Zeman nese morální odpovědnost za vraždu Kuciaka, řekl možný budoucí prezident Hašek. Došlo i na Kalouska a Čaputovou, pikantní přiznání

reklama

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 70% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 5147 lidí



Má prý též pocit, že si Zeman „dělá z lidí legraci“. Odkazoval především na nedávnou schůzku v Lánech, kde v rámci jednání poradního týmu vznikla fotografie, kde jeho členové společně s prezidentem sedí u stolu a před sebou mají občerstvení, které nešlo zkonzumovat bez sundání roušky. „Když jsem tu fotku uviděl, tak jsem si říkal, že si pan Zeman opravdu z nás dělá srandu, že jsme pro něj jakýsi póvl, který mu je naprosto ukradený,“ pokračoval. Zemanovi též vyčítá, že se doposud nedokázal omluvit za svůj výrok o údajném článku Hitler je gentleman vnučce Ferdinanda Peroutky.



Orientaci prezidenta na Rusko a Čínu označil za „děsivou“. Oba státy dle Haška „preferují diktátorské režimy“, což je pro něho je nepřijatelné. „Český prezident by měl být prozápadní a demokratický,“ podotkl.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak oproti Zemanovi inspirativní je pro bývalého hokejistu prezidentka Slovenska, ta je mu do jisté míry určitou inspirací. „Má skvělou rétoriku i názory, které jsou srozumitelné. Její vystupování a projev se mně velice líbí. Nedivím se tomu, že si ji Slováci zvolili za svou prezidentku,“ ohodnotil Zuzanu Čaputovou.



Následně pronesl slova ke své kandidatuře na Hrad. „Nikde jsem neřekl, že stoprocentně o Hrad v roce 2028 zabojuji,“ odmítl, že by započal volební kampaň. Lidé prý jen chtějí slyšet jeho politické názory. „Zná mě téměř každý volič, ponětí o mně má tak tři čtvrtě národa. Proto když se něco kolem mě děje, média zbystří. Znovu tedy opakuji, žádnou předvolební kampaň na prezidentský úřad jsem nezahájil,“ připojil.



Zájem médií by prý pokrýval bez toho, aby si vybíral, komu rozhovor poskytne. Má však podmínku. „Jedině komu bych asi rozhovor nedal, je Sputnik a možná i Parlamentní listy. Na druhou stranu, pokud bych věděl, že moje odpovědi napíšou přesně, jak říkám, tedy žádné fake news, pak nemám důvod takto média škatulkovat,“ uvedl. Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

Ohlasy však má. O detaily jeho případné kandidatury se prý zajímala CNN a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek mu na Twitteru „vyjádřil sympatie“. „Kdybych do toho šel, měl bych dva až tři roky před volbou být politicky aktivní,“ uvažuje.



Došlo i na našeho ministerského předsedu. Andrej Babiš (ANO) podle Haška nemá „morální právo“ něco někomu říkat v souvislosti s tím, jak se máme chovat.



„Často slyším, že Babiš je úspěšný, když se v preferencích pohybuje kolem čísla 30 procent. Pro mě to však při jeho vyprofilování se velké číslo není. Když si vezmu Maďarsko a premiéra Orbána anebo v Polsku Kaczyńského, který je de facto vládcem země, tak ti mají mnohem větší a silnější preference. Tito tři lidé vsadili na motto, že dají rozkradený stát dohromady a že jediní oni jsou spasiteli. Jak je vidět, Češi zase tak úplně na Babišovu rétoriku nenaskočili, jako je tomu v okolních postsocialistických zemích,“ krotil tvrzení, že by byl Babiš přehnaně úspěšný. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babišovy voliče by prý dokázal v případné prezidentské kampani přetáhnout na svou stranu. „Třeba deset patnáct procent bych z tohoto tábora mohl získat a to už je zajímavé číslo,“ myslí si.



Doplnil, co si myslí o legendárním hokejistovi Jaromíru Jágrovi a o držiteli fotbalového Zlatého míče Pavlu Nedvědovi. Prý nechápe, jak mohli letět do Číny „v době, kdy se pan prezident už jasně přikláněl k totalitnímu Rusku a k Číně, o níž prohlašoval, že tam létá, aby se od ní naučil, jak stabilizovat společnost a kdy mluvil o novinářích právě tak, jak mluvil“.

Klidným jej nenechalo ani to, že se tak rozhodli po výrocích prezidenta na adresu naší Bezpečnostní informační služby, jejíž členy označil za „čučkaře“. „Je třeba říci, že každý, kdo tam s prezidentem cestoval, se pro to mohl svobodně rozhodnout. A pokud se někdo rozhodl tam letět, pak jistě měl pro to pádný důvod, kterým si to zdůvodnil a který nejlépe ví on sám,“ řekl Dominik Hašek. Psali jsme: Vystudovaný dějepisář Dominik Hašek jenom koukal. Tohle se o konci války neučil Hašek na Hrad? „Kretén,“ ujelo Pavlu Novotnému. Ale brankář to možná myslí vážně V roce 2028 to zkusím! „Dominátor“ Hašek chce být vaším prezidentem Topol dělal show: Srp a kladivo z Prahy, popletený Filip. Vojto, Dominika Haška nepřebiješ

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.