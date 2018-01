Zeman vystoupil a dělal si ze všeho srandu. Z Moravce i Drahoše. A vydal přelomové sdělení

„Ivanko, dámy a pánové, je mojí milou povinností dát ti kytičku, políbit tě a poděkovat za tvoji neutuchající podporu v prezidentské volbě,“ zahájil prezident Zeman.

„Když jsem se díval na televizi Václava Moravce, měl jsem skoro dojem, jakoby vítězem prezidentských voleb byl někdo jiný než já,“ smál se Zeman. Hned poté připomněl, že v prvním kole obdržel takřka 40 procent hlasů. „Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu.“ Posléze si ze svého soupeře tropil žerty, že nemá dost zkušeností v politice a za čtrnáct dní před druhým kolem už to nedožene.

Nechtěl spekulovat o tom, jak moc se voliči nechali ovlivnit letáčkem, že úřadující prezident postupuje automaticky do kola druhého.

„No a teď sdělení, na jaké asi všichni čekáte. Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí. Jsem stále mladý, stále plný sil a plný energie. A diskuse mě těší. Teď jsem poslouchal televizi, kde Jiří Drahoš říkal, že by se se mnou rád utkal tváří v tvář. Rád jeho prosbě vyhovím,“ prozradil.

Debata by mohla být vedena např. na FTV Prima, která k tomu nabídla prostor. „Už vzhledem k výhradám, které mám k neobjektivitě naší tzv. veřejnoprávní televize, nenamítnu nic proti tomu, kdyby nám (Prima) nabídla prostor pro debatu. Nebudu dokonce mít nic proti tomu, kdyby ty debaty byly dvě,“ dodal. Kdyby byly debaty tři nebo více, tak by prý diváky už nudili.

Občané České republiky nejsou podle Zemana manipulovatelné loutky, které dají na doporučení někoho třetího. „ať už v můj prospěch nebo v můj neprospěch“. Prezident doufá, že voliči všech prezidentských kandidátů se rozhodnou na základě svého rozumu, opravdu nikoli podle doporučení. On sám jako prezident bude nadále úřadovat. Bude spát, jíst a radovat se ze života.

Sluší se připomenout že Drahoš uspořádal tiskovou konferenci před Milošem Zemanem a vyzval ho k souboji v televizní debatě, ovšem způsobem sobě vlastním. Nikoli agresivně. Dopředu dal také najevo, že nehodlá debatovat s hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem.

„Mohu vás ujistit, že s Jiřím Ovčáčkem do debaty nepůjdu. Jiří Ovčáček není prezidentský protikandidát a tím je celá věc vyřešena. Ale já nebudu nadále vykřikovat do větru, aby Miloš Zeman slezl z Hradu a šel debatovat. Je to na něm,“ zmínil Drahoš.

Miloš Zeman na své tiskové konferenci konstatoval, že doufá v to, že voliči využijí svůj zdravý rozum, byť připomněl, že jeho samotného podpořili stávající premiér Andrej Babiš nebo stálice české populární hudby od 60. let minulého století Karel Gott.

Drahoš dal naproti tomu najevo, že doufá, že mu dají podporu protikandidáti, kteří o tom ostatně hovořili v předvolebních debatách.

Pavel Fischer, Michal Horáček, Mirek Topolánek i Marek Hilšer svým voličům jasně doporučili volit Jiřího Drahoše. Profesor Drahoš zdůraznil, že se nehodlá nikoho doprošovat o podporu. „My jsme se o tom mnohokrát bavili v těch předvolebních debatách a já předpokládám, že věděli, co říkají,“ doplnil Drahoš s tím, že se většina protikandidátů shodla na tom, že podpoří Zemanova protikandidáta. V La Fabrice také oznámil, že bude usilovat o hlasy voličů, kteří v prvním kole odevzdali svůj hlas Petru Hannigovi, Vratislavu Kulhánkovi či Jiřímu Hynkovi.

