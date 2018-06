Zeman je náš, volají členové „trenýrkových“ Ztohoven

Ve středu přišla z Hradu zpráva, že o den později prezident učiní cosi velmi důležitého. Co to bude, to však bylo přísně drženo pod pokličkou. Někteří novináři spekuloval, že se Zeman možná chystá oznámit odchod z úřadu. Realita však byla úplně jiná. Prezident na Hradě uspořádal happening, v jehož rámci demonstrativně spálil obří červené trenýrky, které kdysi zavlály nad Hradem. V roce 2015 je na střechu Hradu propašovali členové recesistické skupiny Ztohoven.

Chtěli tím prý poukázat na to, že se Miloš Zeman nechová jako prezident republiky. Červené trenýrky různých velikostí se poté staly jedním ze symbolů odporu proti Miloši Zemanovi. Snad právě proto po třech letech prezident Zeman tyto trenýrky demonstrativně spálil. Přál by si prý, aby se ve veřejném prostoru řešily důležitější věci než nějaké spodní prádlo. Sluší se dodat, že se prezident ještě omluvil novinářům, že z nich dělá blbečky.

Za svůj happening si vysloužil nejeden humorný štulec. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček i tak nad akcí v zahradě Lumbeho vily zajásal. Nad Zemanovým počinem však zajásali i členové recesistické skupiny Ztohoven. Zeman svým happeningem prý vlastně dokázal, že patří mezi ně.

„Miloš Zeman se oficiálně stal jedním z nás,“ uvedl člen umělecké skupiny Ztohoven a spoluzakladatel Paralení Polis Pavol Lupták na odlehčení průběhu blockchainové konference Block Stars. Jeho slova přinesl server E15.cz.

„Vůbec jsme nevěděli, jak na jeho vystoupení jinak zareagovat. Stal se z něho surrealista, který pálí majetek, respektive umělecké předměty v milionové hodnotě. De facto jde přitom o majetek daňových poplatníků,“ dodal Lupták.

