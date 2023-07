Zelenskyj je herec, proč nebyl ve Varech? Proč si pro něj letěli? Plesl naznačil

reklama

Dále se řeč stočila na proslov Marka Ebena na úvod festivalu, když říkal – jak uvádí Veselý – že jsme malá země a nikdy jsme neobsadili Německo. „To jsem neslyšel. Já jsem jenom čekal, až se objeví někde v médiích, že Marek Eben řekl něco špatně. A objevilo se to i tentokrát. Takže jsem si to odfajfkoval a na tom dlouhém seznamu toho, co budu slyšet z Karlových Varů, přestože jsem tam nikdy v životě nebyl, a nikdy tam nepojedu, tak pěkně ten seznam začal odškrtnutím fajfky: Marek Eben něco zpackal. To se stane každý rok, ne?“ podotkl Plesl.

Dalším tématem byla návštěva ukrajinského prezidenta v Česku. „Je naším zájmem Ukrajina v NATO,“ řekl prezident Petr Pavel. „To se tak událo rychle, to je z bezpečnostních důvodů?“ zeptal se Veselý. „Někde jsem četl nějakou teorii, že schůzka v Bulharsku nedopadla přesně podle představ, tak se udělala další schůzka, která podle Ukrajinců dopadne, a to se rozhodně povedlo. Takže teorie rozhodně legitimizuje zpětně to, co se odehrálo. Nemyslím si, že to tak bylo. Asi se čekalo, až všichni odjedou do Varů. Až bude prázdný město, to se líp transportuje, ta návštěva po městě. Snížený riziko. Nejsou takový zácpy Prahou, možná proto,“ dodal Plesl.

„Ukrajina je priorita české vlády, to říkal premiér. Teď přijel reprezentant naší priority, tak česká vláda a český prezident, obě komory českého parlamentu tomu věnují náležitou pozornost, a tu pozornost věnují naprosto své absolutní prioritě. Číslo jedna na jejich seznamu je priorita,“ popisoval k tomu, jak se všichni Zelenskému věnovali.

U Zelenského je podle Plesla vidět, že má hereckou průpravu. „Protože se do té role... Přišla nějaká role a on se do ní umí položit. To ne každý by dokázal. Tady opravdu je vidět, že je to povoláním herec,“ dodal. „Jak si vysvětlujete, že přiletěl českým vládním speciálem? Že jsme si pro něj přiletěli? Že to platili čeští daňoví poplatníci?“ zeptal se Veselý. „Tak, je to naše priorita. Asi to byly nějaké kamuflážní operace, aby Rusové nevěděli, jakým letadlem poletí, možná letělo víc letadel v jeden čas,“ řekl Plesl.

Doprovod gripenů byl podle Plesla symbolikou, abychom ukázali, jak důležitá pro nás ta návštěva je. „A jelikož je to priorita, absolutní priorita české vlády... Dokonce i naši romští spoluobčané říkají, že náš premiér je ukrajinský premiér, tak, to je přesně v souladu s tou prioritou současné vládní garnitury,“ poznamenal.

„Říká se, že politika je o gestech, není to gesto příliš drahé, pro nás?“ zeptal se dále Veselý. „Ta letadla musí stejně nějak lítat, gripeny si musí nalítávat svoje hodiny, piloti musí nalítávat, tak kroužili asi na hranici se Slovenskem. Česká vláda zvolená, prostě, teď nechci říct většinou občanů, protože takhle to úplně nebylo, ale zvolená česká vláda, nebo vláda složená z koalice, která drží v parlamentu většinu, se rozhodla, že tohle pro ni bude priorita, a se souhlasem svých voličů na to dává peníze. Jaký názor na to budou mít za dva a půl roku, nebo za dva roky, nebo kdy jsou ty volby, úplně ztrácím přehled, to uvidíme. Ale tohle všechno v tom bude hrát svoji roli,“ zmínil.

„Mám problém s jednou věcí. Tady máme našeho prezidenta Pavla, což je člověk z vojenské rodiny, jeho otec byl vojákem Československé lidové armády, myslím si, že to i tak časově odpovídá, že byl vojákem Československé lidové armády v 60. letech, a mě by zajímalo, co si třeba otec generála Pavla myslel o kubánské krizi,“ podotkl Plesl.

I když současné cesty Zelenského jsou dle Plesla „milostnou předehrou před summitem NATO“, summit NATO podle něj bude vypadat zcela jinak než tato túra prezidenta Zelenského. „Myslím si, že to bude daleko blíž tomu, co zažil v Bulharsku, než co zažil v České republice,“ dodal.

Veselý s Pleslem se v pořadu Podtrženo, sečteno nevyhnuli ani zprávě, že ochranka prezidenta Joea Bidena našla v Bílém domě kokain. „Už delší dobu sledujeme, že ten pán Bílého domu má trošku problémy s různými věcmi, tak možná je to jako stimulant. Tak, kokain je stimulant, tak třeba mu ho přimíchávají v nějakých mikrodávkách do stravy a do nápojů a on potom líp funguje,“ přemítal Plesl.

Nechybělo ani téma mediální výchovy. „Podívejte se na našeho prezidenta. Ten absolvoval tolik hodin občanské nauky, řekl bych tisíce hodin občanské nauky, za Sovětského svazu. Vysvětlovali mu, jak svět funguje, jaké hodnoty jsou správné, a on, chudák, podle toho fungoval. A nyní, když přijde k památníku politických vězňů, tak se musí omlouvat. A já se nedivím, že to neprohlédl, když mu takto vymývali mozek. A nyní to čeká ty nebohé děti,“ podotýká k tomuto Plesl.

Luboš Xaver Veselý následně upozornil na rozhovor s někdejším poslancem ODS Borisem Šťastným. „ODS je vůči EU naivní, řekl. Spolupráce s Piráty je stejné jako by šli s komunisty, takhle mluví člověk, který byl ale kovaný ODSák, tam už bude něco špatně?" ptá se Veselý.

„To je dávno už, to byla úplně jiná politická strana, než je to dneska. Tak, ODS není vůči EU naivní. ODS je s EU jedna ruka. To Boris jako netrefil, je mi líto. To se plete. Spolupráce s Piráty je stejná jako by šli s komunisty, to taky není pravda. Boris se zase plete. Myslím si, že spolupráce s Piráty je zase stejná jako kdyby se ODS spojila prostě s frakcí Rudé armády,“ řekl Plesl.

„Nebylo by fér, kdyby si ODS změnila název?“ nadhodil dále Veselý. „To už dávno. Já jsem to měl už dokonce vymyšlený. Mělo by se to jmenovat Občanská demokratická strana zelených. Jsou to melouni prostě. Navrch zelený a uvnitř rudý,“ míní Plesl.

