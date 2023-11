Zeman tuší, proč Pavel na 28. října skoro nic neřekl

reklama

Miloš Zeman úvodem řekl, že by byl rád, kdyby se při oslavách 28. října vzpomínalo Československo. „Ten státní svátek se samozřejmě vztahuje k založení Československa. A i když je mi trochu líto, že se ten stát rozpadl, nadto bez referenda, tak bychom alespoň v těchto dnech měli na ten stát, jak se říká, s láskou a úctou vzpomínat přes všechny problémy, které s tím byly spojené,“ uvedl exprezident.

Na dotaz, zda toho dne viděl projev Václava Klause před Obecním domem, uvedl: „Neslyšel jsem. Televize pouze podle svého zvyku ukazovala nějakého blázna s megafonem, jak ten projev kritizuje. Ale televize projev Václava Klause nevysílala,“ uvedl Miloš Zeman v pořadu XTV.

Následně byl moderátorem Lubomírem Xaverem Veselým vyzván ke zhodnocení projevu současného prezidenta Petra Pavla při udělování státních vyznamenání 28. října a výběr oceněných osobností: „Xavere, vy mě stále nutíte, abych opakoval svoji univerzální větu, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Takže bych jenom smířlivě dodal, že každý prezident si samozřejmě vybírá, koho vyznamená, a samozřejmě že ho to také charakterizuje,“ uvedl Zeman.

„Já budu jenom říkat, co jsem dělal já sám. Já jsem svůj projev na 28. říjen koncipoval jako příběhy vyznamenaných, protože si myslím, že na nich se lépe vidí osud dějin. Když ale pronášíte tak trochu obecné fráze, tak nikoho neoslovujete, nikdo s vámi nebude polemizovat ani vás kritizovat, to je jistě bezpečné. Ale ty životní příběhy, to je živá historie a podle mého je to důležitější než ty fráze,“ doplnila bývalá hlava státu k projevu Petra Pavla.

Názor na Pavlův projev si neodpustil připojit i moderátor: „Když jsem poslouchal projev pana prezidenta Pavla, tak jsem měl pocit, že tančí trošku mezi vejci, tak aby ani nezavadil o nějakou národoveckou notičku. Není to ta věc, kterou my občané očekáváme, že nám má někdo toho 28. října říct? Že je tu svrchovaná Česká republika. Ale tam se pořád mluvilo o Evropské unii, o NATO. Já jsem si skoro myslel, že by to byl projev vhodný pro vystoupení v Evropské unii,“ uvedl.

Po sobotním udělení státních vyznamenání na Pražském hradě se vedou mnohé diskuse mezi občany právě nad vyznamenanými osobnostmi. Mnozí vnímají jako velký paradox, že komunistický funkcionář Petr Pavel předává státní vyznamenání Mišíkovi nebo Kubišové, kteří za minulého režimu byly perzekvovaní.

Tento paradox si prezident Miloš Zeman vysvětluje následovně: „Vysvětluji si to slovy Miroslava Koreckého, redaktora Mladé fronty Dnes, ještě v předvolební prezidentské kampani říkal ‚po mužích listopadu přicházejí muži před listopadem‘. Já to beru, aniž by se mi to líbilo, jako jisté smíření se většiny veřejnosti, případně zapomenutí na komunismus,“ uvedl a připomněl citát „pokud jste zapomněli na svou minulost, jste odsouzeni k tomu znovu ji prožít“.

Za to, že se na komunismus pozapomnělo, může podle Zemana i určitá únava. „Někteří antikomunisté byli tak hysteričtí, že svou hysterií byli až odporní. Možná i z toho důvodu došlo k tomu zapomínání. Beru to jako svobodnou vůli svobodných občanů, kteří se tak v prezidentské volbě rozhodli,“ uvedl prezident.

Věnoval se následně i zahraničnímu dění, tématem byl Izrael. Jako velký přítel Izraele nyní Zeman se znepokojením sleduje, co se nyní v Izraeli děje. Pozdvižené obočí stále vyvolává skutečnost, že izraelským tajným službám uniklo, že se na něj chystá Hamás zaútočit. „Je to selhání izraelské tajné služby, každý někdy udělá chybu. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu jako ty tajné služby. Měly by padat hlavy, totální reorganizace,“ uvedl prezident, nechtěl se pouštět do konspirací, že by izraelské tajné služby posvětily útok Hamásu. „Myslím, že to tak není, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tajné služby by vědomě obětovaly 1 400 Izraelců včetně žen a dětí, kteří zahynuli při prvotním útoku Hamásu. To by bylo horší než padání hlav, to by znamenalo vyhlazení Mosadu z povrchu zemského,“ podotkl.

Zeman si nemyslí, že se konflikt na Blízkém východě blíží ke konci. „Sami Izraelci přiznávají, že konflikt v Gaze může trvat několik měsíců. Důležitější je, že izraelský teokratický režim bude existovat dál. Propalestinské nálady, které jsou i u nás, budou pokračovat, a budou dokonce i podníceny konfliktem v Gaze. Ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž palestinské oběti jsou živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamás,“ doplnil Miloš Zeman.

