Zelenskyj: Rusové útočí i na duše Ukrajinců. Zde je příklad

Ruská agrese proti Ukrajině trvá už takřka půl roku a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu z neděle na pondělí prohlásil, že agresoři si jistě nepředstavovali, že po šesti měsících od začátku invaze bude Ukrajina stále nezávislou zemí. A tou podle Zelenského také zůstane. Je přesvědčen, že Ukrajince nikdo a nic nedokáže zlomit.

„Toto je naše země. To je naše nezávislost, kterou nikdo nemůže zlomit a nikdo nám ji nemůže vzít. A vy víte, že to tak je. Všichni na Ukrajině to cítí. Za 180 dní – téměř šest měsíců – absolutní většina našich lidí nepochybuje o tom, že dosáhneme vítězství Ukrajiny. Jsme jednotní, jsme nyní sebevědomější než za mnoho desetiletí. A to je jeden ze základů naší síly, naší moci,“ zdůraznil Zelenskyj.

„A proto je to jeden z hlavních cílů ruských teroristů. Útočí na city Ukrajinců, na rány v duších našich lidí, stejně jako na naše města... Útočí krutě, cynicky. Ale jinou zbraní. Nejen propagandou, nejen lží. Trápení lidí, všech těch, kteří trpí největší bolestí, největšími obtížemi, je jedním ze strašlivých prostředků nátlaku, který se pro Rusko stal samozřejmostí,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Jedním z takových útoků je podle Zelenského příprava soudního procesu s obránci Mariupolu, který teď okupanti chystají. A pokud ho opravdu uskuteční, Ukrajina podle Zelenského zareaguje jasně.

„Bez ohledu na to, co si okupanti myslí, bez ohledu na to, co plánují, reakce našeho státu bude naprosto jasná. Pokud dojde k tomuto podlému ukázkovému procesu, pokud budou naši lidé přivedeni do této scenérie v rozporu se všemi dohodami, se všemi mezinárodními pravidly, pokud dojde ke zneužití... To bude hranice, za kterou už žádné jednání nebude možné. Rusko se od jednání odstřihne. Žádné další rozhovory už nebudou. Náš stát už řekl všechno,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina nebude tolerovat takovéto týrání lidských duší. Partneři Ukrajiny o tom podle Zelenského byli informováni, že toto nemůže Kyjev tolerovat. Byl o tom prý informován generální tajemník OSN António Guterres, turecký prezident Erdogan, i francouzský prezident Macron.

„I v době války musejí existovat pravidla. Síla světa rozhodně stačí k tomu, aby se pod moc těchto pravidel dostal jakýkoli stát, jakýkoli terorista. No a my všichni – všichni Ukrajinci – musíme mít na paměti jedno: Ať se děje cokoli, naším cílem je vítězství,“ nechal se slyšet Zelenskyj,

Poté se tradičně rozloučil zvoláním: „Sláva Ukrajině.“

