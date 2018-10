Zeman odstoupí, začíná se šířit mezi jeho odpůrci. Jeden chce jít děkovat k Jezulátku

18.10.2018 7:14

Prezident Miloš Zeman má za sebou pěl let v úřadu prezidenta a dalších pět před sebou. Během uplynulých pěti se objevily úvahy o tom, zda by Zeman neměl odstoupit. Stačí si vzpomenout na kauzu brněnského radního Svatopluka Bartíka a jeho úvahu o tom, že má Zeman rakovinu, má před sebou pár měsíců života a měl by se podle toho zachovat. Teď se úvahy o Zemanově konci v úřadu vrací. Přichází s nimi historik Petr Blažek i novinář Jan Hrbáček.