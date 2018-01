Zemanovi příznivci, pozor: Babiš u Soukupa sdělil zásadní informaci k 1. kolu. A létaly „prasárny“ i věci o ČT

Už dnes se v Poslanecké sněmovně uskuteční hlasování o důvěře vlády. Získání důvěry pro menšinovou vládu Andreje Babiše zkomplikují závěry zprávy OLAF, který našel v dotaci pro Čapí hnízdo nesrovnalosti. „Jen mě chtějí zlikvidovat, vytlačit z politiky, abych nemohl mluvit o těch jejich prasárnách a zlodějnách,“ zuřil Babiš v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Pak poskytl zásadní informaci ohledně prezidentských voleb. Ve čtvrtek prý řekne, koho do přímé prezidentské volby favorizuje, ačkoliv sám příliš nevěří, že by jeho doporučení mělo větší váhu. Mimochodem, v 11 hodin podpoří Babišovu vládu, ucházející se o důvěru, prezident Zeman projevem přímo v Poslanecké sněmovně.

Zítra se v Poslanecké sněmovně uskuteční hlasování o důvěře vlády. Babiš dorazil do Soukupovy Arény pár hodin před tím, než jeho menšinová vláda před Sněmovnu předstoupí. Babiš ale tušil, jak to dopadne. „Vypadá to blbě,“ sdělil Soukupovi skepticky. Většina stran vládu Andreje Babiše podpořit nechce, s tím se prý premiér už pomalu smířil.

Anketa Být dnes na místě poslanců: Vyslovili byste důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 3453 lidí

„My se snažili, ale kromě komunistů, nás všichni odmítli. O důvěře bych je rád přesvědčil svým programem, speciálně se chceme věnovat seniorům, chceme udělat důchodovu reformu,“ upřesnil.

Následoval dotaz z publika, jestli přidají na důchody víc než zmiňovaných čtyři sta korun. „Rozpočet schválila bývalá vláda, my uděláme důchodovou reformu, a pak až dramaticky navýšíme,“ odpověděl Babiše. Nad tím, zda by se nedaly zvýšit důchody na úkor snížení platů poslanců, už také prý premiér přemýšlel. „Nyní ale mají poslanci platy dohromady se soudci. Říkal jsem, že bychom mohli tyto platby oddělit. Nelíbí se mi ani paušály. Poslanec, který žije v Praze, tvrdí, že žije na jihu Čech, znáte to,“ uzavřel.

Poté pobaveně zmínil, že se 2. listopadu dozvěděl z deníku Blesk, že už je také důchodce. Sám to prý doposud netušil a reálně se do důchodu ještě dlouho nechystá.

Další dotaz vznesl mladý muž, kterého zajímal názor na legalizaci léčebného konopí, k čemuž se premiér staví velmi pozitivně. „Minulý rok mě navštívili rodiče dámy, která trpí roztroušenou sklerózou. Když si dala konopí, ulevilo se jí, jsem rozhodně pro,“ řekl Babiš a dodal, že ministru Ludvíkovi psal, že něco takového pro léčebné účely rozhodně chceme.

Na otázku, co si myslí premiér o zákazu kouření v hospodách, sdělil, že by rád jednal o zmírnění protikuřáckého zákona. „Především na vesnicích, kam opravdu chodí lidé na cigaretu a pivo, by se s tím mohlo něco dělat,“ dodal.

Mnoho lidí podezírá premiéra Andreje Babiše, že má se současným prezidentem Milošem Zemanem nějakou dohodu, to ale Babiš důrazně vyvrátil. „Nemám ani žádnou předjednanou důvěru, jak se říká, nejsem totiž Topolánek, ani se Zemanem nemám žádnou dohodu, nevím, proč nás z toho lidé podezřívají,“ řekl a dodal, že menšinová vláda byla správným krokem. „Je to tah na branku, rozhodujeme, jsme on-line, jsme jeden tým, kde je solidarita,“ pochvaloval si Babiš.

Podle všeho vláda Andreje Babiše důvěru nezíská. Podle premiéra je ale nejdůležitější, že vláda funguje. „My jsme akční, zítra ráno máme na stole návrh zdanění církevních restitucí. 17. ledna budeme projednávat návrh SPD o zavedení obecného referenda. Piráti mají návrhy také,“ řekl Babiš s tím, že nechce na nic čekat, a když jim dá návrh opozice, tak to posunou dál a poslanci to schválí, nebo ne. „Bereme to objektivně, nezdržujeme žádný proces,“ doplnil.

Pak vysvětloval, proč se rozhodl pro variantu menšinové vlády. „Koaliční vláda je nejlepší z hlediska stability. Menšinová vláda je praktičtější, má tah na branku, nesoutěží tam ministři proti sobě,“ sdělil premiér.

Pro menšinovou vládu se prý rozhodl také proto, aby nevládla stále Sobotkova vláda, takže by vlastně nevládl nikdo. „Nejsem Topolánek, Melčák ani Pohanka,“ rýpnul si v debatě o tom, co bude poté, když jeho vláda nedostane důvěru a on získá druhý pokus. Což, jak prozradil odborník na ústavní právo Aleš Gerloch, není nic protiústavního. „Uvidíme, co se změní u ostatních stran, mají sněmy a kongresy,“ řekl tak Babiš.

