozhazují kolem sebe neuvěřitelné množství odpadků.

„Jsou velmi hlasití, šíří spoustu odpadků a když jdete po městě v noci, tak jejich chování nabývá úplně nových rozměrů. V noci se tu konají automobilové závody. Auta se tu proplétají mezi jinými auty,“ popsal situaci Jonathan Franz.

Když si místní stěžovali, co se to v jejich sousedství děje, úředníci jim doporučili, aby si zkusili s uprchlíky promluvit. Jonathan Franz to prý zkusil několikrát.

„Ale teď už to nedělám. A nedoporučuju nikomu, aby to zkoušel. Zvlášť nikomu nedoporučuju, aby k uprchlíkům chodil v noci a zkoušel s nimi mluvit. Sám jsem to zkusil a v podstatě jsem čelil útoku nožem,“ prozradil

Ubytovnu pro uprchlíky zřídilo vedení Kielu, ale když soukromá stanice SDAT1 požádala o vyjádření i vedení města, dostala jen relativně krátkou písemnou odpověď.

„Obavy obyvatel čtvrti … bereme velmi vážně. Ve spolupráci s policií, bezpečnostní službou a sociálními pracovníky byla přijata různá opatření, která stále zůstávají v platnosti. V současné době zkoumáme, do jaké míry lze skupinu rozdělit do různých ubytovacích zařízení v jiných částech města,“ stojí v prohlášení radnice.

Než se podaří migranty rozdělit a umístit do jiných zařízení, ubytovnu střeží posílené policejní hlídky.

Jonathan Franz doufá, že se nakonec situaci podaří vyřešit, protože se mu nechce z jinak dobré čtvrti stěhovat.

