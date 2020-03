Zeman jako poloviční nebožtík. Hlavně ČT si v tom rochní. Petr Žantovský o textech, které tento týden četl s otevřenou pusou

reklama

Žalobě na premiéra Andreje Babiše, bizarní antiruské propagandě vlivného serveru a projevu prezidenta Miloše Zemana se věnuje pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Přečetl jsem si s otevřenou pusou na Aktuálně.cz příspěvek manželské dvojice právníků Venduly a Davida Zahumenských. Vyšel s titulkem ‚Zaplatí účty za Andrejovo řádění Agrofert?‘ Už titulek je docela sugestivní, chápeme asi, že se jedná o Andreje Babiše. Obsahem je, že tihle dva právníci podali na pana premiéra žalobu. Ocituji jejich prohlášení: ‚Považujeme ho za viníka celé situace a doufáme, že se brzy bude občanům zodpovídat za všechny lumpárny, které od začátku roku s koronavirem napáchal.‘ To je tvrdé a velice razantní prohlášení, které může být funkční a efektivní na určitý typ lidí, zejména těch, kteří si třeba neumějí tak dobře spojit souvislosti dohromady,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Pozastavuje se nad tím, že manželský právnický pár Zahumenských se velmi brutálně rozhořčuje, že předseda vlády tím, že vyhlásil nouzový stav po souhlasu vlády, „způsobil“ velké hospodářské ztráty velkému množství firem v podnikatelském sektoru. „Nynější stav pochopitelně není pro nikoho jednoduchý, počínaje cestovními kancelářemi přes dopravce či výrobce automobilů v klíčových závodech v Česku až k jejich subdodavatelům. Je to katastrofální hospodářská situace, ze které tito dva právníci viní našeho premiéra. Jejich článek jsem pochopil tak, že náš premiér odněkud – a teď nevím, jestli z Kremlu, nebo z Číny nebo z Marrákeše či odjinud – přenesl nějaký virus, zanesl ho do naší populace, aby mohl ovládnout tuto zemi. Koneckonců něco podobného jsme glosovali už před týdnem v odkazu na článek pana Fendrycha,“ připomíná mediální analytik.

Nabídka pro firmy, které budou po státu požadovat kompenzace

Z obou textů plyne, že vlastně nejde o nic jiného než o to, aby se Andrej Babiš stal diktátorem, který bude přikazovat a zakazovat. „Myslím, že jsou to všechno strašně podvodné bláboly, speciálně u tohoto článku. Doporučuji, aby si ho každý přečetl, protože je z něj naprosto patrná jedna věc. Jak operují ztrátami české ekonomiky, tak tam i velice explicitně nabízejí manuál určitého postupu vůči vládě ve snaze vymoci nějaké kompenzace za ty ekonomické ztráty. V podstatě se nabízejí, že budou zastupovat ty firmy, které budou po vládě nebo po státu požadovat kompenzace. David Zahumenský v minulosti zpracovával pro pirátského poslance Jakuba Michálka nějaké analýzy, ale toto je čistě zájmem nějakého podnikatelského subjektu, v daném případě advokátského páru, který se nabízí k tomu, že bude zastupovat klienty v soudních přích se státem,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Poukazuje na to, že soudní pře se státem má jednu velkou výhodu. „Když náhodou vyhrajete, tak požadované peníze vždy dostanete. To soukromá firma může zkrachovat, může vyhlásit bankrot nebo něco takového, no a v důsledku vám pochopitelně nic nezaplatí. Ale stát ano. Na něco takového tu hrají manželé Zahumenští. Myslím, že podobných článků i nabídek a později možná inzerátů a dalších věcí se můžeme nadít velmi brzy. Považuji to za velkou nehoráznost a velký hyenismus, protože se tu někdo chce docela regulérně obohacovat na neštěstí někoho druhého a třetího. Ten druhý je ten, kterému padá podnikání, a ten třetí je ten, kterému padá zdraví. Takhle tu krizi a budoucnost této země a tohoto národa opravdu nevyřešíme. Proto bychom si měli jasně říci, že tohle je z etického pohledu zcela nepřijatelné,“ vyzývá mediální odborník.

