Zeman z Babiše dělá svého „poskoka a vošousta“, odhaluje Ondřej Neff

V květnu sdělil předseda vlády Andrej Babiš (ANO) prezidentovi Miloši Zemanovi, že si přeje, aby k 31. květnu ve vládě skončil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD. Jelikož podle Ústavy nese předseda vlády za svůj kabinet odpovědnost, má právo to žádat. Naproti tomu prezident nenese podle Ústavy odpovědnost vůbec za nic. Měl by tedy bez zbytečného odkladu jednat tak, jak si přeje Babiš.

Jenže tak nečiní a podle Neffa Zeman ponižuje nejen ČSSD, ale i samotného Babiše.

„Tady nejde jenom o to, že prezident uvádí do hanebně pokořující pozice sociální demokracii. Totéž dělá premiéru Babišovi. Tomu dává najevo, že je pouhá nula, pouhý poskok a vošoust v jeho rukou, s kterým může cvičit, jak chce. Andrej Babiš by si měl prolistovat Puzzova Kmotra. Tam je to všechno napsáno. Padrino, který si nechá líbit pokoření od padrina sousední famiglie, si už může nechat brát míru na rakev, brzy bude mít průvan v hlavě,“ napsal Neff v komentáři na Neviditelném psu.

Zeman vlastně pokračuje jen v tom, co odstartoval, když odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ČSSD) ministrem zahraničí. Babiš mu tehdy ustoupil a teď za to podle Neffa platí, protože to prezident zkouší znovu.

A šéf komunistů Vojtěch Filip, původním vzděláním právník, tomu jen přihlíží a říká, že si to Babiš a Zeman musí vyřešit mezi sebou. Podle Neffa to dokazuje, že je Filip spíše „bezprávník“.

Spisovatel varuje, že se tím otevírá cesta pro nějakého budoucího diktátora, Zeman tady prošlapává cestičku, na které může každý, kdo po ní jde, ignorovat Ústavu. Ale někdo může zajít ještě dál než Zeman a pak to s námi bude opravdu špatné.

Proto je podle Neffa zcela zásadní Zemana tlačit k tomu, aby se Ústavy držel.

