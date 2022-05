Zelenskyj: Dát nám zbraně? Nejlepší pro stabilitu světa

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hned na úvod své další promluvy ke svým spoluobčanům i ke světu řekl, že Ukrajina se ruskému vpádu brání už třetí měsíc. Rusové a některé další národy přitom předpokládali, že se Ukrajinci za pár dní vzdají. Ale to se nestalo a podle prezidenta ani nestane.

„Třetí měsíc naší obrany je za námi. To je dlouhá doba. To je čas, který přední světové zpravodajské agentury nepředpokládaly. To nepředpokládali ani naši nepřátelé. A to je to, co motivuje svět, aby se na naši zemi, Ukrajinu, díval úplně jinak,“ konstatoval Zelenskyj.

Podle ukrajinského prezidenta to byly tři měsíce, po které Rusové drancovali Ukrajinu a vykořisťovali ukrajinské občany. „Tři měsíce válečných zločinů ruských okupantů. Tři měsíce jejich úderů, ničení, blokády. A tři měsíce masového vykořisťování našich lidí, kteří brání svou vlastní zemi,“ shrnul situaci Zelenskyj.

Prozradil, že během této války vyznamenal přes 15 tisíc lidí. Titul Hrdina Ukrajiny získalo 155 Ukrajinců. 75 posmrtně. „Musíme mít stále na paměti, že jsme tyto tři měsíce přežili díky desítkám tisíc výkonů všech, kdo brání stát. A to za cenu desítek tisíc životů ukrajinských mužů a žen zabitých okupanty. Věčná památka všem, kteří položili život za Ukrajinu!“ složil hold všem Zelenskyj.

Poté se vysmál Rusku.

„Z Ruska dnes zaznělo další zcela neadekvátní prohlášení, že prý ‚zpomalují‘ ofenzivu schválně. No a po třech měsících hledání vysvětlení, proč se jim nepodařilo rozbít Ukrajinu za tři dny, nepřišli na nic lepšího, než tvrdit, že to prý měli v plánu. Zahynulo téměř 30 000 ruských vojáků. Více než 200 sestřelených letadel. Tisíce ztracených ruských tanků, obrněných vozidel a další techniky. Ruská raketová munice je téměř úplně spotřebována. A chtějí to zakrýt lží, že nebojují v plné síle? To je bída. A přijde čas, kdy to sami přiznají,“ konstatoval ukrajinský prezident.

Informace získané tajnými službami Ukrajiny podle Zelenského ukazují, že část ruských vojáků už si uvědomuje, že válka na Ukrajině je pro Rusko příliš nákladná a v podstatě nemá smysl. Zelenskyj nepochybuje o tom, že Ruská federace bude muset jednoho dne Ukrajině vrátit i Krym.

„Jsem vděčný všem partnerům Ukrajiny, kteří pomáhají. Ale znovu a znovu zdůrazňuji: čím déle bude tato válka trvat, tím větší bude cena ochrany svobody nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý svobodný svět. Proto dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu – MLRS, tanků, protilodních a dalších zbraní – jsou nejlepší investicí do udržení stability ve světě a předcházení mnoha těžkým krizím, které Rusko stále plánuje nebo již vyvolalo,“ pravil Zelenskyj.

Prozradil také, že jedná o nastolení systému bezpečnostních záruk, který mnoha dalším generacím Ukrajinců zajistí život v míru. Součástí expertní skupiny, která o těchto zárukách jedná, je prý také někdejší dánský premiér a bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen.

Zelenskyj prozradil, že mluvil také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a premiérem Kanady Justinem Trudeauem. Probíral s nimi poskytnutí finanční i jiné pomoci Ukrajině, i další zesílení sankcí proti Rusku.

Poté ještě jednou poděkoval všem vojákům, lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům v energetice, pracovníkům v dopravě, policistům, učitelům, profesorům, hasičům, ale i dobrovolníkům a diplomatům, zkrátka všem, kteří pro svou zemi pracují ze všech sil i v těchto těžkých válečných časech.

„Jsem vděčný všem, kteří se rozhodli být 24. února s Ukrajinou. Určitě vyhrajeme! Sláva Ukrajině!“ zvolal na závěr.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

