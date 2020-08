Železný z ČT: Xaver z něj má srandu. Nejprve FOTO, pak scéna s hostem

Do nového studia XTV přišel komentovat poslední zprávy také komentátor Info.cz Petr Holec. Označil Tomia Okamuru za pilota kamikaze ohledně jeho snahy vyvést Česko z EU a „tábor dobra“ za šiřitele totality. Došlo i na nový film Havel. „Já nevím, proč bych měl chodit na film o Havlovi, já jsem zažil Václava Havla,“ zhodnotil bývalý reportér. Na závěr přišla na přetřes Zemanova dovolená a pověstný člun. Xaver navrhl, že by se na tuto atrakci mohly prodávat vstupenky a sportovní komentátoři z Kavčích hor by ji komentovali odborně. A pak přišlo na Jakuba Železného...

Nejdříve měl Holec komentovat vystoupení Tomia Okamury v České televizi, kde se moderátorka ptala předsedy SPD, zda chce odejít z EU, když do Česka může přijít z unijních fondů 19 miliard. Holec se nedivil, že vystoupení upoutalo takovou pozornost. „To můžeme být znovu součástí Ruska a Putin nám dá, ten to zdvojnásobí, i když nemá žádné peníze,“ řekl komentátor Info.cz a podivoval se, co to je za důvod pro členství v unii. Xaver ještě podotkl, že na moderátorce Barboře Kroužkové bylo vidět, že Okamuru nenávidí.

Holec podotkl, že mu Okamura připadá jako pilot kamikaze. „On nás chce vyvést z EU po anglicku a když sledujete tu čtyřletou agónii Brexitu, a Britové si to odhlasovali, to je v pořádku, nakonec budeme mít srovnání. Nicméně Česko není Británie a ty důvody jsou úplně jiné, abychom tam zůstali.“ Podotkl, že EU není žádný pionýr, kde se mají všichni rádi. „EU je normální pokračování evropské války, místo na frontě foie gras a láhev Bordeaux v Bruselu. Musíme prostě válčit jako předtím,“ zhodnotil pragmaticky a dodal, že vystoupit by byla ekonomická pohroma. Zvlášť, když to říká i takový euroskeptik jako Václav Klaus. A sarkasticky podotkl, že neví, z čeho by to Okamura kompenzoval, možná z „cestovky pro plyšáky“.

Holec se také trefoval do Jiřího Ovčáčka za myšlenku prozrazenou v interview s Čestmírem Strakatým, že prezident brání svobodu svědomí. „Vy jste tady mívali takovou velkou televizi, plazmu, jestli bych si jí v rámci svobody svědomí nemohl odnést? Ale už jí tady nevidím, tak mě napadá, jestli už tu nebyl Jiří Ovčáček a neodnesl si jí v rámci svobody svědomí,“ dovedl Ovčáčkův argument do absurdního scénáře. Ale co se týče nástupu totality, má prý Ovčáček bohužel pravdu a nejhorší na tom dle něho je, že totalitu zavádí „tábor dobra“ ohánějící se demokracií.

„Oni by chtěli, abychom v rámci demokracie volili všichni TOP 09, to by byla ta správná nejvyšší demokracie. Protože když nevolíte TOP 09, tak jste nedemokratičtí,“ mínil komentátor. „Tak to hodíme topce, ať jsme demokrati,“ navrhoval Xaver, ale Holec byl skeptický, že to TOP 09 pomůže. „Když to tam hodíme my dva, tak to bude 2,5 %,“ žertoval.

Zmínil také americký průzkum, podle kterého se 65 % Američanů bojí vyslovit svůj upřímný názor na politiku a společnost. A to podle Holce nastává i u nás. „Já jsem kolikrát zažil, když někdo řekl, že volil Miloše Zemana nebo ANO, tak mu řekli, že je cvok a vůbec nepatří do té země, jak si to dovoluje,“ dodal. A Xaver přidal anekdotu s filmem Havel: „Viděl jste film Havel? Viděl. A vstupenku máte? Mám. A mohl bych jí vidět, prosím?“

Holec řekl, že na takové filmy většinou nechodí a na bilboardech mu přijde Václav Havel ztvárněný Viktorem Dvořákem jako parodie. „Já nevím, proč bych měl chodit na film o Havlovi, já jsem zažil Václava Havla,“ přidal další argument.

Zmíněno bylo i téma reklamy na Českých drahách, ze kterých si dělali mnozí legraci. Holec řekl, že mu to připomíná reklamu za socialismu, konkrétně pana Vajíčka. I protizápadní a proti imperialistický tón prý České dráhy vystihly: „Žádná Itálie a Francie, ale pojedete do Otrokovic, tam si to užijete.“ Dodal, že takové verše snad musel zplodit ředitel drah s mladou asistentkou. Okomentoval i nehody. Když se stane nehoda, vrhnou se prý média na dráhy a pak se 14 dní čtenářstvo dočítá, jak strojvůdce sotva dobrzdil červenou a podobně. Podle Holce se ovšem jedná o stálý stav na českých železnicích.

K prezidentovi a jeho mluvčímu se Xaver s Holcem vrátili, když diskutovali o Zemanově dovolené, která se tentokrát podle Ovčáčka obešla bez nafukovacího člunu. Xaver podotkl, že si sice všichni za fotky z prezidenta utahují, ale na člunu vypadal šťastně a Holec se přidal, že člun je takové Slunce, seno, jahody nebo Kameňák. „Proč ne, vždyť to lid chce vidět,“ hodnotil moderátor a Holec dodal, že to už k Hradu patří.

„Já jsem si mnohokrát říkal, že by na to mohli prodávat vstupenky, lidé by stáli okolo, jako když je výlov rybníka. Lidé by tleskali, vy, reportéři, byste o tom informovali širokou veřejnost, sportovní komentátoři z Kavčích hor by to komentovali odborně,“ začal Xaver a Holec se přidal: „Jakub Železný by se neodtrhnul od facebooku. Jakub Železný rozumí i sportu, Jakub Železný rozumí všemu, to ho nepodceňujte.“

„Tady já nemohu nijak reagovat,“ připomenul Xaver svůj statut člena Rady ČT, ale Holec se nabídl, že on může a klidně to řekne za něho. „Já bych byl rád, kdyby to někdo řekl za mě,“ pravil moderátor.

Dodejme, že Xaver se o moderátora lehce otřel narážkou na facebooku, když sdílel fotku kvašených okurek, které hrdinně padly při rozhovorech. „Slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) zkusí se jich jen slovem dotknout, ze studia takového hosta prostě vyhodím,“ parodoval Železného prohlášení o Miladě Horákové.

Holec ještě dodal, že když zmínil výlov, tak jako bonus by někdo mohl prezidenta z rybníka vylovit, ale to už Xaver mínil, že to zachází moc daleko a bylo by to snižování vážnosti úřadu. Ale Holec namítal, že by to byl pro Miloše Zemana kontakt s lidmi. A na závěr moderátor ještě poznamenal, že už nějak ustalo hledání kanditáta, který by měl Zemana nahradit.

