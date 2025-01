Zelenskyj je nepřítel, prohlásil Fico. Lipavský hned kontroval z ČT

Donald Trump je nyní osmý den ve funkci prezidenta USA a jeho kroky vyvolávají značnou geopolitickou pozornost. Jak si podle Lipavského stojí Česko v očích Donalda Trumpa? „Myslím, že si stojíme dobře. Na druhou stranu nejsme na nějakém hlavním jevišti jeho současného zájmu. Tím je domácí politika nebo blízké okolí. Ale když se podíváme na to, co Donald Trump říká svým spojencům a partnerům v Evropě, například o výdajích na obranu, tak tam si Česko stojí dobře, protože plníme díky naší vládě dvě procenta HDP výdajů na obranu,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský v úterním Interview ČT24.

„Ve Washingtonu budou o Česku vědět. Zároveň nestačí přijet jenom na návštěvu, je potřeba mít agendu. Agendu máme obrannou, ekonomickou i politickou. Máme velmi dobrou výchozí pozici,“ věří šéf české diplomacie.

Česko usiluje o zařazení mezi spojence USA v oblasti čipů

Jan Lipavský vyzdvihl, že již proběhlo několik telefonátů mezi premiérem Petrem Fialou a prezidentem Donaldem Trumpem. „To je také dobrá zpráva. To je zpráva o tom, že česká diplomacie dokáže zařídit nejen pracovní kontakty, ale i na nejvyšší úrovni. Teď si to musíme odpracovat,“ uvedl.

A upozornil: „Otázka bude regulace čipů. Česká vláda, diplomacie, pracuje na tom, abychom byli přeřazeni do té nejvyšší kategorie. Je to návrh z dílny ještě bývalé vlády,“ pokračoval Lipavský. Bidenova administrativa rozdělila svět do tří kategorií podle toho, jak bude regulovat vývoz čipů. Česko zatím není zařazeno mezi hlavní spojence USA.

Proč podle Lipavského není Česko mezi spojenci? „Pravdy se nedobereme, nedokážu to vyhodnotit. Závěr Bidenovy administrativy byl zrychlený, oni čistili šuplíky. My teď hledáme způsob, jak se spojit s těmi správnými lidmi. Probíhá i personální výměna. Je to složité, ale věřím, že budeme úspěšní, je to náš cíl,“ řekl ministr.

Trump Evropu potřebuje, ale Evropa si to plně neuvědomuje

Ministr zahraničí Jan Lipavský je přesvědčen, že Donald Trump potřebuje Evropu, i když vztahy nebudou jednoduché. „Potřebuje ji, byť to nebude úplně jednoduché. Včera jsem byl na radě ministrů zahraničních věcí v Bruselu. Měli jsme tam oběd věnovaný Spojeným státům, ale nenabyl jsem pocitu od ostatních evropských ministrů, že si úplně uvědomují váhu toho, co znamená nový americký prezident. Od některých jsem ten pocit získal,“ řekl.

Z jeho vyjádření vyplývá, že země, které investují více do obrany, budou mít lepší startovací pozici pro jednání s Trumpovou administrativou, zatímco státy s nižšími výdaji mohou mít složitější vztahy se Spojenými státy. „Když se podíváte na země podle podílu výdajů na obranu, tak vám z toho jasně vypadne Polsko, pobaltské země. Tři až čtyři procenta HDP jdou naproti Spojeným státům,“ poukázal.

Největším nebezpečím pro Česko by byla obchodní válka

Ministr upozornil sice na významnou shodu mezi českými a americkými zájmy, ale zároveň varoval před možnými riziky v ekonomické oblasti. „Když se podíváme na zájmy České republiky a zájmy USA, tak je tam velký překryv. Pokud Spojené státy budou tlačit na Evropu, aby zvyšovala výdaje na obranu, tak je to i v našem zájmu. Jde nám o bezpečnost v Evropě, aby evropské země i naši sousedé dávali dostatek peněz na obranu, abychom dokázali čelit ruskému vlivu. Stejně tak sdílíme pohled na situaci na Blízkém východě. Ale to, co je pro nás jako pro Česko nebezpečné a může být i nevýhodné, by opravdu byla obchodní válka. Cla jsou pro nás největší nebezpečí,“ zmínil.

Trumpova politika jako budíček pro Evropu, zejména v oblasti Green Dealu

Někteří evropští politici vnímají zvolení Donalda Trumpa jako varovný signál pro progresivní síly v EU, především v otázkách klimatu, ochrany menšin a migrace.

Evropa nyní stojí před rozhodnutím, zda pokračovat v ambiciózních klimatických cílech, nebo zvolit pragmatičtější přístup v reakci na změnu americké politiky. Trumpova administrativa totiž pravděpodobně omezí regulace a posílí fosilní energetiku, což může ovlivnit globální ekonomické trendy a konkurenční prostředí evropských firem.

Ficova politika zatím nenarušuje bezpečnostní zájmy Česka

Témata, která během kampaně prosazoval Donald Trump, se stále hlasitěji ozývají i na Slovensku, kde je situace napjatá kvůli vnitropolitickému vývoji.

Ministr zahraničí Jan Lipavský se vyjádřil k otázce, zda slovenský premiér Robert Fico představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. „Já ze své role ministra zahraničí pracuji na tom vztahu. Když Fico navštívil Moskvu, aby tam jednal podle jeho slov o plynu, povzdechl jsem si, že je velké štěstí, že tato vláda zajistila energetickou nezávislost pro naši zemi a nemusíme nic takového činit. Já jsem v tuto chvíli ale nezaznamenal, že by slovenská pozice, ať už v Evropské unii nebo v NATO, nějakým způsobem vážně narušovala to, co od těchto organizací Česko pro svoji bezpečnost potřebuje,“ uvedl šéf české diplomacie.

„Za celou dobu jsem ze strany Slovenska nezaznamenal, že by přišel nějaký krok, který by ohrožoval bezpečnost Česka. Česko žádnou izolaci Slovenska nedělá,“ dodal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Vyjádřil znepokojení nad výrokem slovenského premiéra Roberta Fica, který označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za nepřítele. „Takový výrok mě netěší. Zelenského považuji za přítele Česka, České republiky a člověka, který se hrdinně brání se svým národem proti ruské invazi,“ zdůraznil Lipavský.

Na otázku, zda může být Slovensko kvůli těmto výrokům izolováno na mezinárodní scéně, Lipavský odpověděl: „Nevím, jakým způsobem měřit izolaci Slovenska. To si musejí Slováci sami vyhodnotit, jestli se cítí být izolováni, jestli mají dostatek zahraničních kontaktů a jestli to má dopad na byznys. Určitě Česko žádnou izolaci Slovenska nedělá,“ uvedl ministr zahraničí.

„Naše vláda udělala jeden krok. To, že jsme odložili mezivládní konzultace na premiérské úrovni a řešíme otázky spíše praktického charakteru,“ dodal Jan Lipavský.

