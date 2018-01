Zeman tyhle volby zase vyhraje, napsal mezinárodní expert. A poprosil jeho voliče o osm minut času

Marketingový expert Martin Jaroš se obrátil na příznivce Miloše Zemana a požádal je o pár minut čau. Uznal, že současný český prezident má své kvality. Třeba tu, že nešel do politiky pro peníze. Bohužel se prý v sídle českých králů obklopil „špínou“, které jde o peníze v první řadě. Jaroš přidal ještě dvě nesporné kvality Miloše Zemana. Ani ty však podle reklamního experta nestačí k tomu, aby v úřadě prezidenta pokračoval dalších pět let.

Martin Jaroš ctí právo každého rozhodnout se, koho bude volit. Podle svých slov přistupuje s respektem k těm lidem, kteří volí Miloše Zemana. Mají na to právo. Ostatně Zeman má prý kvality, které stojí za zvážení.

„Na našem prezidentovi se mi líbí třeba jeho postoj k Izraeli – kéž by to od něj převzala celá Evropa. Dále si vážím toho, že Miloš Zeman evidentně nešel do politiky pro peníze. Lidi kolem něj asi jo, to jsou takové špíny, ale samotný Zeman podle mě nikdy nekradl a nekrade. No a konečně uznávám, že umí (nebo uměl) trefně pojmenovat věci a že dřív hýřil vtipnými bonmoty. I když je fakt, že tak dva roky jsem od něj žádný dobrý neslyšel. Ale i tak komu čest, tomu čest,“ napsal o Zemanovi odborník žijící dnes Kataru.

Ani tyhle kvality prý však nestačí k tomu, aby Miloš Zeman v roli prezidenta pokračoval. Martin Jaroš se příznivcům současné hlavy státu pokusil popsat, kde má Zeman slabá místa.

Zeman nemyslí na obyčejné lidi

V první řadě je podle Jaroše třeba říci, že Zeman má spoustu silných řečí, ale jinak za posledních pět let v úřadě prezidenta prakticky nic nedokázal. Pokud se lidé poctivě zamyslí nad tím, zda Zeman jako prezident dokázal prosadit něco prospěšného, prakticky nic nenajdou. Už proto, že faktickou moc drží v České republice vláda a parlament. Zeman si sice může povídat, co chce, ale nemá politickou moc a bez ní nic neprosadí. Platí to např. o rozvíjení ekonomických vztahů s Čínou.

„Slavná čínská Hedvábná stezka nakonec přes Česko vůbec nepovede (v tom lépe uspěli Poláci), velikost čínského kapitálu v ČR se od roku 2015 pořád zmenšuje a třeba teď jsou čínské investice u nás třicetkrát menší než investice malého Nizozemska. Třicetkrát menší!“ podotkl Jaroš.

Proč tedy Miloš Zeman tolik mluví o Číně? Protože tam má velké obchodní zájmy nejbohatší Čech Petr Kellner. Asi před rokem měl prý Jaroš možnost s Kellnerem mluvit a leccos se od něj dozvěděl. Během rozhovoru ale také získal dojem, že kdyby měl Kellner hlavní ekonomické zájmy v Nizozemsku, tak si Zeman Číny ani nevšimne. Místo toho by současný prezident prodával na Hradě dřeváky a miloval by větrné mlýny.

„Víte, Miloš Zeman není svůj a nehájí zájmy nás, obyčejných lidí. On hájí zájmy jistých neobyčejných lidí. A oni jsou taky jediní, kdo z těch jeho čínských cest opravdu profitují. Však mu na to taky půjčují letadlo,“ zdůraznil Jaroš.

Ze Zemana se stal zlý děda

Řada lidí si myslí, že Zeman dokáže říkat věci bez obalu a trefně dovede pojmenovat ten či onen problém. Jaroš se však domnívá, že Zeman už vyslovuje jen ty pravdy, které mu pomohou. Pravdy, které by se jakkoli dotkly jeho samého, raději zamlčuje. Zamlčuje, odkud opravdu dostává peníze na kampaň. Stejně tak zamlčuje, proč si s sebou na Hrad vzal Martina Nejedlého, podnikatele, kterému se tolik daří v Rusku.

