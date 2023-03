Zelenskyj přijel do Bachmutu. Vítězství tam? Důležité, ale...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil přední linie v Bachmutu, kde byly ukrajinské jednotky obklíčeny ruskými silami a byly tak odříznuty od zásobovacích linek. Ovládnutí samotného města pravděpodobně výsledek války neovlivní, pro Ukrajince však znamená symbolické vítězství, informoval The Washington Post o vývoji války.

Boje v okolí Bachmutu pokračují. „Ukrajinská obrana zůstává ohrožena obklíčením ze severu a jihu,“ zní ze zpravodajské zprávy z britského ministerstva obrany. Kvůli přerozdělení ruských jednotek je tak možné, že ruský útok na město ztrácí dynamiku.

Jak přesně boje na Ukrajině probíhají, ukazuje britské ministerstvo obrany skrze twitterový účet. „Ilegální a nevyprovokovaná invaze na Ukrajinu pokračuje. Níže uvedená mapa je nejnovější aktualizací obranného zpravodajství o situaci na Ukrajině,“ je napsáno u příspěvku.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2023.



