Zeman je dobytek, co chodí v trenclích a nátělníku, žere čočku hliníkovou lžicí z ešusu a pak prdí na tiskovce, uvedl politik z Prahy

Jaroslav Plesl má za to, že na sociálbí sítio Facebook našel „hysterku týdne". Je jí prý radní Prahy 7 Pavel Zelenka. Proč dal novinář radnímu tkovouhle nálepku? Jsou tov slova radního, kterými popsla stávajícího prezidenta Miloše Zeman.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5238 lidí

„Fakt nemůžu uvěřit naivitě mojí FB bubliny ve vztahu k prezidentské volbě. Sleduji nevěřícně debaty o tom, jestli příbor lépe používá Fischer, Hilšer nebo Horáček, jestli si umějí zavázat full windsora na kravatě levou rukou v gypsu, aby nás mohli reprezentovat v Bruselu, přitom nám reálně hrozí, že když do do druhého kola proleze s odřenýma ušima kdokoliv z nich, tak na Hradě zůstane dobytek, co chodí v trenclích a nátělníku, žere čočku hliníkovou lžící z ešusu a pak prdí na tiskovce - pokud tedy za takové situace vůbec druhé kolo bude," varoval Zelenka

Obratem dodal, že má Zeman Chytřejší voliče, kteří za ním stojí v jednom šiku a nerozptylují se debatami o tom, který z kandidátů líp vypadá. Kupříkladu Petr Hannig je těmto lidem údajně ukradený, ačkoli názorově od prezidenta Zemana není daleko. Pokud Miloš Zeman zvítězí i v druhé přímé prezidentské volbě,bude to prý proto, že si odpůrci Miloše Zemana užívají luxusu volby mezi několika kandidáty

Plesla prý na stávající prezidentské volbě zajímá jen to, zda expremiér z řad ODS Mirek Topolánek dostane pět procent hlasů nebo víc. Ve prospěch stávajícího prezidenta Zemana hovoří i fakt, že se úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec vyslovil pro volbu Miloše Zemana. Poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna (ČSSD) nad tím taktéž na sociální síti zajásal. Chovancova rozhodnutí si všiml i Jaroslav Plesl, který k tomu poznamenal, že Chovanec volí Miloše. „Milan Chovanec volí Miloše. Už nikoli Růžičku, nýbrž Zemana.

Naroti tomu sociální demokratka a poslankyně Alena Gajdůšková minulý týden oznámila, že hodlá volit profesora Jiřího Draghoše, protože je to vzdělaný člověk, který nás bude reprezentovat v zahraničí a může pýt i tolik potřebnou autoritou na domácí politické scéně. Vyzvala své spoluobčany, aby volili Drahoše spolu s ní.

Psali jsme: Profesor Jičínský: Východní orientace? To je nespravedlivá kritika Zemana. Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině Nový kandidát na šéfa ČSSD: Generál ve výslužbě Hradecký demokratický klub: Nevolte znovu Miloše Zemana prezidentem. Nechme ho v klidu odpočívat Alena Gajdůšková podpořila Drahoše. Ozvali se Škromach, Foldyna i Ovčáček

autor: mp