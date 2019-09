Zeman nám odhalil svou strupatou p*del, vys*al se uprostřed místnosti. Opozice v amoku, tečou sprostá slova, šíří se VIDEO

Prezident Miloš Zeman v lednu 2018 v České televizi sliboval, že nezastaví trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), i když mu to Ústava umožňuje. Řekl tehdy, že by se zesměšnil. V září 2019 však s rozhovoru s Jaromírem Soukupem na TV Barrandov změnil názor a především opoziční politici, ale i novináři mu tuto otočku ihned začali připomínat...

Když slova prezidenta Zemana slyšel končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, konstatoval, že prezident pohrdá právem.

„Od prezidenta jde o naprosté pohrdání právem a institutem milosti. Předchozí prezidenti vždy rozhodovali o milostech na základě posouzení právníků a Ministerstva spravedlnosti. M. Zeman, bez znalosti spisu, už dnes ale evidentně ví, že je Babiš nevinný,“ podivoval se Pospíšil na sociální síti Twitter.

A nebyl zdaleka sám.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že ho případná abolice, jak se proces zastavení trestního stíhání nazývá, prezidenta Zemana Andreji Babišovi (ANO) nepřekvapuje, protože Babiš je ve Fialových očích věrným služebníkem Miloše Zemana. To však podle Fialy nemění nic na tom, že se duo Babiš a Zeman chystá zasadit tvrdý úder právnímu státu.

„Je to drsný vzkaz, tvrdý úder mocenského dua Zeman–Babiš všem, kteří důvěřují principům spravedlnosti a rovnosti před zákonem. Abych se ale přiznal, možnost abolice mě nepřekvapuje. Andrej Babiš je oddaným služebníkem pana prezidenta. Je třeba dobře sledovat, jaké protislužby za to Hrad od premiéra dostane. Tuto absurdní situaci ČR mohou změnit jen volby. ODS udělá vše pro to, aby z nich premiér odešel poražen a stagnující země se posunula kupředu. To je můj cíl,“ zdůraznil Fiala na sociální síti Twitter.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan bez obalu napsal, že prezident Zeman vyvíjí na státní zástupce nátlak.

„Jasný důkaz, proč byl a je Babiš vůči Zemanovi submisivní. Potřebuje ho. Vyhrožování abolicí je nemístný nátlak na nejvyššího státního zástupce a vzkaz lidem: stále existují vyvolení, na které spravedlnost nedosáhne. Všichni jsme si rovni. Někteří ale rovnější,“ zlobil se Rakušan.

Šéf lidovců Marek Výborný připomněl, že abolice spadá do článku 63 Ústavy, jde o písmeno J a článek 63 Ústavy obsahuje ty prezidentské pravomoci, které vyžadují spolupodpis předsedy vlády. Výbornému se proto jeví jako „chucpe“, že by vlastně Babiš rozhodoval o svém vlastním trestním stíhání.

„Pokud by prezident chtěl zastavit trestní stíhání Andreje Babiše, vyžadovalo by takové rozhodnutí spolupodpis Andreje Babiše. Ústava čl. 63. Andrej Babiš by tak rozhodoval o svém vlastním stíhání. Kdo z vás to má?“ zeptal se.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se začal bát o Babišovo zdraví. „Mám docela obyčejnou lidskou obavu o zdraví Andreje Babiše. Miloš Zeman vždy tvrdil, že milost udělí pouze z vážných humanitárních důvodů. Zjevně ví o zdravotní kondici předsedy vlády ČR něco, co je veřejnosti neznámo,“ podotkl Kalousek.

Zemanův prezidentský protikandidát a nyní senátor Jiří Drahoš dospěl k závěru, že se hlava státu rozhodla pohřbít důvěru občanů ve fungující právní stát.

Další Zemanův soupeř z prezidentské volby, senátor Marek Hilšer se s tím nemazal. Prohlásil, že Miloš Zeman vždycky lhal. A připoměl občanům prezidentova slova z ledna 2018, kdy Zeman v České televizi pohlašoval, že v Baišově kauze k abolici nesáhne, protože kdyby to udělal, tak by se zesměšnil.

„Uvažujete u premiéra Babiše o tom, že byste udělil abolici, tedy že byste zastavil trestní stíhání?“ zeptala se moderátorka Světlana Witowská Miloše Zemana v jeho prezidentském duelu s Jiřím Drahošem 25. ledna 2018.

Současný prezident odpověděl jasně: „Ne, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit.“

Witowská položila další dotaz: „Můžeme se spolehnout na to, že v případě abolice nezměníte názor tak, jak jste ho změnil třeba na presumpci viny u politiku?“

Prezident řekl, že se nehodlá zesměšnit. „Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil,“ zaznělo z úst Miloše Zemana.

„Zeman vždycky lhal a sliboval, a nakonec pro lidi nic neudělal. Abolice pro Babiše je definitivní rána na solar spravedlnosti v naší zemi a tragické je, že lež a pohrdání lidmi opět přichází z Hradu. Jako bychom nikdy nemohli mít reprezentanty, na které můžeme být hrdí,“ okomentoval to Hilšer.

Novinář Jiří Kubík k tomu poznamenal, že si Zeman dělá trhací kalendář už i ze své vlastní pusy.

Marketingový expert Martin Jaroš kanonádu na prezidenta uzavřel konstatováním, že se v podstatě uzavírá mafiánský kruh v České republice.

„Tak tímhle se mafiánský kruh v ČR uzavírá. Takhle přesně vypadá banánová republika. Prezident hraje s premiérem oblíbenou hru „já na bráchu, brácha na mě“, oba se vzájemně chrání před zákonem – Babiš Zemana před ústavní žalobou, Zeman Babiše před soudem za dotace – a chechtají se lidem do očí. Kdybyste tohle četli odněkud z Kazachstánu nebo Zimbabwe, tak by vám to přišlo normální. Je to sice hrozné, ale k totálně zkorumpovaným zemím třetího světa to patří. Ale tohle je Česká republika,“ rozčílil se Jaroš na sociální síti Facebook.

Pokud prezident Miloš Zeman opravdu zastaví Babišovu kauzu, občanům se tím prý jen potvrdí, že se vyplatí „očůrávat zákony“, což celou Česku republiku zbrzdí v dalším rozvoji.

Internetem se navíc začalo masově šířit video, kde se prezident k tématu milosti pro Andreje Babiše vyjadřoval v předvolební debatě v roce 2018. A prezident ujišťoval, že premiérovi milost nedá, jinak by prý byl směšný. To mnohé přivádí k názoru, že prezident se zesměšnil, a sám to přiznal. Video šířil například Reportér ČT Marek Wollner.

Za jeho nejnovější postoj v této věci jej odsoudil i novinář a stand-up komik Luděk Staněk a pustil se rovnou i do novinářů. „Rád bych, ostatně jako vždy, když Miloš Zeman veřejnosti se spokojeným výrazem odhalí svoji strupatou prdel jen proto, aby se pak s pocitem zadostiučinění mohl vysrat uprostřed místnosti (čemuž bude část novinářů následně říkat něco jako ‚geniální tah protřelého stratéga na politické šachovnici‘),věnoval tichou vzpominku všem novinářům, kteří jezdili na Vysočinu snaživě poslouchat jeho kecy a pomáhali vytvářet legendu ‚moudrého jezevce z Vysočiny‘,“ napsal ve svém facebookovém příspěvku a dodal, že stejně tak by věnoval tichou vzpomínku i jejich nadřízeným, kteří jim takové nápady na poradách zase schválili.