Upozornil také, že jeho situace není historicky zase tak mimořádná, protože už Mirek Topolánek v roce 2006 dostal dva pokusy a nakonec jeho vláda fungovala v demisi pět měsíců.

Nechtějí, abych šel po jejich prasárnách, miliardách nakradených z OKD...

Soukup mu pak připomněl, že 29. července, kdy se loni Babiš ženil, má v německém kalendáři svátek Olaf. Tím začala nejemotivnější část arény týkající se Čapího hnízda.

„Bakalovy noviny o ničem jiném nepíšou, Česká televize o ničem jiném nevysílá než o Čapím hnízdě,“ rozčílil se Babiš. „Je to superprasárna, útok na moji rodinu. Pokud moje paní prodala akcie svému bratrovi, nebyla ani na policii, ani nevypovídala. Za to je obviněná? Moje děti jsou obviněné? Co to je todle? Je to jenom proto, aby mě zlikvidovali v politice, abych se nemohl dívat na jejich prasárny, zlodějny a korupci. Nic jiného v tom není,“ rozjel se.

„Lidé by měli vědět, jak OLAF pracuje. Nějaký anonymní úředník nahlásil možný podvod a ukázal na Čapí hnízdo. Všech padesát milionů je v Čapím hnízdě. Jsou za tím lidé, kteří nechtějí, abych šel po jejich podvodech, zlodějnách, prasárnách a miliardách, které nakradli v OKD,“ pokračoval velmi rozohněný premiér.

Evropská unie chce po České republice zpět peníze za Čapí hnízdo. Babišova farma už prý není mezi projekty spolufinancovanými z evropských fondů. Ministerstvo financí se podle komise rozhodlo dotace vrátit. Resort však údajně o vynětí Čapího hnízda z Regionálního operačního programu zatím nerozhodl. „Pokud by má bývalá firma prohrála, tak peníze vrátím, ale to nechci říkat, to vypadá, jako když přiznávám vinu. Je to práce lidí, kteří mě i mou rodinu chtějí zlikvidovat a vystrčit z politiky,“ uvedl.

Koho na prezidenta? Řeknu ve čtvrtek

V pátek nás čekají prezidentské volby, premiér Babiš ale jméno svého prezidentského favorita na televizi Barrandov neprozradil. „Lidi stejně budou volit podle sebe, ne co jim řekne Babiš. A to se týká i těch jeden a půl milionů lidí, co nás volili,“ věří v úsudek voličů.

Sám se plánuje ke svým preferencím v prezidentských volbách vyjádřit, ale hodlá tak učinit až ve čtvrtek, den před volbami.

Soukup se v závěru Babiše zeptal, zda nebude za pět let kandidovat na prezidenta. Což Babiš vyloučil. „Jsem manažer, řídím, rozhoduju. Prezident reprezentuje, je to od doby Masaryka pro náš národ důležitá funkce. Já bych se na to nehodil. Je to hlavně o mluvení. Náš pan prezident mluví skvěle, já mluvím blbě. Jsem spíš na ty esemesky, řízení a vydělávání peněz pro stát,“ uvedl Andrej Babiš.

Analytik Mikeš: To bylo panoptikum...

Mediální analytik Jiří Mikeš, bývalý předseda Rady pro reklamu, byl kritický především k tvůrcům pořadu. „Nutno zdůraznit, že nebýt vás, v životě bych se na to nedíval. Považuji to za velice pokleslou záležitost,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Hlavním tvůrcem této pokleslosti je podle něj, bohužel, ředitel TV Barrandov a moderátor Jaromír Soukup. „Je to něco neuvěřitelného. Že to Soukupovi nepřijde trapné. Má tam billboardy, i kameramani mají na zádech Aréna Jaromíra Soukupa. V ruce má papír a tam má svoji podobiznu. To je megalomanství, to už není normální záležitost. To není aréna, to je cirkus,“ žasne analytik.

„On je prazvláštní moderátor, ty jeho pohyby, řeč těla. Je to velice zvláštní,“ zhodnotil moderátorské kvality barrandovského ředitele. Při popisu lidí, kteří v pořadu vystupují, zvolil označení „panoptikum“.

Především ale podle něj Soukup neukočíroval své megalomanství a totálně přehnal kvantitu svého výskytu na obrazovce. „Já čekám, kdy bude Ráno se Soukupem, Poledne se Soukupem, Večerníček se Soukupem. Když je něčeho moc, tak je toho příliš,“ říká Jiří Mikeš.

Ten se diví, proč do jeho pořadů politici pořád chodí. Jediný důvod vidí v tom, že Českou televizi obsadila pražská kavárna a politici, kteří jí nekonvenují, příliš dalších možností, jak se veřejně prezentovat, nemají.

Na rozdíl od Jaromíra Soukupa premiér Babiš podle Mikeše situaci zvládl. „Působil na mě velice dobře, mluvil rozumně, byl komunikativní. Bylo to od něj velice dobré vystoupení ,“ ocenil. Pak zalitoval, že takovou možnost prezentace ministerskému předsedovi nedává veřejnoprávní televize.

autor: Oldřich Szaban