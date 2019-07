Zeman? Jen stroj na podpisy. Rychetskému došla trpělivost v kauze Staněk

Jsme na hraně ústavní krize? Nejen o tom hovořil moderátor Michael Rozsypal s předsedou Ústavního soudu v pořadu Interview Plus na vlnách Českého rohlasu Plus.

„Ztráceli bychom čas, kdybychom rozebírali, kdy začíná ústavní krize a kdy je to jenom, řekněme, krize politického systému a krize, kterou bych nepochybně nazval v současné situaci krizí komunikace,“ řekl úvodem rozhovoru Rychetský. „Demisi ministra teoreticky nemusí prezident přijmout, návrh premiéra na odvolání ministra naopak přijmout musí. Poté, co nepřijal prezident demisi ministra Staňka, předložil premiér oficiální ústavně podložený návrh na odvolání na ministra kultury a takovému návrhu není prostor pro úvahu prezidenta vyhovět – nevyhovět. Takovému návrhu musí hlava státu vyhovět,“ zmínil Rychetský. Absolutním pánem vlády je premiér, tvrdí Rychetský.

Prezident je podle jeho slov nečinný, což není v souladu s ústavním pořádkem. „V ústavním systému ústava mimo jiné zakládá povinnosti jednotlivých ústavních orgánů a někdy splnění té povinnosti váže na lhůtu. A když váže na lhůtu, tak je prostor pro diskreci. A když ta lhůta není, tak je v podstatě jednoznačný shodný výklad v celé akademické oblasti, má ústavní povinnost prezident republiky splnit,“ míní Rychetský.

Podle svých slov nemůže nyní říci, zda prezident nyní překročil podmínku jednat bez zbytečného odkladu, protože hrozí, že by mu tento případ mohl skončit na stole. „V tomto případě je prezident stroj na podpisy. Ústava neposkytuje prostor pro zvažování důvodů pro a proti,“ řekl.

Následně pohovořil o přímé volbě prezidenta, která se podle jeho slov do parlamentní formy vlády vklínila. „Kompetence prezidenta se nezměnily, ale nepochybné je, že to ústavní systém rozkymácelo,“ domnívá se Rychetský. Své pak řekl i ke kompetenční žalobě, kterou premiér Andrej Babiš (ANO) nechce podat na prezidenta republiky. „Samozřejmě že pro celou zemi je zdravější, když budou schopny ústavní instituce kooperovat, koordinovat svou činnost, že to bude rozhodně pozitivnější, než když mezi nimi budou spory, které bude muset řešit Ústavní soud,“ míní.

„Jestli se něco nepovedlo při vytváření ústavy, tak to bylo zařazení státního zastupitelství do té části ústavy, která je výkonnou mocí,“ podotkl pak také k ústavě Rychetský. „Chceme-li najít nějakou právní oporu pro to, že by státní zastupitelství mělo být nezávislé, najdeme ji s potížemi v procesním předpise,“ dodal. Ministr spravedlnosti však podle něj rozhodně nemůže zasahovat do živých kauz. „Ale zkoušet to může kdokoli, reálnou obavu z tohoto však nevidím. Pokud je na stole živá kauza, která se týká premiéra, tak vám mohu říct, že ani moc netřeba zasahovat. Všichni nežijí v nějaké skleněné kleci, všichni vědí, s jakou dychtivostí se čeká na jejich rozhodnutí, a chce to velmi odolnou osobnost, aby nepodlehla z té či oné strany i nevysloveným přáním. Je to tak choulostivá záležitost, že mě mrzí, že se nepodařilo státní zastupitelství ústavně zakotvit tak, aby bylo chráněno od ostatních institucí,“ míní závěrem Rychetský, který obavy o nezávislost justice aktuálně nesdílí.

autor: vef