Zemane, Babiši, Kellnere, Kubero, končíte! Váš svět skončil, znělo na ,,Milionu chvilek". Mluvil i doktor Hnízdil

REPORTÁŽ Opravdu ostrá slova zaznívala na demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek v Jablonci a v Liberci na adresu hlavně premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové, ale i dalších. Známý lékař Jan Hnízdil už myslel na dobu budoucí. „Pokud se někdy na tribuně objeví člověk, který bude slibovat, že vymýtí korupci, zajistí cestovné a obědy pro děti a seniory zadarmo, zařídí nám blaho na zemi a nebude od nás vyžadovat žádnou aktivitu, jenom to, abychom mu odevzdali svoji vůli, svůj hlas a svobodu, tak se mějme na pozoru. Je to zase nebezpečný manipulátor a psychopat,“ domníval se.

Demonstrace za justici, proti Marii Benešové a hlavně Andreji Babišovi se 28. května 2019 sešla poprvé i v Jablonci na Mírovém náměstí před místní radnicí. Za mírného poprchávání první promluvil po osmnácté hodině fotograf Zbyněk Cincibus. „Jsem Jablonečan a mám toho taky dost. Vždycky v historii lidstva to fungovalo, že lidi mají právo se sejít a probrat to. Andrej Babiš si musí uvědomit, že ne on vládne nám. My jsme tady doma, my si tu budeme rozhodovat, co je a co není možné. Absolutně Milion chvilek pro demokracii nenapadá demokratické volby. Ale morální hledisko je tak šílené, že když dneska vyjedeme za hranice, tak jsem takhle maličkej. Co jsme to tu dopustili, že si tu někdo může dělat, co ho napadne,“ uvedl a přítomné vyzval, aby podepsali petici za odstoupení premiéra.

Naprostý úpadek morálky v nejvyšších vrstvách. Už je toho dost

Vystoupil též šperkař a výtvarník Martin J. Pouzar. „Za poslední roky jsme svědky děsivého úpadku úrovně lidí na vládnoucích místech. Jsem přesvědčen, že naprostý úpadek morálky v nejvyšších vrstvách se nedá oddělit od postupného morálního rozkladu celé naší společnosti. Stalo se přijatelné a tolerované pro naše politiky, aby lhali a podváděli. Vznikla téměř všudypřítomná kultura sobectví a chtivosti po penězích a moci. Z vlastní zkušenosti vím, že tento trend pronikl i na vedoucí pozice na úrovni krajů a měst napříč institucemi. Slušnost vystřídal zájem pouze o svůj prospěch a blahobyt bez ohledu na výsledky a na ostatní,“ konstatoval s tím, že každý člověk v této zemi může mít dojem, že když se bude chovat jako oni, kterým vše prochází, nemůže se ani jemu nic stát. „Naopak. Tohle se ve společnosti sluší a patří. jen tak mohu obstát a být úspěšný. To je ale omyl,“ domníval se. „Nechci žít ve společnosti, kde budeme muset jako rodiče svým dětem neustále vysvětlovat, co všechno je správné a co není. Chtěl bych opět žít ve společnosti, kde základní pravidla slušnosti a cti budou samozřejmá. Tohle je vysněný stav nás všech, co jsme se tu sešli. To, co se dnes děje, je už moc. Máme toho už opravdu dost,“ prozradil.

Poté ještě přečetl projev jabloneckého básníka a prozaika Josefa Straky. „Věci opravdu dospěly až příliš daleko. A dospět tam úplně nemusely. Mám pocit, že mnohé začalo někde v polovině devadesátých let, v ne úplně morálně čistém průběhu privatizace, přes propojení šíbrů a mafiánů v rámci takzvané opoziční smlouvy, přes chvilkové záškuby navracení se k původním ideálům občanské společnosti až k dnešnímu neutěšenému stavu, kdy vše špatné, čím jsme si prošli v posledních třiceti letech, se propojilo a navíc je dirigované člověkem s minulostí spolupracovníka a exponenta minulého režimu,“ napsal Straka a pokračoval. „Byznys, který se stal určujícím a skoro až vševykládajícím fenoménem, společně s firemní kulturou a firemní příslušností v posledních pětadvaceti letech. A tak se jednoho dne zjevil člověk, který se ke své firmě dostane nezákonným převzetím, machinacemi a v posledních letech zneužíváním evropských dotací a nyní též vytěžováním peněz pro svůj Agrofert z rozpočtu České republiky, tedy z našich daní,“ vychrlil ostrá obvinění. „Je logické, že člověk, který takto usilovně maká a dělá vše pro firmu a někdo se ho pokusí zastavit a vznese proti němu a jeho Agrofertu obvinění, že musí začít neprodleně jednat. Dosadí svou ministryni spravedlnosti, od které očekává, že obvinění zastaví, nebo je alespoň pozdrží do té doby, až to nebude tak žhavé. Než lidé trochu zapomenou,“ domníval se.

