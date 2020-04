Zeman litoval: Bahno vyplouvá na povrch. Počmáraný šašek Kalousek se třemi revolvery. A velký výsměch Fischerovi, Stanjurovi a novináři Palatovi

Česká republika již druhý měsíc bojuje s koronavirem a prezident Miloš Zeman podruhé během krize promluvil k národu, tentokrát na serveru Blesk.cz. Miroslava Kalouska (TOP 09) označil za „počmáraného šaška“, obul se také do senátora Pavla Fischera, podpořil vládu a vyzval občany, aby třeba ještě měsíc vydrželi v nouzovém stavu, bude-li to třeba, protože je třeba porazit koronavirus. Konstatoval, že v boji s koronavirem EU selhala. A poslal vzkaz lidem, kteří doma šijí roušky.

Zatímco v projevu na televizi Prima ještě prezident roušku neměl, dnes už to bylo jinak.

„Chtěl bych velmi ocenit činnost vlády a podpořit vládu, protože si myslím, že si to zaslouží. Chtěl bych poděkovat ne jenom jednotlivým profesním skupinám, ale všem občanům České republiky, kteří dodržují všechna pravidla proti koronaviru. Velice si toho vážím. Děkovat ostatním budu, až krize skončí, ale už teď vám prozradím, že chci 28. října dát nejvyšší vyznamenání panu (Romanu) Prymulovi – Řád bílého lva, protože si to zaslouží,“ vysvětloval prezident, s tím, že když je válka, je třeba mít jednoho velitele a pakliže čelíme epidemii, nejlepším velitelem je podle Zemana epidemiolog.

Vláda podle něj nemohla vědět, že přijde epidemie v takovém rozsahu, takže není namístě kritizovat kabinet Andreje Babiše za to, že nesehnal pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb více ochranných pomůcek, jako jsou respirátory a tak podobně.

Nechce prý snižovat nasazení Čechů, kteří si šili roušky, ale přesto si neodpustil jednu poznámku. „Objem takto ušitých roušek je asi jedna tisícina toho, co potřebujeme a právě proto je třeba zajistit masivní dodávky toho, co potřebujeme, což se stalo,“ pravil Zeman.

Čísla podle prezidenta ukazují, že pod vedením profesora Prymuly čelíme koronavirové epidemii lépe než např. Itálie, Španělsko a další země. Data, která rozebíral s odborníky, ukazují, že jsme asi v polovině epidemie. „Takže, prosím všechny, vydržme to,“ prohlásil prezident.

Očekává, že ostřejší režim budeme mít měsíc či měsíc a půl, a podle prezidenta bude lépe, když to potrvá trochu déle, než abychom karanténu ukončili příliš brzy a riskovali, že se epidemie vrátí.

Z úst Miloše Zemana také zaznělo, že v krizi vyplouvá na povrch také bahno. „Když je nějaká krizová situace, tak se zdvíhá bahno ze dna,“ varoval prezident doslovně.

Jedním z lidí, kdo zvedá bahno, aniž by pomáhal, je podle Zemana senátor Pavel Fischer, který označuje lidi, kteří sehnali dodávky ochranných pomůcek z Číny, za vlastizrádce. Dalším mužem, který údajně zvedá bahno, místo aby mlčel, je podle Zemana místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který vyzval k rezignaci ministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou. Stávající šéfka státní kasy však podle Zemana dělá svou práci dobře a nemá být odvolána.

Další ránu dostal od prezidenta poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09)

„Pan poslanec Kalousek dokonce vyzval k ozbrojenému odporu proti vládě, prohlásil, že má tři revolvery a že mu bude ctí s občany bojovat proti vládě,“ upozornil prezident.

„A konečně, jakýsi novinář (Luboš) Palata napsal, že žijeme v koronafašismu a v koronadiktatuře,“ kroutil hlavou Zeman.

„To je hloupost, to je drzost, to je něco, co nás všechny poškozuje,“ shrnul svou kritiku Zeman. Prezident je toho názoru, že tito lidé by měli raději mlčet. A pokud jde o Miroslava Kalouska, vydal speciální doporučení. „Toho počmáraného šaška s třemi revolvery si vůbec nevšímejte. Tečka,“ udeřil Zeman.

„Moje poselství je poděkování občanům, poděkováním vládě, oznámení, že budu děkovat ještě 28. října. Ale nebyl bych to já, abych nemluvil i o té odvrácené straně Měsíce, proti těm, kteří prudí, kritizují a poštěkávají,“ uzavřel tento blok prezident.

„Chceme-li nouzový stav použít jako nástroj boje proti koronaviru, tak je rozumné, aby tento stav trval o několik týdnů déle. Na to pak všichni zapomeneme. Ale důležité je, abychom zabránili tomu, že se virus vrátí. A tady bohužel musím říci, že Evropská unie selhala,“ pravil prezident.

Narážel na slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která opakovaně vyjádřila přání, aby se hranice co nejdříve otevřely. Podle Zemana je lepší nechat hranice uzavřené, protože bez tohoto opatření by pandemie koronaviru řádila mnohem víc. Za vůbec nejdůležitější věc považuje zabránit situaci, že by se koronavirová pandemie do Evropy vrátila v dalších vlnách.

Ukázalo se podle něj, že zatímco většina národních států v této situaci obstála, EU selhala. „Jak dobře víte, tak EU nemá žádný pandemický plán, takže to je potřeba změnit,“ upozornil prezident.

Za ještě důležitější považuje to, aby EU vedly skutečné osobnosti, jako byli zakladatelé EU, jako byl Jean Monet.