Bláboly o tom, že Rusové využívají koronavirus jako propagandu

Druhé dnešní téma se týká článku „Rusko vypouští dezinformace o koronaviru, aby rozvrátilo Západ, tvrdí Evropská unie“, který vyšel ve středu na iDnes. „To mě moc ‚potěšilo‘, čekal jsem, kdy to přijde, tak to také přišlo. Mimo jiné jsem se dočetl: ‚Ruská média spustila významnou dezinformační kampaň proti Západu, aby zhoršila dopad epidemie koronaviru, vyvolala paniku a nedůvěru. Rusové využívají koronavirus jako nový nástroj. Přesedlali na něj z témat jako jsou například takzvané žluté vesty nebo migrace.‘ Kdybych to vzal od konce, tak migrace existuje a je to velmi nebezpečný a krizový jev, jak víme. Žluté vesty nejsou žádně takzvané. To je normální hnutí ve Francii a jenom proto, že používá sjednocující znak žlutého svršku, neodůvodňuje označení, že to jsou takzvané žluté vesty,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Velice mu to připomíná bolševický novinářský slang: „Takzvaní ochránci demokracie Václav Havel, Eva Kantůrková a Jiří Dienstbier“, „takzvaní chartisté“, „takzvaní obránci nespravedlivě stíhaných“. „To slovo takzvaní je strašně mnohosečné a je mi moc líto, že i v internetovém médiu, které patří do svěřenského fondu premiéra, takže by tam mohli být zaměstnaní profesionálové, používají tyhle průhledné a velice triviální propagandistické triky. Ale nejde jen o takzvané žluté vesty. Píší tam také, že ‚hlavním cílem dezinformací Kremlu je prohloubit krizi veřejného zdravotnictví v západních zemích v souladu s širší strategií Kremlu, která se pokouší rozvracet evropské společnosti‘. To jsou bláboly hodné padesátých nebo sedmdesátých let. To jsou všechno propagandistické žvásty, které nemají sebemenší oporu v jakémkoli argumentačním podloží,“ upozorňuje mediální analytik.

Koronavirus je použitý jenom jako ideologické beranidlo

Přestože deklarují, co je hlavním cílem Kremlu, tak se ani na okamžik nezabývají tím, aby to podložili nějakým důkazem. „To je vskutku velmi smutné, že se tohle musíme dozvídat z našich médií, a to dokonce i z médií, kterým jsme byli zvyklí dlouhodobě naslouchat. Ne věřit, to je silné slovo, ale dejme tomu naslouchat. Portál iDnes byl dlouhá léta vnímán jako vcelku korektní a vcelku komplexní, ale tenhle článek z něj udělal naprosto banální propagandistické médium, které se zapojuje do boje proti Kremlu na základě něčeho, co je – a znovu se vrátím k tomu slovu – nemravné, neetické. Zatímco nějací právníci si chtějí vybudovat klientské zázemí pro to, aby se mohli soudit se státem o nějaké náhrady, tak tady se nám zase nějaký web zapojuje do naprosto bizarní antiruské propagandy,“ poznamenává Petr Žantovský.

Bere to tak, že se v podstatě jenom zneužívá tragická situace, kterou všichni chápou jako kritickou a nebezpečnou. „A koronavirus je použitý jenom jako ideologické beranidlo. To je trestuhodné. Pro to skutečně jiné slovo nemám. Také se tu dočítám, a to mě opravdu velmi zaujalo, že ‚podle analýzy bylo od 1. ledna do 12. března na Facebooku, Twitteru a Reddit zaznamenáno více než 6,8 milionu přeposlání zpráv prokremelské televize Russia Today ve španělštině, čímž se stala 12. nejpopulárnějším zdrojem a předstihla i některá západní média‘. Jenom tahle věta stojí za určitou analýzu. Russia Today není žádná prokremelská televize, Russia Today je státní televize. Bylo by dobré vědět, když se o ní bavíme. Russia Today je státní televize, která propaguje státní názor Ruské federace,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Státní západní média jsou také propagandistické hlásné trouby

Bylo by už načase přestat nám namlouvat, že se jedná o nějaký dezinformační zdroj. „Ne, to je ‚stejně dezinformační‘ zdroj jako Voice of America nebo Deutsche Welle nebo Radio Vaticana, chceme-li to nazvat dezinformačními, já to tak nenazývám. Já říkám, že to je naprosto čistá, průhledná státní propaganda, která je regulérní a říká to, co chce ten stát, který to financuje. To je v daném případě Ruská federace. Russia Today vysílá kromě ruštiny ještě v mnoha dalších jazycích do zahraničí, tedy i do Latinské Ameriky a do španělsky mluvících zemí. A pochopitelně je jí tam nějak nasloucháno. Z jakého důvodu, to nevím, to nebudu posuzovat. Ale to, že iDnes má zapotřebí konstatovat, že Russia Today je dvanáctým nejpopulárnějším zdrojem informací ve španělsky mluvících zemích, čímž ‚předstihla i některá západní média‘, je informace spíše o iDnes,“ míní Petr Žantovský.