Demonstrace před jabloneckou radnicí na Mírovém náměstí. Foto: Oldřich Szaban

„Proto je výtečné, že lidé vyrazili do ulic a na náměstí, že si to nedají líbit. Začínáme se opět bát o demokracii a svobodu. Myslím, že právě nyní bychom se měli vrátit k ideálům občanské společnosti na začátku devadesátých let a přemýšlet a znovu diskutovat o povaze demokracie, o lidských právech, která jsou i u nás někdy například ve firemní praxi porušována,“ uvedl ve svém textu Straka, který ke všem Babišovým hříchům přidal ještě ten, že dle něj ničí naše životní prostředí. „Pohybuji se mezi mladými lidmi, pro které začíná být problematika životního prostředí zásadní. Lidé jako Babiš, Kellner, Tykač, Klaus starší i mladší, Zeman, Foldyna, Kubera a další jsou nejen pro ně odcházející ekonomickou a politickou garniturou, která nemá ráda občanskou společnost, občanskou neposlušnost a též environmentalismus. Svět jejich jistot je na ústupu a začínají se bát. Bojí se vás. Proto voláme Andreji Babiši, Marie Benešová a dříve jmenovaní odstupte. Váš čas již vypršel,“ uvedl ve svém textu básník Straka.

Lidé si zvolili v demokratických volbách i Hitlera a Gottwalda

„Pokud vám, co tu dnes jste, někdo říká, že popíráte výsledky demokratických voleb, tak v demokratické společnosti je nutné demonstrovat, když někdo, kdo sice vzešel z demokratických voleb, demokracii a svobodu začíná demontovat a ničit. Navíc lidé si v demokratických volbách zvolili Hitlera, Gottwalda, Peróna a jiné. Takže buďte občansky neposlušní. Demokracie a svoboda za to stojí,“ dočetl Pouzar text Josefa Straky.

Máme toho dost! v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban

Poté bylo přečteno prohlášení spolku Milion chvilek. V něm mimo jiné zaznělo: „Jestliže se premiér chová jako nějaký ruský oligarcha, který si může dovolit cokoliv, je na nás, abychom mu dali důrazně najevo, že nám to skutečně vadí.“

Organizátoři pak vyzvali přítomné, aby také vystoupili před mikrofonem. Odvahu sebrala starší dáma, která přiznala, že už zažívá třetí vlnu demonstrací, které zaplnily náměstí. „První byla v roce 1968 po šoku z okupace. Vydrželi jsme to do roku 1969, ale proti tankům se bojovat nedá. Neměli jsme šanci. Prověrky vyřadily tisíce lidí ze zaměstnání, včetně mě. Tehdy jsem byla soudkyní krajského soudu a bylo mi třicet osm roků,“ prozradila svůj věk před padesáti lety. „Rok 1989 si řada z nás pamatuje. Přispěli jsme masovými demonstracemi k tomu, že totalita skončila. Demokracii jsme přivítali až příliš nezkušeně, až příliš důvěřivě,“ upozornila.

Poté se věnovala současným demonstracím. „Z pohledu justice zatím máme dvě vrcholné instituce, které zajišťují právní stát. Je to Ústavní soud v čele s Pavlem Rychetským a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který je trnem v oku nejen Hradu, ale i ministryni spravedlnosti. Její dosazení bylo skutečně bleskové a rozumně neodůvodnitelné,“ domnívala se.

Pozor na psychopaty a manipulátory slibující blaho na zemi

O několik kilometrů dál, v Liberci, se lidé – tady už tradičně – sešli ve zhruba stejném čase na Benešově náměstí také před radnicí. Bylo jich o něco více, i když ani v Jablonci jich nebylo málo. Zkušenější Liberečané byli však více vyzbrojeni transparenty a kromě proslovů zněla i muzika, například slavné spirituály Jednou budem dál či Nezůstane na kameni kámen.

Demonstrace v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Tady vystoupil kromě jiných známý lékař Jan Hnízdil. „Nesmíme opakovat chybu, kterou jsme udělali po roce 1989. Protože jejich odchodem, Babiše a spol., pro nás práce nekončí, ale začíná. Budování občanské společnosti a právního státu je úkolem každého z nás každý den na plný úvazek,“ domníval se. „Je to ostatně v zájmu našeho zdraví. Je to i statisticky prokázáno. Profesorka Luisa Corrado z ekonomické fakulty Univerzity v Cambridge zjišťovala, ve které zemi Evropské unie jsou lidé nejzdravější a nejspokojenější a proč. Oproti očekávání se ukázalo, že nejzdravější a nejspokojenější nejsou lidé v nejvyspělejších a nejvíce rostoucích ekonomikách, ale v zemích jako jsou Dánsko, Finsko a Švédsko. Tedy tam, kde je vymahatelnost práva, kvalitní státní správa a dobré mezilidské vztahy. Tedy fungující občanská společnost. O to musíme usilovat,“ konstatoval.

Vystoupil známý lékař Jan Hnízdil. Foto: Oldřich Szaban

„Pokud se někdy na tribuně objeví člověk, který bude slibovat, že vymýtí korupci, zajistí cestovné a obědy pro děti a seniory zadarmo, zařídí nám blaho na zemi a nebude od nás vyžadovat žádnou aktivitu, jenom to, abychom mu odevzdali svoji vůli, svůj hlas a svobodu, tak se mějme na pozoru. Je to zase nebezpečný manipulátor a psychopat,“ uzavřel a měl u publika úspěch převeliký. Na závěr se zazpívala hymna a vznikla společná fotografie. Další setkání takto naladěných lidí bude příští týden 4. června v Praze na Václavském náměstí.

Závěr demonstrace před libereckou radnicí. Foto: Oldřich Szaban

autor: Oldřich Szaban