Jenže to, že Zeman zamlčuje nepříjemné pravdy, ještě není to nejhorší. „Ale nechme politiky. Řeknu vám něco obyčejně lidského, co je podle mě důležitější než nějaká velká politika. Miloš Zeman podle mě selhal v tom hlavním, co dělá skutečného prezidenta – nikdy, ani na sekundu, se nestal pozitivním vzorem. Vzpomínáte si na něco čistého, dobrého a povzbuzujícího, co řekl? Vzpomínáte si na nějaký moment, kdy oslavil úspěch českého start-upu, studenta, celé země, na moment, kdy vlil naději a úsměv pochybujícím lidem? Vzpomínáte na jediný projev, ve kterém by nebylo víc žluči než inspirace? Takový moment už roky nenastal. Z našeho prezidenta je čím dál víc jen mistr sarkasmu a jedovatého vtipu – každá jeho druhá věta obsahuje osten, o který se má někdo pořezat. Dovedete si představit, že by k němu nějaké dítě upřímně vzhlíželo, obdivovalo ho, vidělo v něm dobro? Děti jsou čisté, poznají pravdu. Zeptejte se dětí na prezidenta Zemana a ony vám řeknou, že vidí zlého dědu,“ popsal Zemanovu největší slabinu Jaroš.

Svůj text o Miloši Zemanovi uzavřel prohlášením, že Zeman tyto prezidentské volby vyhraje, a až se tak stane, nebude to žádná velká tragédie, protože za uplynulých pět let v úřadě nedokázal prakticky nic a velmi pravděpodobně v tomhle nicnedělání bude pokračovat, protože nemá moc cokoli prosadit, ale i tak by bylo lepší, kdyby byl českým prezidentem někdo jiný.

V těchto volbách je prý z koho vybírat, takže Zeman na Hradě může opravdu skončit.

Jartin Jaroš doslova napsal:

OTEVŘENÝ DOPIS VOLIČŮM MILOŠE ZEMANA A NEROZHODNUTÝM.

Přátelé, ze všeho nejdřív vám chci říct jedno. Jestli fandíte současnému prezidentovi, tak já vaši volbu respektuju a uznávám. Nemám to hozené tak, že kdo volí Zemana, tak je zaostalý lotr, a kdo volí jiné kandidáty, tak je krasoduch a lepšočlověk. Mám přátele a strejdy, kteří mají úplně jiné politické názory než já - a stejně je mám celý život rád a vždycky se těším, až s nimi půjdu na pivo. Nechci, aby se z Česka stala prasklá země, rozdělená na dvě půlky, co se navzájem nenávidí. Takže respekt.

Dokonce vám řeknu, co je podle mě na Miloši Zemanovi super. Na našem prezidentovi se mi líbí třeba jeho postoj k Izraeli - kéž by to od něj převzala celá Evropa. Dále si vážím toho, že Miloš Zeman evidentně nešel do politiky pro peníze. Lidi kolem něj asi jo, to jsou takové špíny, ale samotný Zeman podle mě nikdy nekradl a nekrade. No a konečně uznávám, že umí (nebo uměl) trefně pojmenovat věci a že dřív hýřil vtipnými bonmoty. I když je fakt, že tak 2 roky jsem od něj žádný dobrý neslyšel. Ale i tak, komu čest, tomu čest.

Vím, že jsou i další důvody, proč jej chcete volit. Ale o těch dalších důvodech si myslím, že jsou to mýty. A chci vás poprosit, abyste mi dali 8 minut svého času. Já vám zkusím ukázat, že Miloš Zeman není ten člověk, kterého v něm vidíte. Když mi to vyjde, fajn. Když ne, žádný problém, klidně si ponechte svůj názor a já vám férově poděkuju za pozornost.

1. Nejdřív vám musím říct, že Miloš Zeman NENÍ úspěšný prezident. Víte, on přes všechny ty silné řeči vlastně za těch 5 let nic nedokázal. Nebo vy si dokážete vzpomenout na něco, co dobrého pro vás udělal či prosadil? Věřte mi, nenajdete skoro nic. Žádné jeho plány se nenaplnily. Víte třeba, že Miloš Zeman přišel na Hrad jako velký eurofederalista, že si od začátku vlády přál silnější EU a že chtěl co nejdřív zavést euro? Podívejte třeba na tenhle článek: "Zeman chce euro - jde to stihnout do roku 2017, tvrdí" (https://goo.gl/ZtAFS1). Samozřejmě se nic takového nestalo - Zeman si totiž může povídat, co chce, ale stane se jen to, co mu vláda dovolí. Stejně do ztracena vyšla i jeho údajná podpora ekonomických vztahů s Čínou. Slavná čínská Hedvábná stezka nakonec přes Česko vůbec nepovede (v tom lépe uspěli Poláci, https://goo.gl/Ra9qW9), velikost čínského kapitálu v ČR se od roku 2015 pořád zmenšuje a třeba teď jsou čínské investice u nás 30krát menší než investice malého Holandska. Třicetkrát menší! (https://goo.gl/nSTLx9) Stejně je to s Ruskem. Sankce samozřejmě nepadly a Rusko pro nás zůstává naprostým ekonomickým pidižvýkem. Prezident nedosáhl ničeho.

