Zeman bude mít v rozpočtu na příští rok 389,4 milionu. A co Senát?

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 389,4 milionu korun, což je zhruba o 110 milionů korun méně, než jí přidělil schválený rozpočet na letošní rok. Poslanecká sněmovna by si měla pohoršit o deset milionů na zhruba 1340 milionů korun, Senát by měl mít naproti tomu o 4,5 milionu korun víc, tedy 605,2 milionu korun, napsala ČTK.

Návrhy rozpočtu těchto institucí dnes doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. Výbor tyto výdaje doporučil schválit už na jaře a vláda je zapracovala do návrhu celkového rozpočtu, který pak poslancům předložila ke schválení.

Pokles výdajů prezidentské kanceláře souvisí hlavně s ukončením investice do sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v lánské oboře. Samotná Kancelář prezidenta by měla mít 125,2 milionu korun. Proti letošku je to nárůst o 843.600 korun. Výdaje na areál Pražského hradu a lánského zámku mají činit 231,9 milionu korun a příspěvek na lesní hospodářství v Lesní správě Lány má představovat zhruba 32 milionů.

Plánovaný průměrný plat v samotné prezidentské kanceláři by měl činit 47.312 Kč měsíčně, ve Správě Pražského hradu 27.214 korun a v Lesní správě 29.026 korun, řekl poslancům zástupce kancléře Petr Mužák. Na plat prezidenta je vyčleněno 3.469 milionu korun, platy poslanců by si měly vyžádat 264 milionů korun a platy senátorů 105,9 milionu. Hrad chce v příštím roce investovat mimo jiné 38 milionů korun do stavebních úprav na Vikárce, v lánské oboře chce investovat do rekonstrukce cest nebo do plotu kolem obory včetně rekonstrukce bočních bran.

Kancléř Vratislav Mynář se z dnešního jednání omluvil, protože doprovází prezidenta Miloše Zemana na návštěvě Číny. To zkritizoval poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Mně to přijde naprosto nedůstojné, že sem (kancléř) posílá svého zástupce,“ prohlásil.

Na zástupce prezidentské kanceláře se obrátil s dotazem ohledně nedávných informací serveru iDNES.cz. Týkaly se těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Podle serveru prodala lesní správa stavební kámen vytěžený v Lánech firmě, která má na starosti zpevňování břehů kolem klíčavské přehrady, a to údajně pod cenou. Hrad se proti tomuto tvrzení již dříve ohradil a chce kvůli němu podat žalobu.

Podle Mužáka nebyl prodán žádný kámen mimo oboru. Šlo o kámen získaný při rozšiřování cest, aby po nich mohla jezdit technika. „Ten kámen byl prodán buďto jak masiv pro provádění prací té firmě, která prováděla ty zídky a tak dále. A část toho kamene byla vytěžena námi, ale byla použita pro naše práce, které prováděla Lesní správa Lány,“ popsal Mužák.

Dále uvedl, že v roce 2016 prodala správa zhotoviteli kamenný masiv za cenu 100 korun za kubický metr, tedy 50 korun za tunu, přičemž náklady s výrobou kameniva šly na vrub zhotovitele a vycházely zhruba na 500 korun za kubík. „Ten důvod, proč jsme to netěžili my, je ten, že to neumíme,“ poznamenal.

Výbor doporučil schválit i návrh rozpočtu Sněmovny na příští rok. Sněmovna v příštím roce sníží hlavně své provozní výdaje, a to o téměř 77 milionů korun. O víc než 52 milionů klesnou výdaje na odchodné poslanců, výdaje na nákup služeb mají klesnout o tři miliony. Naproti tomu se navyšují výdaje na platy poslanců nebo na jejich náhrady. Podle platného zákona by se měly platy poslanců v příštím roce zvýšit o pětinu, Sněmovna by ale mohla příští pátek schvalovat platovou novelu, která má nárůst zpomalit na desetinu. Kancléř Sněmovny Jan Morávek řekl, že na schválení změny je připraven reagovat.

Sněmovna chce investovat například do kybernetické bezpečnosti, chce obnovit kotelny v ubytovacím zařízení v Nerudově ulici, nakoupit nábytek nebo obnovit vozový park. Pro doporučení schválit návrh rozpočtu Sněmovny hlasovali všichni přítomní členové výboru.

Hlasy všech přítomných výbor doporučil schválit i rozpočet Senátu. Není v něm rozpočtováno odchodné senátorů, protože příští rok není rokem volebním, takže tato položka se snížila o 12 milionů korun. Naproti tomu se v souladu s platným zákonem zvýšily předpokládané výdaje na platy senátorů a jejich náhrady. Klesnout mají výdaje na platy zaměstnanců nebo na nákup materiálu.

Výdaje rozpočtu Hradu, Sněmovny a Senátu:

Kapitola Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2018 Kancelář prezidenta republiky 439,5 mil. Kč 499,7 mil. Kč 389,372 mil. Kč Poslanecká sněmovna 1214,9 mil. Kč 1350,2 1339,9 mil. Kč Senát Parlamentu 532,293 mil. Kč 600,7 605,2 mil. Kč

zdroj: návrh státního rozpočtu na rok 2019

