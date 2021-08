Zeman setřen úřadem. Hrad vytáhl do boje: Starý nepřítel „odhalen“

reklama

tématem pro server Aktuálně.cz stal Miloš Zeman. Tentokrát kvůli prezidentské kampani z roku 2017, na kterou se zaměřil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Podle tohoto článku Zeman nevykázal své výjezdy do regionů. Ovšem podle zmíněného úřadu byly výjezdy součástí volební kampaně a hlava státu tak prý porušila zákon o volbě prezidenta republiky.

„Mítink v Zábřehu monitoroval jeden z členů úřadu Jan Outlý. Instituce vyhodnotila, že takovým způsobem probíhaly i ostatní Zemanovy cesty,“ píše s v článku. „Tím, že kontrolovaná osoba nezahrnula část výdajů za mítinky, kterých se zúčastnila v době volební kampaně, do celkových výdajů za volební kampaň a do zprávy, porušila zákon o volbě prezidenta,“ říká Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Trest prý ovšem nepřijde, protože má prezident přestupkovou imunitu, bez ní by hlavě státu hrozila pokuta až 300 tisíc korun.

Dle Aktuálně.cz se tyto mítinky hradily z rozpočtů krajů a prezidentův tým úřadu řekl, že byly součástí výkonu funkce prezidenta a pokud by výjezdy byly brány jako kampaň, znamenalo by to de facto, že by prezident nemohl v době kampaně vykonávat svou funkci. Tyto námitky dle Aktuálně.cz vyvracel pracovník úřadu Jiří Navrátil, který má za to, že při setkáních docházelo k agitaci.

Navíc i rozdávání Zemanových fotografií prý mělo být označené jako agitace s označením zadavatele a zpracovatele. Podle nálezu Ústavního soudu totiž mohla fotografie opatřená státním znakem a nápisem a kontaktem na kancelář prezidenta republiky vzbudit zdání „puncu oficiality“, což je v kampani nepřípustné. Další prohřešek je dle Aktuálně.cz pozdě odevzdaná zpráva o financování kampaně a navazující účetnictví, ovšem zde se jedná o zpoždění dvou dnů. Zeman měl také tlačit na to, aby zprávu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran nezveřejňoval.

Úřadu vadí, že řadu prvků prozemanovské kampaně platil a realizoval spolek Přátelé Miloše Zemana, který nemusel zveřejňovat, odkud peníze na kampaň přišly. Dle úřadu tak Zeman obešel pravidla a zastřel původ peněz. Navíc, dle Aktuálně.cz měli peníze posílat ti, kdo je předtím inkasovali za zakázky od Hradu.

Ke zjištěním Aktuálně.cz se na Twitteru vyjádřil mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. „Jde skutečně o nesmírně bizarní rozhodnutí, kdy je výkon funkce prezidenta republiky vykládán jako předvolební kampaň. Proto považuji toto rozhodnutí za nemístně politické, nikoliv odborné. Pokud jde o samotnou volební kampaň, je nutno podotknout, že porušení zákona nalezl úřad i v případě prezidentského protikandidáta Jiřího Drahoše. Ukazuje to, že kandidující osobnosti a strany si teprve osvojují nová pravidla,“ uvedl.

Prohlašuje, že se jedná o iniciativní akci Jana Outlého a právě jen na jejím základě úřad rozhodl. Outlý ovšem dle Ovčáčka vede proti prezidentovi negativní kampaň od roku 2017 a jako ukázku poskytl rozhovor z roku 2018. V něm Outlý říká, že jednání prezidenta nebylo nelegální, ale naplňuje pouze literu a nikoliv smysl zákona. „Já osobně kampaň Miloše Zemana kontrolovat nebudu. Byl jsem prezidentem několikrát označen za poblázněného, zhrzeného a nevím co ještě, nedělalo by dobrotu, abych v dozorování jeho kampaně figuroval,“ uváděl tehdy Outlý a říkal, že se pár dní před volbami nechce pouštět do subjektivního hodnocení kampaně.

Nicméně řekl, že úřad má za to, že v době kampaně by měly být mítinky s prezidentem brány jako součást volební kampaně a rozebíral financování SPO.

