Zelenskyj nespokojen, chce pro Ukrajinu respekt. Ale s NATO to asi bude jinak

„Ale Ukrajina si také zaslouží respekt. Nyní, na cestě do Vilniusu, jsme obdrželi signály, že se o určitých formulacích jedná bez Ukrajiny,“ pokračoval zklamaně Zelenskyj s tím, že problémy nejsou jen s členstvím Ukrajiny v NATO, ale dokonce ani s pozváním ke vstupu do aliance.

„Je to bezprecedentní a absurdní, když není stanoven časový rámec ani pro pozvání, ani pro členství Ukrajiny. A zároveň je přidána vágní formulace o určitých ‚podmínkách‘ i pro pozvání Ukrajiny. Zdá se, že neexistuje žádná připravenost ani k pozvání Ukrajiny do NATO, ani k tomu, aby se Ukrajina stala členem aliance,“ mrzí Zelenského.

Podle ukrajinského prezidenta to nejspíše znamená, že NATO si ponechává příležitost vyjednat členství Ukrajiny v NATO až na mírová jednání s Ruskem. „A pro Rusko to znamená motivaci pokračovat v teroru. Nejistota je slabost. A o tom budu na summitu otevřeně hovořit,“ dodal Zelenskyj.

