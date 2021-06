Zeman odpálil bomby: Budu volit ANO! Premiérem nebude šéf vítězné koalice, ale strany. Vrbětice? Tři verze. Pekarová, Němcová, žranice na mostě

reklama

V první hodině nedělní Partie na CNN Prima News promluvil z Lán prezident Miloš Zeman. Svá první slova věnoval řádění tornáda na jižní Moravě.

„Víte, zřícení budov se dá nahradit. Zranění, i když je to těžší, se dá vyléčit, ale ztráta lidského života – a já jsem byl informován, že je mezi nimi i slovenská občanka a nadto těhotná. Tohle je to nejstrašnější. Všechno ostatní se dá překonat,“ začal prezident.

Posléze dodal, že se v úterý sejde s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou a na tu prý bude apelovat, aby byla co nejštědřejší. Obecně sice není přítelem dotací, ale v tomto konkrétním případě by měla být ministryně Schillerová co nejštědřejší. Vedle toho by podle prezidenta měly peníze uvolnit i pojišťovny.

Ocenil, že katastrofu na Moravě zatím nikdo nezneužil v předvolebním boji.

„Já chápu, když tam politici přijedou, ale samozřejmě že rozhodující je účast policistů – nikoli politiků –, hasičů a armády. Jak už jsem řekl ve svém včerejším projevu, já jsem tam poslal svou dceru Kateřinu, ona už tam ostatně chtěla jet sama, a kdybych já neměl invalidní vozík, tak tam pojedu také, ale takhle bych se spíš pletl pod nohy,“ pravil prezident.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale víte, čeho si vážím? Že tuto katastrofu nikdo nezneužil k politickému boji, i když se příležitost nabízela,“ pokračoval prezident.

Poté pochválil český národ.

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19791 lidí

Moderátorka Terezie Tománková se poté zeptala prezidenta, co si myslí i případu Roma Stanislava Tomáše, kterého minulou sobotu v Teplicích zpacifikovala policie a on poté v sanitce zkolaboval a zemřel.

„Jako člověk, který důvěřuje policii, nemám důvod o vyšetřování jakkoli pochybovat. Rada Evropy by se raději měla věnovat jiné záležitosti,“ pravil prezident.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani otázka očkování. Lidé by se podle něj měli očkovat proti covidu. „Já jako laik zastávám názor, že jediným účinným nástrojem je očkování, a nic jiného,“ pravil prezident. Jestliže mladí lidé často odmítají očkování, mělo by se jim podle prezidenta říct, že bez očkování nebudou moct cestovat. Tato forma pozitivního nátlaku na mladé by podle hlavy státu byla správná.

Po pár minutách udeřil na opozici.

„Vzpomeňte si na žranici na Karlově mostě, kde naše opoziční dámy, například paní Pekarová Adamová, ale i senátorka Němcová, ale i gentlemani exhibovali a touto žranicí oslavovali konec epidemie. Já jsem vždycky kritizoval rozvolnění, ale dnes poprvé říkám, že si můžeme rozvolnění dovolit. ... Jde o to, že když lidi tuto žranici viděli, tak si řekli, všechno je v pořádku, můžeme rozvolňovat, a právě z toho vznikla druhá vlna epidemie,“ uvedl prezident.

Fotogalerie: - Prostřený most

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přešel k podzimním volbám.

„Vždycky jsem kritizoval ty, kteří nechodili k volbám, protože je pokládám za zbabělce. Nebo alespoň za nezodpovědné občany. I když uznávám, že volby jsou tajné, tak já jsem takový průzračný člověk a prozradím vám, že budu volit hnutí ANO. A kdybych měl dva hlasy, jakože je nemám, tak můj druhý hlas by patřil sociální demokracii,“ prozradil prezident.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Při vší úctě k sociální demokracii, to hnutí ANO odvedlo více práce, ať už v boji proti epidemii a na zabránění tomu, aby se ekonomika zhroutila. A to je velká zásluha,“ rozvedl svou myšlenku.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po volbách prý klasicky využije práva daného mu ústavou – předsedu nejsilnější strany, nikoli nejsilnější koalice, jmenuje premiérem a poskytne mu dostatečný prostor pro vyjednávání o vládě.

