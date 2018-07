Zeman že je vypitej blb? Ještě se budete divit. Styďte se. Padla vážná slova

Například Miro Semecký na svém profilu píše: „Miloš nám chřadne. Svůj podíl na tom má špatná životospráva (častá konzumace alkoholu a kouření). Jednou až zemře (soudě podle fotografie to nemusí trvat dlouho) a nastoupí výčitky... Chci abyste věděli, že to nejste VY, kteří k jeho smrti přispěli. Byl to ON, kdo si vybral takový život. Z JEHO rozhodnutí se král stal šaškem. Důstojný mandát se změnil v komedii a slušnost ustoupila do pozadí.

Fotogalerie: - Zeman na severní Moravě

Takže přátelé, NE.. nejste to vy, kdo přispěl k jeho budoucí smrti. Prosím, pamatujte na to! A pokud vám to nepůjde, zkuste si představit nějaký ‚vtipný‘ bonmot, kterým by svou smrt ‚ohodnotil‘.“

Ale najdou se i tací, kterým tato zábava připadá pokleslá a nevkusná. Například novinářka a editorka serveru Express.cz. „Jo, ještě tady k té humorné koláži, co se teď sdílí na Facebooku a je to ta strašná legrace, až se z toho plácáme do kolen.

Tak je evidentní, že to je volnočasová fotografie, respektive ta původní. Zeman není v úřadu a já jsem viděla mnoho starých lidí oblečených podobně, o nemocech z věku nemluvě. Čeká vás to všechny, kdož se přiblížíte osmdesátce, holt on stárne v úřadu rychleji. Bodyshaming, to je taková vděčná česká povaha, pojďme se smát starýmu nemocnýmu pánovi, že vypadá jako starej nemocnej pán, protože to je přece hrozná sranda, namísto toho, abychom se smáli tomu, co veřejně koná, protože za to, jak někdo vypadá a stářím se mění, nikdo nemůže,“ odsuzuje Koukalová útoky na Zemanův vzhled.