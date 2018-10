Zeman dostane dopis od poslanců. Stěžují si, že nebyli všichni pozváni na oslavy

Náš moderní stát v neděli oslaví sté narozeniny. Je to velká událost, která bude na Hradě slavena ve velkém. Stalo se však, že na Hrad nebyli pozváni všichni zákonodárci, což by se pravděpodobně slušelo. Pozvání nedostaly i další osobnosti. Části poslanců se diskriminační přístup Miloše Zemana nelíbí a napsali na Hrad dopis.

Prezident Miloš Zeman chystá velké oslavy stých narozenin republiky. Začne slavit už v pátek na setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Francie byla jednou ze spojeneckých zemí prvorepublikového Československa a naši tehdejší politici k ní v mnoha ohledech vzhlíželi.

Oslavy vyvrcholí v neděli udělováním státních vyznamenání a velkou recepcí. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však na své úterní tiskové konferenci oznámil, že dopředu nebyly pozvány některé osobnosti, které by za jiných okolností pravděpodobně měly být pozvány. Zdůvodnil to tím, že jde o lidi, kteří se dodnes nesmířili se zvolením Miloše Zemana prezidentem a Hrad je nechce zasláním pozvánky trápit. Jedním dechem dodal, že jde o několik málo lidí, kteří by se vešli do velkého výtahu.

Některým poslancům se však jednání Kanceláře prezidenta republiky nelíbí. Lidovec Jan Bartošek, který chce příští rok kandidovat na post předsedy KDU-ČSL, inicioval sepsání dopisu, ve kterém se někteří poslanci ohradili proti postupu prezidenta Miloše Zemana.

„Osobně to beru jako diskriminační, protože při takto významných svátcích bychom se k sobě měli chovat férově a kolegiálně. Nelíbí se mi, když se vybírá, kdo tam jít může, kdo sympatizuje a kdo není pozvaný, protože je v nemilosti,“ uvedl předseda klubu poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek, který sepsání protestu navrhl. Informuje o tom server Aktuálně.cz.

„Na tak významné výročí by měli být pozvaní všichni rektoři, hejtmani i zástupci horní a dolní komory Parlamentu. Nemá přitom rozhodovat, kdo je a kdo není Hradu sympatický,“ vysvětlil Bartošek s tím, že on sám pozvánku dostal.

Dopisem se zabýval organizační výbor Sněmovny. Pravicová opozice se chtěla postupem Hradu zabývat přímo na schůzi Sněmovny, ale vládní hnutí ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury a komunisté většinou hlasů návrh smetli ze stolu. Proti postupu prezidenta se vedle Bartoška ohrazoval např. také předseda TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil.

Pozvánku na oslavy stých narozenin republiky nenašli ve schránkách předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda hnutí STAN Petr Gazdík nebo hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

