Zelený k*ndy, komunisti a kůrovec. Bursík nechce auta v Praze, na internetu nechtějí Bursíka. To zas bylo...

Je to sotva 14 dní, co se Martin Bursík stal šéfem komise hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima. A netrvalo dlouho a už jsou známy jeho plány pro metropoli. Odhalil je v Interview Plus na Českém rozhlasu. Z Prahy mají postupně zmizet auta se spalovacím motorem. Bursíkovy nápady pak byly náležitě oceněny na internetu. „Zelený kundy,“ ozval se Štěpán Kotrba. Marketér Buzek ho nazval Burpsíkem. A Daniel Kaiser na Echo24 připomenul katastrofu na Šumavě.

Proslavila se zejména tato Bursíkova věta: „Běžná auta budou muset z Prahy zmizet.“ Šéf komise tvrdí: „Jsme v roce 2019 a podívejte se na trend automobilek – i Škoda Auto směřuje k elektromobilitě… Když si firmy, které kupují nová auta co čtyři roky, nebo domácnosti, co to dělají co 10–14 let, pořídí elektromobil, tak taky získají řadu zvýhodnění a ekonomických nástrojů. Ty budou motivovat i ty, co sem dojíždějí, aby šli ekologickou cestou.“ Dává za příklad jiné metropole, které se vydaly cestou mýtného. Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1284 lidí

„Praha nebude ostrovem s elektromobily a jinde v Česku budou pořád jezdit spalovací motory. Čekají nás velké debaty a konzultace. Cílem by mělo být rozhodnutí, kdy by město regulovalo a zpoplatnilo vjezd do centra pro spalovací motory. U elektromobilů by asi zpočátku stejně jako v Londýně poplatek nebyl. To totiž pak motivuje byznys k rychlejší výměně své automobilové flotily… Bude to jistě velmi citlivé téma, směřované nejdřív k podnikatelům a až pak k fyzickým osobám. Ale bez toho se Praha, myslím, neobejde,“ vysvětloval plány nový šéf nové komise. Reformy a opatření mají za cíl splnit závazek do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 45 % a do roku 2050 učinit Prahu „uhlíkově neutrální“.

Ohlasy na Bursíkovy plány nebyly příliš pozitivní, zvláště z řad pražské opozice. „Zelené sociální inženýrství,“ soudí o plánech šéfa komise zastupitelka Prahy 2 z ODS Lenka Mottlová. „Pan Bursík by měl začít tedy u sebe, přestat lítat, jezdit povozem a neprdět. Sdílet bychom měli i manžele a děti,“ ironizuje. „Vážně, o životní prostředí se máme se zdravým rozumem starat všichni, ale tohle je moc! Až budete zase volit v Praze převlečené zelené aktivisty, přečtěte si program! Zákaz aut, vyvlastňování a noční hodinky v cele s ‚nočním starostou‘. To bylo to ‚pusťte nás na ně‘? Jako že na Pražany?“

Ozval se také poslanec ANO Patrik Nacher. „Ptám se proč, proč, proboha? To není socialistické, nýbrž ekologické inženýrství... A to říkám jako človek, který má elektroauto.“

Velmi stručně a drsně Bursíkovy plány odsoudil analytik Štěpán Kotrba: „Kdo volí zelený kundy, háže auto ze skály,“ tvrdí.

Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes, nemluvil o „zelených kundách“, ale o komunistech: „Bezva! Hele, a co když z Prahy zmizí spíš Bursík? Jinak samozřejmě pořád platí, že kdo volí komunisty, tomu vládnou komunisti.“

A Václav Klaus mladší Bursíkova slova použil v kampani: „Radím vám, pokud máte auto se spalovacím motorem – volte radši Trikolóru. ‚Ochráníme řidiče‘ se jmenuje náš program pro dopravu.“

Zatímco jedni se zabývali Bursíkovými nápady, druhým vadila už jeho osobnost a začali vyjmenovávat jeho minulé prohřešky. Bursíkovo působení shrnul například bývalý starosta Kolodějí Zbyněk Passer: „Martin Bursík fotovoltaický. Myslel to dobře. Největší tunel na daňové poplatníky po roce 2000. Sto miliard z veřejných zdrojů do kapes kámošů, kteří dopředu věděli, co se chystá. Přínos pro životní prostředí dle předsedy Hnutí DUHA je nulový.

