Zelení fanatici. Krávy. Peklo. Jan Kraus velmi jasně

Každé ráno se na Frekvenci 1 sejde moderátor Jan Kraus a blondýna Miluška Bittnerová. A on vtipně, originálně a s nadhledem, okomentuje aktuální témata. Tentokrát to bylo téma klimatu.

„48,8 stupně Celsia. Na Sicílii padl evropský teplotní rekord. Co vy na to?“ zeptala se Krause Bittnerová.

„No jo, tak ten padl na Sicílii, ale i v Kanadě byla strašná tepla – a vůbec na jihu Evropy. No tak ty vedra jsou rekordní a jsou to ďábelský teploty. A teď přijde ta – nebo vyšla ta zpráva OSN o stavu klimatu, ta bude asi děsivá, běsná, což samozřejmě na to člověk musí brát zřetel, protože je asi naše užívání přírody a planety a zneužívání našima splodinama, má na to jistě negativní vliv, ale zároveň se připravte, že se toho chopí ti green fanatici, ti zelení fanatici a rozpoutají zase o to větší peklo,“ poznamenal Kraus.

„A ono to někdy vede k nesmyslným potom počinům, to bývá součást toho fanatismu – takže je to hrozný a měli bychom se s planetou zaobírat, abychom ji šetřili – a na druhou stranu by bylo dobrý tu planetu šetřit tak, abychom to sami přežili. Jinak pro nás nebude mít tak velkej význam. Pokud bychom tady nebyli. Což je přání některých ekofanatiků, to jsou ti, co říkají nemít děti, nemít krávy, nežít. Ať planeta žije bez nás krásně sama. Je to hezká myšlenka, ale já ji nesdílím. Já jsem tady rád,“ dodal Kraus.

