Zemanova dubnová cesta do Číny stála asi 7,2 milionu korun

Dubnová cesta prezidenta Miloše Zemana do Číny stála zhruba 7,2 milionu korun. Vyplývá to z odpovědi ministerstva zahraničí na dotaz podle informačního zákona, kterou Černínský palác zveřejnil na svém webu, napsala ČTK.

Plánované výdaje prezidentovy návštěvy Číny činily v rozpočtové kapitole ministerstva asi 7,9 milionu korun.

Částka 7,2 milionu korun se vztahuje ke dni poskytnutí informace, tedy k pondělku. Podle mluvčího ministerstva Michala Bucháčka se ještě může změnit.

V předkládací zprávě k Zemanově cestě do Číny pro vládu figurovala začátkem dubna částka 8,9 milionu korun. Zahrnovala i náklady na cesty přípravných týmů. V minulosti byly cesty Zemana do Číny výrazně levnější, upozornil tehdy server Seznam Zprávy. Letošní prezidentova návštěva Číny byla pátá za období, co je Zeman ve funkci.

autor: mp