Martin Bursík, manžel Kateřiny Jau-Jau Biomasy. Oba podporovali bioplynkový byznys, též masivně zneužívaný díky dotacím stejně jako FVE. Namísto spalování odpadu se dnes na jeho popud na polích sází, mnohokrát postřikují, sklízejí a odvážejí do dalekých bioplynek plodiny, které se na místo jídla zplynují. Traktory při obsluze bioplynek sežerou desetitisíce litrů neobnovitelné nafty a vyprodukují adekvátní emise. Gretě z Martina jebne.

V elektrárnách a bioplynkách se pálí a zplynovává to nejlepší obilí, resp. nejkvalitnější kukuřice. Šíleně pokřivený systém dotací, prosazovaných naprostými magory typu Martina Bursíka to umožňuje. Zdražuje to jídlo. Fotogalerie: - Zasedání vlády bez ČSSD

Málokterý politik uškodil daňovým poplatníkům a české krajině tak jako Martin Bursík. Je proto logické, že pražská zelenorudá skvadra angažovala tohoto vrcholného odborníka do čela potěmkinovské Komise pro udržitelnou energii a klima.

Abyste rozuměli – Praha nemá většího problému než udržitelnou energii a klima. Čert vem tisíce dětí, ktere se neumístí ve škole v místě bydliště, pražský okruh v nedohlednu, chybějící spojení na letiště, neschopnost plánování zásadních investičních staveb, nedostatek manažerských schopností, nefunkční územní plán, který zdražuje bydlení, související nedostatek bytů apod.

Jistotu máme jednu: Do čeho se pustí Martin Bursík, smrdí na sto honů průserem pro dotčené obyvatele, v tomto případě Pražany. Pokud nám tenhle obecní i národní škůdce zamezí dojet si do města autem podle vlastního rozhodnutí, osobně zorganizuju moc ošklivej a dlouhodobej bojkot, který ukončíme až po rozpuštění téhle nesmyslné komise s Bursíkem v čele. Ideálně až po rozpuštění Bursíka.“ A na závěr Passer vzkazuje: „Běžte si vaše sociální inženýrství a převýchovu mas organizovat do Venezuely, nebo Severní Koreje. Tam svým přístupem k občanům a svobodám patříte.“

Marketér Tomáš Buzek Bursíkovu osobu zhodnotil krátce: „Já fakt nechápu, že když BURPSÍK opakovaně shoří u voleb v Praze a má na čele vyražené NECHCEME TĚ TADY, pořád na mě vyskakuje v různejch funkcích a komisích...“

A jaké je dědictví Martina Bursíka jako ministra životního prostředí, připomenul v komentáři na Echo24.cz Daniel Kaiser. „Právě Martin Bursík je důkazem toho, že moderní společnosti už ztratily schopnost vyvozovat následky z osobních chyb. Tady ve funkci, která má nastavit výhybky života v milionovém městě, stanul nikoliv pouze laik, ale člověk s prokazatelně zápornou bilancí v oboru. Může být stokrát sympatický a osobně slušný, bohužel za posledních třicet let nenajdeme v české politice jednoho konkrétního člověka, který by životní prostředí poškodil víc než Martin Bursík, muž, který se vlastními slovy ‚věnuje ochraně životního prostředí celý život‘.“ Kaiser dodává, že Bursíkovo nadšení pro elektroauta je stejné jako jeho nadšení pro „biopaliva, fotovoltaiku a větrníky“.

Za vinu Bursíkovi klade stav lesů na Šumavě po orkánu Kyrill. „Sto čtyřicet tisíc metrů krychlových spadaného dřeva se nechalo na místě. Je to milník šíření kůrovce po celé České republice, jedna z velkých příčin kůrovcové kalamity.“ A dodává, že v bezzásahovém pásmu Šumavy se dvanáct letech od experimentu stále nachází přírodní poušť. „Kdo má takové štěstí, aby měl svůj osobní podíl viny na dnešním suchu a místo, z něhož může vlastních chyb ještě využívat k propagaci dalšího riskantního experimentu?“ ptá se Daniel Kaiser.

Prý i Karel Schwarzenberg později označil Bursíkovu politiku na Šumavě za „volovinu“ a „závažnou chybu“. „Jak tedy může strana, kterou Schwarzenberg zakládal, toho člověka znovu pustit do kokpitu?“ ptá se komentátor a na závěr konstatuje, že když nejsou volení zástupci nuceni platit za své politické chyby, tak něco není v pořádku.

