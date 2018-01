Zeman vyhraje, napsal dnes Ondřej Neff

A to Neff v tradičním úvodníku webu Neviditelný pes píše přesto, že prý osobně nemluvil s nikým, kdo by byl ochoten současnou hlavu státu volit. „Ale to vůbec nic neznamená. I tenhle Neviditelný pes je v podstatě jen bublina zájmů a postojů,“ dodává k tomu.

Predikce pokračování Zemana na Hradě podle Neffa některým způsobuje mrazení v zádech. Jenže na druhou stranu prý lidé mají takové horory rádi.

„Představa, že budeme pět dalších let sledovat potácení a bláboly a poslouchat naduté nesmysly, to je jako kdybychom si v kině koupili lístek a sledovali sedmé pokračování seriálu Vřískot. Zeman, to je takový Vřískot na Hradě,“ dodává k tomu Ondřej Neff.

Ondřej Neff o Zemanovi dlouhodobě prohlašoval, že když se snaží, pořád dokáže vystupovat jako státník. Ocenil ještě jeho oznámení druhé kandidatury v březnu 2017.

Během posledních měsíců však začínal projevovat obavy o prezidentovo zdraví. „Jak ale Zemana vidím na fotkách nebo v televizních záběrech, tak mám dojem, že jde fyzicky rapidně dolů. Zhubl. U něj ale určitě nejde o ‚zdravé hubnutí‘, není to tak o tom, že by lyžoval nebo plaval v tom svém rybníce či vzpíral činky, ale spíše to vypadá na to, že ho cosi užírá,“ vyjádřil obavy v červenci v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

autor: jav