Zeman je zdravej jako řimbaba! hlásí Ringo Čech. Jděte do hajzlu, řekl si jednou

František Ringo Čech, politik, publicista a hudebník, se po dlouhé nemoci zotavil a dal krátký rozhovor televizi Nova. V něm vysvětlil, jak se to má se zdravotním stavem prezidenta Zemana a zda by ještě kandidoval na nějakou funkci. „Má bohužel tu bolavou nohu, která je neléčitelná a nedá se s tím nic dělat, takže jediná radost, kterou mají sluníčkáři, je ta noha,“ opřel se do těch, kdo si přejí, aby byl Zeman nemocen.

Ringo Čech uvedl, že na Hrad ho zvou co čtvrt roku a pro něj je to veliká radost. S Milošem Zemanem se prý znají třicet let a politiku ani neprobírají. „Miloš ví, co má dělat, a dobře,“ prohlásil hudebník. Je to podle něj setkání starých kamarádů. Setkání prý začínají dotazem na zdravotní stav obou přátel. „I když by si mnozí přáli, aby byl velmi nemocen, není to pravda, Miloš je zdravej jako řimbaba. Je tak zdravý, jako odpovídá jeho věku. Má bohužel tu bolavou nohu, která je neléčitelná a nedá se s tím nic dělat, takže jediná radost, kterou mají sluníčkáři, je ta noha,“ tvrdí Čech. Anketa Zeman by nejraději zrušil Senát Parlamentu ČR. Má v tom pravdu? Má 95% Nemá 5% hlasovalo: 4403 lidí

S Milošem Zemanem prý mluví o životě. Reportérka se pak zeptala, jak vidí svou další politickou kariéru. „Já jsem začátkem roku prodělal velice těžkou nemoc, byl jsem prakticky jednou nohou v hrobě. A když jsem se probral z kómatu po měsíci, začal jsem na svět nahlížet úplně jinýma očima, přestal jsem se o to zajímat, věnuju se jenom práci a rodině, politika mě vůbec nezajímá. Je to: ‚Ať jdou všichni do hajzlu‘,“ prohlásil bývalý poslanec a kandidát do PS za Zemanovce.

Ale pokud by ho Zeman požádal, tak by to prý zvážil, protože „kamarád se ve štychu nenechává“ a dodal, že již jednou za stranu, která neměla šanci, kandidoval, protože to Zemanovi slíbil.

Do zdravotního stavu Miloše Zemana se navážel například brněnský politik Svatopluk Bartík, který o Zemanovi prohlásil, že má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Podle zjištění policie se nejdnalo o trestný čin. Jak infomoval server Aktuálně.cz, státní zástupce zamítl stížnost Hradu proti odložení trestního oznámení.

Server Lidovky.cz uvedl, že Nekula se při rozhodnutí přiklonil v případě pomluvy k závěrům kriminalistů, že nebyl prokázán úmysl, což zákon vyžaduje. Potvrdil také to, že Zemanova práva nebyla vážně poškozena. „Nebylo shledáno naplnění ani jeho stránky objektivní, tedy vznik vážné újmy na právech poškozeného. Usnesení policejního orgánu o odložení věci je tedy pravomocné,“ sdělil serveru Nekula.

autor: kas