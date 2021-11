Zeman „vyklouzl“ ze jmenování Babiše, řekl Jurečka v ČT. Vláda bude do Vánoc hotová

reklama

„Ten rozhovor měl dvě pozitivní zprávy. Ta první je, že zdravotní stav pana prezidenta se zlepšil, byl schopen poskytnout takovýto rozhovor, byť bylo slyšet, že ta mluva, artikulace je pro něj náročná. A druhá rovina to bylo to poselství obsahu. Za mě bylo velmi smířlivé a klíčové, když to řeknu, bylo to, že pan prezident jasně deklaroval, řekl, že chce ty ústavní kroky udělat. Chce, aby tady nová vláda byla, a já mám z toho pocit, že by to i tak v praxi mohlo být,“ zmínil Jurečka.

Zdravotní způsobilost či kondici prezidenta vykonávat úřad hodnotit nechtěl. „Na to musí dát odpověď konzilium pana prezidenta,“ dodal. Co se týče odebírání pravomocí prezidenta, vyčkal by Jurečka na zprávu konzilia z nemocnice.

Prezident republiky Miloš Zeman dnes také uvedl, že nebude problém jmenovat Petra Fialu premiérem, protože Andrej Babiš (ANO) to nechce. To je v pořádku?

„Mně přišlo vlastně, že pan prezident dneska jakoby vyklouzl z toho, co tady říkal měsíce před volbami a já jsem to tehdy také vnímal a říkal jsem to i veřejně, že chápu jeho vyjádření, že bude chtít pověřit a jmenovat po volbách Andreje Babiše premiérem, samozřejmě s předpokladem, o kterém také pan prezident nás měl tendenci ujišťovat, že bude asi vítězem voleb, že to byla určitá předvolební podpora, takto vyjádřená ze strany pana prezidenta. A říkal jsem, že předpokládám, že po volbách bude pan prezident postupovat pragmaticky, politicky a v souladu s Ústavou,“ sdělil Jurečka, že z dnešního rozhovoru nabyl dojmu, že to tak je. Ocenil, že premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman to takto řekli.

„Směřujeme k tomu, že by tady mohlo být střídání vlád, které by mohlo být v souladu s Ústavou, s běžnými ústavními zvyklostmi. A věřím, že se zase vrací lepší politická kultura do České republiky,“ podotkl Jurečka.

Nová vláda by podle jeho optimismu mohla být do Vánoc. „Udělali jsme pro to jako pětikoalice maximum. Je 28. den od voleb a my máme dohodu, máme ji u čtyř stran z pěti schválenou a v pondělí jdeme podepsat koaliční smlouvu a koaliční program. A jsme připraveni. My jsme si své domácí úkoly splnili,“ zmínil Jurečka.

Jaký resort případně bude Jurečka v nové vládě řídit, říci nechtěl. „Přijde čas na to, abychom řekli společně, které resorty budou konkrétní lidé řídit. Moc se omlouvám i divákům, mějte v tomto s námi strpení. My děláme ty kroky postupně, takže v tuto chvíli máme schválené koaliční smlouvy a programy, personálie přijdou řekněme i potom ke zveřejnění vůči veřejnosti až za nějaký čas, v tuto chvíli ne,“ řekl Jurečka a ani přes opakované otázky moderátora Daniela Takáče nechtěl být konkrétnější.

Závěrem se pak Jurečka vyjádřil k tomu, zda nová vláda potvrdí současná covidová opatření kabinetu Andreje Babiše (ANO).

„Určitě to není tak, že bychom potvrzovali paušálně ta covidová opatření, která dnes vláda dělá. Protože my opakovaně v posledních týdnech říkáme, že máme na některé věci jiný názor. Že například žádáme vládu, aby posílila kapacity trasování a testování. Nestíhá se to. Dostáváme se do situace, kdy stát dlouhodobě vlastně nedělá kroky k tomu, aby posílil kapacitu PCR testovacích míst, abychom opravdu měli kvalitní testování, aby to mělo smysl,“ zmínil jasně Jurečka. Co se týče proplácení testů, nechtěl zatím odpovědět. Podle něj o tom bude komunikovat ministr zdravotnictví.

„Pro mě je důležité, aby tady byly dostupné testy, aby byly kvalitní, aby především lidé, kteří mají sociální obtíže, aby měli nárok na bezplatné testování. Určitě bych udělal úpravu parametrů. Co mi ale zásadně chybí, je jasná, silná a cílená osvěta z hlediska očkování,“ podotkl Jurečka.