2. Další mýtus je, že Miloš Zeman hájí zájmy obyčejných lidí. Nevěřte. Miloš Zeman si o obyčejných lidech pořád myslí to, co říkal v roce 1992 - že třetina obyvatel je slabá duchem. On lidmi pohrdá, jen to na nás umí pěkně zahrát. Víte, já jsem před rokem zažil vzácnou věc - měl jsem asi dvouhodinový rozhovor s Petrem Kellnerem (a několik mítinků s jeho kolegou Jiřím Šmejcem). Nabízeli mi nějakou práci, kterou jsem stejně nevzal, ale to už je jedno. Dost dlouho jsme mluvili o politice, včetně toho, že mi upřímně řekli, jak vidí zahraniční politiku Miloše Zemana a návštěvu čínského prezidenta v Praze. Byly to možná nejzajímavější rozhovory mého života; musím uznat, že ti chlapi jsou extrémně chytří a mají vizi. Ale zároveň jsem z těch hovorů odešel s velmi zvláštním pocitem. Jako kdyby nebyla úplně náhoda, že Miloš Zeman svou zahraniční politiku tak silně upřel zrovna na ty dvě země, ve kterých má pan Kellner jako na potvoru největší byznys. Úplně jsem cítil, že kdyby nejbohatší Čech měl těžiště svého podnikání v Holandsku, tak se dnes na Hradě prodávají dřeváky, točí větrné mlýny a Miloš Zeman by dělal vtípky o blahodárném vlivu marjánky na zdraví seniorů. V tom jsme měli bohužel smůlu... Víte, Miloš Zeman není svůj a nehájí zájmy nás obyčejných lidí. On hájí zájmy jistých neobyčejných lidí. A oni jsou taky jediní, kdo z těch jeho čínských cest opravdu profitují. Však mu na to taky půjčují letadlo.

3. Lidi myslí, že Zeman umí natvrdo říkat nepohodlné pravdy. Bohužel, to je ten největší omyl - on říká právě jen ty pohodlné pravdy, které se netýkají jeho. Ale nikdy vám neřekne pravdu o tom, kdo mu dal peníze na kampaň, nikdy vám neřekne pravdu o tom, proč dal Martinovi "Lukoilovi" Nejedlému tu nejlepší třípokojovou kancelář na Hradě hned vedle té své... A i když ho soud veřejně usvědčí ze lži, tak se Miloš Zeman nedokáže ani omluvit, ano, už nemá ani tu nejzákladnější slušnost nás všech chybujících lidí.

4. Ale nechme politiky. Řeknu vám něco obyčejně lidského, co je podle mě důležitější než nějaká velká politika. Miloš Zeman podle mě selhal v tom hlavním, co dělá skutečného prezidenta - nikdy, ani na sekundu se nestal pozitivním vzorem. Vzpomínáte si na něco čistého, dobrého a povzbuzujícího, co řekl? Vzpomínáte si na nějaký moment, kdy oslavil úspěch českého startupu, studenta, celé země, na moment, kdy vlil naději a úsměv pochybujícím lidem? Vzpomínáte na jediný projev, ve kterém by nebylo víc žluči než inspirace? Takový moment už roky nenastal. Z našeho prezidenta je čím dál víc jen mistr sarkasmu a jedovatého vtipu - každá druhá jeho věta obsahuje osten, o který se má někdo pořezat. Dovedete si představit, že by k němu nějaké dítě upřímně vzhlíželo, obdivovalo ho, vidělo v něm dobro? Děti jsou čisté, poznají pravdu. Zeptejte se dětí na prezidenta Zemana a ony vám řeknou, že vidí zlého dědu.

A to je vše. Víte, já myslím, že Miloš Zeman tyhle volby zase vyhraje. Nechytá mě z toho amok, protože jak jsem řekl, ten pán vlastně za 5 let nic reálně nedotáhl a v dalších 5 letech už nedotáhne vůbec nic. Můj život, ani ten váš, už ten pán reálně neovlivní. Už může ovlivnit jen náladu v naší zemi. Uvažte to prosím ještě jednou. Opravdu tam chcete člověka, který žádnou svou politiku nenaplní? Opravdu tam chcete člověka, který místo obyčejných lidí slouží pracháčům v pozadí? Opravdu tam chcete muže, který lže a nedokáže se omluvit, muže, který ještě umí seknout, ale už svůj národ nemůže pozitivně vést do 21. století? Uvažte to, prosím. Výběr máte. Je tam zkušený diplomat Fischer, odvážný Horáček, který vynikl v umění, byznysu i vzdělání, je tam důstojný vědec Drahoš, sympatický mladý lékař Hilšer a další. Dejte šanci někomu novému. A hlavně jděte k volbám a ať budete volit jakkoli, tak si to užijte, protože už to, že můžeme vybírat, je paráda. Děkuji.