V tomto směru prezident ocenil i kroky ministra vnitra Jana Hamáčka (CSSD): „Protože si myslím, že jeho názory jsou racionální,“ ocenil předsedu ČSSD. A znovu všechny občany vyzval k trpělivosti.

Podle prezidenta si nesmíme myslet, že zachráníme ekonomiku, když zrušíme opatření pro boj s koronavirem a nakopneme ekonomická kola. „To je představa nesmírně nebezpečná a já bych dokonce řekl, že zrůdná až hyenistická,“ varovala hlava státu.

Pokud jde o uzavření hranic, Zeman si umí představit, že pro turisty budou hranice uzavřeny rok. „Ale to je otázka technické diskuse,“ podotkl prezident. Zdůraznil navíc, že za prací by lidi pouštěl. Až pomine koronavirová epidemie, měli bychom podle Zemana využít inteligentní investice, kterými jsou podle hlavy státu investice do infrastruktury a do výstavby nových bytů.

Podle prezidenta by nebylo dobré využívat půjčky na spotřebu zboží, protože když postavíte byty, mimo jiné tím v konečném důsledku podpoříte i nábytkářský průmysl.

„Já bych tady v zásadě nebyl proti velmi omezené nacionalizaci v některých oblastech, ale rozhodně bych se nevracel k zestátňování podniků,“ uvedl také prezident, podle nějž se v minulosti ukázalo, že státní podniky mnohdy nefungovaly dobře. Naproti tomu soukromý vlastník, který se svým podnikem žije, si povede lépe. „Ekonomiku zachrání investice, nikoli spotřeba. No, a teď by pan Kalousek mohl opět vyhlásit občanskou válku,“ rýpl si znovu prezident do předsedy poslaneckého klubu TOP 09.

V tuto chvíli přišel podle prezidenta čas na zmražení minimální mzdy. Ta sice v posledních letech rostla, ale teď jsme v situaci, kdy bude třeba si půjčovat peníze, ale ne na zvyšování minimální mzdy, ale na prezidentem hodně oblíbené investice.

Nebránil by se prý ani myšlence zmrazit platy státních úředníků. Jestliže jich máme několik desítek tisíc, zmražení jejich platů by podle prezidenta ekonomice citelně pomohlo. Naproti tomu platy učitelů by nezmrazoval, protože potřebujeme vzdělanou společnost. A bez učitelů vzdělanou společnost mít nebudeme.

Poté se ještě jednou vrátil k dodávkám z Číny pro české zdravotníky. Prezident uznal, že když dostáváme miliony a miliony roušek a respirátorů, může se stát, že některé kusy budou vadné. Ale Zeman se prý ministra vnitra Jana Hamáčka ptal na obecnou kvalitu těchto výrobků a dozvěděl se, že jsou pomůcky většinou v pořádku. Pokud si někdo vybere jednu vadnou roušku a tvrdí, že takové jsou všechny, dělá podle Zemana chybu. „Tak to je prostě nesmysl a to je typické bulvární zpravodajství,“ zlobil se prezident.

Ze stolu smetl výtku právníka Aleše Rozehnala, který připomněl, že epidemie se do světa rozšířila právě z Číny, takže přišel čas na to, abychom přestali splácet své závazky vůči Číně nebo jí naši nelibost dali najevo jinak. „Já bych jenom vzkázal, protože jiná odpověď není nutná, aby si dal sprchu, mokrý hadr na hlavu a vyspal se z toho,“ smál se prezident.

Poté prozradil, čím se zabývá na zámku v Lánech. Podepisuje zákony, chystá se vyhlásit krajské volby na říjen a tak podobně. Podařilo se mu prý také zabránit jednomu údajně nepěknému nápadu. „Já jsem zabránil pokusu o vyhlášení amnestie. To byl zase šílený nápad dvou advokátů. To nebyl ten Rozehnal, ale byli to Devátý a Toman,“ kroutil hlavou prezident.

Je prý velkým odpůrcem amnestie, a to i proto, že z řady vězňů by se mohli stát bezdomovci, a takhle alespoň ve vězení šijí roušky.

Vyjádřil se také ke svému zdravotnímu stavu.

„V 75 letech musí každý počítat s tím, že na obzoru už je hezká rakev, ale zatím se cítím poměrně dobře a přiměřeně k mému věku. V tuto chvíli u mě neprobíhá žádná zdravotní péče, protože nemám žádnou nemoc. Teď momentálně mě kromě bolavých nohou nic netrápí,“ upozornil rezident.

Přiznal však, že dnes s bolavýma nohama neujde ani kilometr, už nezvládá jezdit na kole ani na běžkách, ale je rád, že mu nohy slouží alespoň trochu.

Sám prý žádný test na koronavirus nepodstoupil, ale kdyby se objevily jakékoli příznaky, objednal by se. „Měří mně pravidelně teplotu a teplota je 36,9,“ prozradil prezident. Lidé v jeho okolí ale testy na koronavirus v minulosti podstoupili a nikomu nevyšel jako pozitivní.

Pár slov pronesl také na adresu svého neformálního poradce Martina Nejedlého, který po návratu z Číny opakovaně porušil pravidla karantény. Prezident mu prý vynadal. „Samozřejmě jsem mu velmi vyčinil a myslím si, že tuto chybu Martin nikdy, nikdy opakovat nebude. Bylo to velmi, velmi drsné,“ sdělil prezident.

Nakonec své spoluobčany požádal, aby se měli rádi, aby si pomáhali a abychom všichni toto těžké období přečkali.

