Železný tlačil v ČT na Kobzu. Neměla by Evropa řešit Bělorusko? Odpověď byla jasná a pro EU nepříjemná

Poslanec Jiří Kobza (SPD) v České televizi prohlásil, že by si přál, aby Bělorusové absolvovali svobodné demokratické volby a mohli svobodně projevit svou demokratickou vůli, aniž by se museli bát, že je za to budou vojáci či policisté do krve bít. Rázně však odmítl jakékoli vměšování do situace v Bělorusku ze zahraničí. Pustil se kvůli tomu do premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ministři zahraničí členských států EU se dohodli, že na běloruskou vládu uvalí další sankce. Český premiér vyzval k zopakování voleb v Bělorusku, s tím, že na druhý pokus už by to měly být volby svobodné.

Poslanec Jiří Kobza (Svoboda a přímá demokracie) konstatoval, že hnutí Tomia Okamury odsuzuje násilí jako nástroj politického boje v každé zemi. „O tom není žádná diskuse, proboha. To jsou věci, které se nesmějí dít. Každý stát musí respektovat, že lidi mají právo vyjádřit svůj názor,“ zdůraznil Kobza.

„My jsme protestovali proti násilí, ať už to bylo ve (španělském) Katalánsku, ať už to bylo ve Francii, kde brutalita policie skutečně přesáhla všechny rozumné meze, a zrovna tak to odsuzujeme v Bělorusku,“ pokračoval poslanec.

Moderátor Jakub Železný, jenž ve studiu ČT seděl proti Kobzovi, poslanci připomněl slova Tomia Okamury, že Bělorusové si musí svou situaci vyřešit doma sami. Poté se Kobzy zeptal, zda už situace nezašla natolik daleko, že Evropa se o dění v Bělorusku zkrátka musí zajímat.

„My vycházíme z toho, že Bělorusko patří Bělorusům a je především na nich, jak si budou spravovat svoje věci, protože jinak je to přece jen zasahování do vnitřních záležitostí toho státu, a to už se dostáváme na velmi diskutabilní téma,“ odvětil Kobza.

Železný připomněl, že Bělorusko je autoritářským státem a řada lidí zpochybňuje oficiálně prezentované výsledky.

Kobza konstatoval, že by neměl nic proti případnému přepočítávání hlasů. Ale to, co navrhuje český premiér Babiš, tedy opakování voleb, to už je podle poslance až příliš.

„Dovolím si tady nesouhlasit s panem premiérem, protože říkat nějaké zemi, že má opakovat volby jen proto, že se mi nelíbí jejich výsledek, tak to si myslím, že už je za hranou,“ pravil Kobza. „Já se obávám, že to už bychom otevřeli Pandořinu skřínku, protože to už by mohl kdokoli zpochybnit volby v kterékoli zemi,“ dodal varovně.

Podle Kobzy by se to mohlo stát v případě Číny, Ruska, Íránu, Izraele a jakékoli jiné země, a to by prý mohlo být nebezpečné.

