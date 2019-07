Zeman porušuje ústavu a Babiš lže, zahřměl místopředseda ČSSD Veselý

Veselý odmítl, že by za současnou vládní krizi odpovídala sociální demokracie.

„Je zjevné, že pan premiér ztrácí nervy, protože má spoustu osobních problémů, které ho i limitují. On se tvářil jako manažer, který dokáže téměř cokoliv, a najednou není schopen vyměnit člena své vlády. Není schopen přimět prezidenta Miloše Zemana, aby odvolal ministra, a jmenovat ministra nového. Ústavu porušuje prezident, ale premiér má možnosti, jak prezidenta donutit, aby ústavu dodržoval, ale nedělá to,“ kroutil hlavou politik. „My si prostě myslíme, že se pan premiér Babiš prezidenta bojí,“ dodal ještě místopředseda strany.

Poté Veselý jasně řekl, že neexistovala dohoda, že Antonín Staněk nebude odvolán z postu ministra kultury. Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo tvrdil, že taková dohoda existovala, ale podle Veselého fabuloval. „Premiér lhal. Žádná taková dohoda není a nikdy nebyla. Byla to jednoznačná lež nebo smyšlenka,“ nešetřil tvrdými slovy na konto premiéra Veselý.

Je přesvědčen, že sociální demokracie měla vůči premiérovi vystupovat důrazněji. „O to se teď snažím i v rozhovoru s vámi,“ řekl Bastlové místopředseda strany.

Může se prý také stát, že Babiš bude dotlačen k utvoření menšinové vlády, kterou by u moci drželi komunisté a Tomio Okamura (SPD) s kolegy. „V tu chvíli by byl úplně podržtaška Hradu... takže vím, že pan premiér tuto situaci zoufale nechce a snaží se pro to hledat nějaké východisko, protože nechce, aby tato vláda padla. Ale z mého pohledu pro to dělá velmi málo,“ varoval Veselý.

