Zelenskyj objevil vnitřního nepřítele

21.10.2024 13:10 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že válka musí být co nejrychleji ukončena. Už kvůli severokorejské účasti v ruské agresi proti Ukrajině. Zelenskyj vedle zvolání po co nejrychlejším ukončení války tepal „vnitřního nepřítele“ v zemi. Popsal, koho přesně má na mysli. Němce však víc než diskuse o vnitřním nepříteli zneklidňují Zelenského úvahy o tom, že by se Ukrajina měla stát součástí NATO, nebo by měla mít k dispozici jaderné zbraně. A mezitím se prý Rusové na frontě převlékají do civilu.