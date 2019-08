Zeman si Babiše namazal na chleba! Šéf Pirátů Bartoš se svěřil s tím, co vyzvěděl u prezidenta

Například tedy uvedl, že Zeman nepředpokládá, že dojde k rekonstrukci vlády v případě, že by ČSSD odešla kvůli konfliktu ohledně obsazení Ministerstva kultury z koalice, informoval web Idnes.cz.

Na Facebooku pak Bartoš přidal emotivní vyjádření o tom, že si prezident Babiše doslova „namazal na chleba“.

Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 18% Neudělal dobře 3% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 79% hlasovalo: 4781 lidí

„V parlamentní demokracii prezident na žádost premiéra přijme odvolání i návrh na jmenování ministra a koná podle ústavy. Ačkoliv v České republice je parlamentní demokracie, pan prezident si pana premiéra evidentně, jak se říká, namazal na chleba,“ napsal na Facebooku Bartoš.

Důvodem Bartošovy cesty do Lán bylo promluvit s prezidentem o tom, jaké jsou další možnosti vlády v případě, že by ČSSD z koalice odešla. Sociální demokraté si vymínili čas na rozmyšlenou do pátku.

Kandidáta ČSSD na post ministra kultury Michala Šmardu odmítli jak prezident Zeman, tak premiér Babiš. Šmarda se po invektivách ze strany Babiše ve smyslu, že si nedovede představit, že by jej představoval ve vídeňské opeře nebo francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, kandidatury na křeslo ministra kultury vzdal.

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci. Nemá to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu hrát žádné hry. Nemám na to čas, připadá mi to hloupé,“ sdělil Šmarda v pondělí večer v pořadu Události, komentáře České televize.

Zeman dříve uvedl, že pokud by sociální demokracie z vlády odešla, nevedlo by to nutně k jejímu pádu. Podle Zemana by stačilo, kdyby Babiš našel ve Sněmovně pro svůj kabinet podporu a vláda by se mohla tzv. rekonstruovat.

autor: jok