Zeman rozjel peklo: Sprosté slovo. „Jéžišmarja“. Výsměch demonstracím a USA. A Jakl...

V Masarykově pracovně v Lánech usedl do křesla proti moderátorovi Frekvence 1 prezident Miloš Zeman. A po lehkém rozjezdu začala kanonáda. Zeman začal rýpat do demonstrantů, kteří se chystají na Letnou za čtrnáct dní. „Organizace protivládních demonstrací není perspektivní profese,“ vzkázal pak organizátorovi Mikuláši Minářovi z Milionu chvilek pro demokracii.

První otázka směřovala k úspěchu Markéty Vondroušové na Roland Garros. „6 : 1, 6 : 3 – finále jsem nesledoval, ale vím, jaký byl výsledek. Zaplať pánbůh za skvělé druhé místo. V devatenácti letech má před sebou perspektivu být první,“ sdělil Zeman.

Pak už však začalo horko. Moderátor se hlavy státu zeptal, zda již dostal letáček zvoucí na demonstraci na Letnou, která se má uskutečnit za 14 dní. „Naštěstí ne. V roce 1989 jsem na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijít vyřádit, ať to dělá,“ dodal Zeman. „Uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky, nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu práce si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ dodal Zeman, jehož zprávy ve světě, které se demonstraci věnují, neznepokojují.

Demonstrace? Podpůrná shromáždění

„Plně respektuji právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, tak jim říkám, že demise je možná pouze dvěma způsoby: buď že premiér prohraje volby, nebo že Poslanecká sněmovna vysloví premiérovi nedůvěru. Doporučoval bych organizátorům těchto demonstrací, aby si pozvali ty politiky, kteří chtějí Babišovi vyslovit nedůvěru. Až dosud tam vystupovala Jitka Čvančarová, která zdvihala své svalnaté paže k nebesům, nebo zcela bezvýznamný Dolínek, kterého ostatně vypískali, proč by si nepozvali například pana Miroslava Kalouska, když TOP 09 chce hlasování o nedůvěře vládě vyvolat. Já bych ty demonstrace považoval za do jisté míry podpůrné shromáždění pro ty české politiky, kteří chtějí odvolat Andreje Babiše,“ řekl Zeman.

„Slyšel jsem několik hypotéz o zdrojích financování, ale protože jsou to jenom hypotézy, nechci se k tomu vyjadřovat,“ dodal pak k demonstracím. Každý politik si podle jeho slov musí zvyknout na štvanici. „Je dobré vědět, zda je prováděna neúspěšnými politiky, nebo sponzory neúspěšných prezidentských kandidátů, čímž nepřímo odpovídám na otázku ohledně financování demonstrací, nebo novináři, kteří sami v životě nic nedokázali. Nejlepší způsob je všechny tyto lidi ignorovat a řídit se epigramem: Nezlob se na trpaslíky, že ti okopávají kotníky, oni se výš nedostanou,“ sdělila hlava státu.

„Počkejme, protože zprávy jsou předběžné a bude to právě Česká republika, která na tyto zprávy bude odpovídat, a teprve poté vznikne finální text. Díky našemu přátelskému vztahu řeknu něco, co vyvolá bouři. Víte: dříve jsme si stěžovali v Moskvě. Předtím jsme si stěžovali v Berlíně. Teď si stěžujeme v Bruselu. Já nechci používat zrovna termín udavačství, ale v každém případě platí, že národ, který si svoje vnitřní věci nedokáže vyřídit sám na své domácí půdě, není zcela svéprávný. A ti, kdo takto činí, podle mého názoru jednají proti zájmu České republiky,“ uvedl Zeman k aktuální otázce auditních zpráv Evropské komise vůči střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Babišovi podle svých slov radí, aby to ignoroval. „Když se podíváte na historii všech demonstrací od roku 1989, tak jediná úspěšná byla právě v roce 1989, všechny ostatní skončily v prázdnu,“ sdělil Zeman.

Následně se vyjádřil i ke slovům nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, která učinil v celé věci. „O něm se říká, že je to naprosto neviditelný státní zástupce. Je tam osm let a nezanechal po sobě žádnou stopu. Já si vzpomínám, jak jsem mu před několika lety říkal, aby se zabýval kauzou tunelování OKD, a neudělal nic. A nyní, když kvůli jeho nicnedělání začaly diskuse o jeho odvolání, potřeboval za nutné se zviditelnit. A způsob, jakým to udělal, zapříčinil, že asi jen tak odvolaný nebude,“ podotkl prezident.

Řeč byla i obsazení postu na Ministerstvu kultury. „Sociální demokracie zařízla ministra, který bojoval proti zlodějnám ve svém resortu, místo aby ho podržela, a to je podle mého jeden z faktorů, proč prohrála evropské volby,“ sdělil Zeman s tím, že v „geologicky dohledné době“ se sejde s nominantem na post ministra kultury Michalem Šmardou.

