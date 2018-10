Zeman a Paroubek ano, Hamáček ne. Jasná slova známého sociálního demokrata

„Je mi strašně smutno. Já jsem se před brněnským sjezdem (konaným v březnu 2017) trochu nechal vmanipulovat do rozhovoru, ve kterém jsem jasně řekl, kam ta strana směřuje. To byl klasický normalizační sjezd, který nic neřešil. Sobotka se stal předsedou, přitom už tam vůbec neměl být, Chovanec se stal místopředsedou a přitom už tam neměl být. Nakonec se ukázalo, že na to nemá, protože když šel do voleb, tak volby prohrál. Za půl roku, kdy vedl stranu, neudělal vůbec nic, takže teď jsem byl v šoku, když začal kritizovat,“ pálil nemilosrdně Jansta do vlastních řad.

Ze strany prý odešli chytří lidé a strana si teď musí definovat, co chce vlastně prosazovat. Otázka je, zda se to podaří, protože současný šéf strany Jan Hamáček zatím nevystupuje jako silný lídr ČSSD. „ČSSD měla jen dva vůdce, jeden se jmenoval Miloš Zeman a druhý Jiří Paroubek,“ zdůraznil Jansta.

Jistou naději pro ČSSD prý vidí v Michalu Haškovi, ale až ve chvíli, kdy si dodělá advokátní zkoušky a očistí své jméno po tom nešťastém vystoupení v ČT před pěti lety, kde popíral konání lánské schůzky s prezidentem, ačkoli dobře věděl, že se ta schůzka konala.

Jansta v rozhovoru vychválil vedle Paroubka a Zemana i Českou televizi, resp. její kanál ČT Sport. Veřejnoprávní televizi poděkoval za to, že dokázala přilákat ke sportu alespoň některé investory. „Aspoň nějací sponzoři dali nějaké peníze, aby byli vidět,“ uvedl.

Došlo i na jeho stíhání v kauze údajně netransparentního rozdělování dotací, která vyplula na veřejnost za časů exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Jansta zdůraznil, že za sportovce lobboval vždy, ale sám z toho neměl prospěch. Pracoval ve prospěch sportovců tak, jak pracují i lobbisté v různých částech světa. „Lobboval jsem za peníze pro sportovce. Organizace je poškozená činností ministryně Valachové. Moji předchůdci byli otloukánci a nechali si ukrást majetek a proto sport dospěl do stadia, v jakém je. Ve světě to funguje úplně stejně,“ prohlásil Jansta. Jiné státy však mají výhodu v tom, že mají jasně nastavená pravidla udělování dotací. U nás je tato pravidla relativně snadné měnit, na což podle Jansty čeští sportovci doplácejí.

Současný premiér Babiš se ale snaží sportovcům pomoci. V tom se podle Jansty podobá Miloši Zemani. Když byl Zeman premiérem, snažil se prý sportovcům pomoci ze všech sil. Jansta si na svém tvrzení trval i navzdory tomu, že to může znít poněkud paradoxně. Zato exministryně školství Kateřina Valachová sportovcům nepomohla prakticky vůbec. Alespoň podle Jansty.

Host si také posteskl, že z měst a vesnic mizí zelené plácky, kde se kdysi dal hrát fotbal a kde se mohl zrodit budoucí fotbalový velikán formátu Petra Čecha. Bohužel, stát podle Jansty nepodporuje kolektivní sporty tolik jako dřív. Ale Babiš slíbil, že to změní, pokud sportovci připraví konkrétní investiční plány. „My jsme je připravili a teď čekáme, co se bude dít,“ uvedl sportovní funkcionář.

Vymezil se proti úpravám české hymny, které před časem prosazoval Český olympijský výbor. „Jasně, že to byla chyba,“ prohlásil nekompromisně.

Psali jsme: Tito lidé si zadarmo udělali výlet na olympiádu. Například náměstkyně- kamarádka paní Valachové Zástupci sportovních organizací pálí do Valachové. Ta kontruje: Hledáte viníka, podívejte se do zrcadla Tito ministerští úředníci jezdí za veřejné peníze na výlet na olympiádu. Šéf sportovců slibuje konkrétní jména S obviněním šéfa sportovců Jansty to prý může být úplně jinak. Mluví se o úzkých vazbách jeho rivala na Chovance