Proč nedá prostor nejsilnější koalici?

„Teď nechci být nezdvořilý, ale asi budu. Já totiž považuji předvolební koalici za podvod. Vy znáte heslo, které říkával, tuším, Josef Lux, že koalice se dělají po volbách, a nikoli před volbami. Pokud si na sebe nějaká poměrně silná strana nalepí dva až tři pětiprocentní prťousky, tak to pokládám za podvod. A pokud se spojí trpaslíci, tak vznikne veliký trpaslík, ale nikoli obr. A pokud to voličům nevadí, tak ať si promyslí moje argumenty,“ zaznělo z úst prezidenta s tím, že je odpůrcem toho, aby bylo v Parlamentu příliš mnoho stran. „Já jsem zastáncem amerického modelu, jedna levicová, jedna pravicová, a tyto dvě strany úplně stačí. Pokud máte v Parlamentu deset stran, tedy pětkrát víc než dvě, tak to neznamená, že máte pětkrát víc demokracie,“ pravil prezident.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Pár slov věnoval i jednání NATO v Bruselu. Varoval diváky, že když teď vojáci NATO odejdou z Afghánistánu, budou se tam muset vrátit, a to za cenu vyššího počtu obětí, než platí dnes.

Stranou jeho pozornosti nezůstala na vrbětická kauza. Trvá si na tom, že kauza může mít tři vyšetřovací verze. Jednu s ruskými agenty, jednu o zakrytí manka a jednu např. s machinacemi se zbraněmi.

„Víte, že nejsou důkazy o tom, že ti agenti pronikli do vrbětického areálu. Víte, latiníci měli zásadu: O všem je třeba pochybovat. A když mně, starému kozákovi, někdo říká, že je jen jedna pravda, tak to ve mně vzbuzuje pochybnosti,“ pravil Zeman s tím, že on se snaží hledat pravdu. „Někdy v životě mě to stálo třeba tři vyhazovy z práce za minulého režimu, ale nikdy jsem toho nelitoval. Ono je hledání pravdy docela zábavné,“ pravil prezident.

„Já říkám, vyšetřete všechno, nebuďte monotematičtí,“ zdůraznil Zeman.

Nakonec se zastal Maďarska ve věci zákona vztahujícího se k LGBT komunitě. Prezident je toho názoru, že se EU nemá vměšovat do vnitřních záležitostí svých členských států. A pokud maďarský parlament uznal za vhodné, že na základní školu informace o homosexualitě nepatří, tak je to podle Zemana v pořádku. Sám by prý toto téma otevíral až na střední škole.

Fotogalerie: - LGBTQ+ proti Maďarsku

Pak v jedné větě pochválil i zkritizoval moderátorku Terezii Tománkovou.

„Tentokrát jsem vás ani tak moc nekritizoval, protože jste své otázky kladla pouze jednou, a nikoli pětkrát, jako to bylo v minulém případě,“ pravil.

„Kladla jsem je tak, jak jsem uznala za vhodné,“ ohradila se moderátorka Terezie Tománková.

„Ano, a já jsem uznal za vhodné vás kritizovat,“ uzavřel své vystoupení prezident.

Psali jsme: „Volils Zemana? Tumáš tornádo.“ Vedoucí muž z ČT něco zveřejnil, pak to smazal. Jenže na Hradě i jinde už je moc zle Prezident Zeman promluvil: Děkuji všem, kteří pomáhají v postižených oblastech. Semknutý národ! Zeman? Troska. Navrch parta veksláků a Parlamentní listy. Novinář Moláček se rozjel Zeman posílá Hradní stráž. Lituje zmařených životů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.