Zamýšlí se nad tím, co vede iDnes k tomuto konstatování o popularitě zdrojů informací a ke srovnávání médií. „Oč jsou lepší západní média Deutsche Welle, Voice of America a další státní propagandistické hlásné trouby? Já ten rozdíl nevnímám. Možná ve španělsky mluvících zemích vnímají, že jim některé zpravodajství přijde věrohodnější než jiné, ale to je čistě a pouze jejich věc. Takže tenhle článek považuji – s dovolením – za nejblbější z celého týdne, protože na sebe ukazuje, že je zase psán jenom na nějakou politickou objednávku. Kdo to objednal, kdo to editoval, kdo to šéfredaktoroval, to nechť si laskavě zjistí pan Babiš, neboť jeho svěřenským fondům tohle médium teď patří. Ale každopádně je to velká ostuda celé české žurnalistiky,“ tvrdí mediální analytik.

Prezident podpořil aktivní snahy postavit se nebezpečnému stavu

Ve čtvrtek večer odvysílala FTV Prima projev prezidenta republiky Miloše Zemana k aktuální situaci v zemi. „Myslím, že je správné, že prezident vystoupil. Podpořil všechny aktivní snahy postavit se tomu nebezpečnému stavu, ve kterém jsme. Postavil se za vládu, postavil se za oficiální místa téhle země. Nepostavil se do nějaké opozice, nehraje na tom žádné své politické body. Chová se jako hlava státu, která si je vědoma své odpovědnosti, a to je to, co od něj očekáváme. V posledních dnech se objevilo v médiích mnoho různých, více nebo méně podprahových výpadů. Kolovaly takové zvěsti, že půjde o abdikační projev. Koneckonců vezměme si to, jak se teď rozebírá jeho zdravotní stav,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Samozřejmě, že zdravotním stavem hlavy státu všelijaké spekulace nekončí. „Rozebírá se i to – zejména v České televizi se v tom rochní – kde se vyskytuje, kým je obklopen, kdo k němu má přístup, jestli pan Mynář, pan Ovčáček, pan Hlinovský nebo nějací zdravotníci a tak dál. Vytváří se dojem, že je – s prominutím – poloviční nebožtík, kolem kterého se tvoří nějaké divné vlny a tance a v podstatě je jenom zneužíván k nějakým veřejným nebo sociálním výstupům. Tak je dobře, že jako prezident ukázal, že existuje, že má stále stejné názory, jako měl vždy, že je konzistentní. A komu se to líbí, tomu se to líbí, komu se to nelíbí, tomu se to nelíbí. Každý mohl svůj názor projevit v přímé volbě. Panu prezidentovi mohu přát jenom pevné zdraví a poděkovat za to, že vyjádřil postoj, že je s námi. Je to jeho povinnost jako hlavy státu být s námi, ale tím myslím i s vládou a těmi, na nichž leží hlavní tíha nynějšího stavu,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Musíme si uvědomit, že to je na těch, co k tomu mají mandát

A mezi těmi, na nichž té odpovědnosti leží opravdu dost, je i ministr vnitra. „Můžeme si říkat od rána do večera, že panu Hamáčkovi to či ono vyčítáme, ale pan Hamáček se v posledních dnech chová velmi seriózně, velmi ‚normálně‘, což je v téhle zemi u politiků velmi zvláštní a neobvyklé. A to, že říká: ‚Prosím vás, tak nás to nechte dokončit a pak nás třeba zabijte‘, je strašně důležité. Jednou jsme je zvolili, někdo je volil, někdo ne, tak musí tu věc dokončit. Nemůžeme v tuto chvíli říct ne, už se nám nelíbí, tak chceme jiné a budou to dělat jiní a lépe. Nebudou to dělat ani jiní, ani lépe, musí to dokončit tihle, co k tomu mají mandát. To je základní demokratická procedura. Pokud si tohle nezačneme uvědomovat tak, jak si ji uvědomuje prezident a já ho za to ctím a respektuji, tak se nikam nedostaneme. Takže bych projev hodnotil velmi pozitivně a především jeho apelativní složku,“ oceňuje Petr Žantovský.