Zeman hovořil i o schůzce, která jej čeká v příštím týdnu s ruským velvyslancem. „Před schůzkou s ruským velvyslancem jsem se zajímal, o co vlastně jde, no a zjistil jsem, že dva pošukaní komunističní poslanci ruské dumy už tři roky předkládají návrh zákona, který je hluboce urážlivý pro Česko. Duma to vždy zamítla, mohli bychom to ignorovat. Ale teď se konal jakýsi kulatý stůl a tito dva pošukaní poslanci chtějí získat širší podporu poslaneckých klubů. Okupace v roce 1968 byl mezinárodní zločin. Ti, kdo se tohoto zločinu dopustili, nemají mít statut válečných veteránů. Každý, kdo podporuje tento návrh, se dopouští nepřátelského aktu vůči České republice, a i když jsem se vždy snažil o rozvoj přátelských vztahů mezi oběma státy, byl bych nucen na tento nepřátelský vztah velmi adekvátně reagovat,“ řekl Zeman, který byl moderátorem napomenut za vulgarismy. „Jéžišmarjá. Myslíte pošukaní?“ zeptal se Zeman.

Své pak řekl i k havárii v jaderné elektrárně Černobyl, neopomněl ani rýpnutí do zpravodajské služby CIA. „Seriál Černobyl jsem neviděl, ale pamatuji si na Černobyl, něco jsem o tom i četl. Tyto literární fikce mě vůbec nezajímají. Víte, jak to ve skutečnosti bylo? Tam se opilo několik operátorů do němoty, měli za úkol prověřit bezpečnostní systémy, tak je vypnuli a pak vypnuli i ty, které vypnout neměli. To je všechno. A Černobyl vyletěl do povětří,“ sdělil Zeman a vyjádřil se i k tomu, zda za výbuch mohl agent CIA, jak se spekuluje v některých kruzích. „To je blbost. Agent CIA by riskoval svůj život a každý má svůj život rád. A navíc CIA je tak neschopná organizace, že by ani toto nedokázala,“ rýpl si Zeman.

K tomu, zda vyznamená zpěváka Karla Gotta, se vyjadřovat nechtěl. Ale potvrdil, že mu pogratuluje k jeho osmdesátým narozeninám.

A líbí se mu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová? „Nejsem sexuální maniak, ale abych mohl odpovědět na tuto otázku, musel bych paní prezidentku vidět. Zhlédl jsem jen pár fotografií. A vy jistě dobře víte, že ženy na fotografiích vypadají jinak než ve skutečnosti,“ poznamenal.

Evropská unie i Kraj Vysočina

Další dotaz směřoval k summitům Evropské unie. „Mohl bych tam, jsem ale spokojen s účastí a aktivitami pana premiéra, takže pokud se mu nestane, že si zlomí nohu, tak nevidím důvod, proč bych tam jel,“ sdělil Zeman. A vyjádřil se i k návrhu pití alkoholu u řidičů. „Auto je zbraň, která může zabíjet,“ sdělil svůj názor, že rozhodně nesouhlasí s tím, aby řidiči mohli mít půl promile alkoholu. U cyklistů a vodáků mu to nevadí.

Od 25. do 27. června se Zeman chystá na návštěvu do Kraje Vysočina. „Zůstanu tam na dovolenou. A pevně doufám, že tam bude i člun Challenger,“ řekl Zeman a dodal, že velká horka zvládá lépe než velké zimy. „Jsem typ, který má rád teplo,“ řekl Zeman.

„Ujguři představují v čínské struktuře muslimskou menšinu. Na tom by nebylo nic špatného. Ale špatné je to, že vstoupili před několika lety do povstání a to realizovali prostřednictvím seker. Čína toto povstání potlačila. To je vše,“ hovořil Zeman o Ujgurech v Číně. „Tato země podle mě podporuje stabilitu. Kdyby byla rozdírána demonstracemi, tak by to ke stabilitě rozhodně nepomohlo,“ dodal k Číně.

Závěrem se Zeman vyjádřil i k otázce napadení politika Ladislava Jakla (SPD) a k tomu, že se v Poslanecké sněmovně měli lidovci celému útoku posmívat. „U lidovců známe jejich křesťanskou lásku, která končí upalováním, honem na čarodějnice. Nemyslím si, že lidovecké stanovisko je v této věci relevantní,“ uvedl s tím, že kdo se dopustil Jaklova napadení, je podle něj hlupákem. „Nyní mě čeká chleba se sádlem a cibulí a pak půjdu po čtení spokojeně spát. Pořídil jsem si polštář. A to je polštář, který, jak se říká, tvaruje vaši hlavu a zátylek. Jinými slovy, vyzkoušel jsem ho a krásně jsem spal, takže mám z toho radost a těším se na druhý pokus,“ uzavřel Zeman napomenutím moderátora za jeho chybu ve vysílání, které se dopustil. Omylem si myslel, že Zeman byl zaměstnán v Prognostickém ústavu už od roku 1986, nikoliv od roku 1990, jak je skutečnost.

