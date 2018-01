Zemanovi soupeři z roku 2013 se vyslovili k letošním volbám. Vzpomínáte na Dienstbiera, Přemysla Sobotku, Táňu Fischerovou?

„Kampaň je zásadně odlišná v tom, že obhajuje současná hlava státu, ale zásadní je také ve změně společenské atmosféry. Minule ta kampaň probíhala na klasických politických tématech, sociálních, ekonomických, letos je to spíš o kulturních otázkách,“ porovnává pro Novinky.cz prezidentské kampaně v roce 2013 tehdejší neúspěšný kandidát a současný senátor za ČSSD Jiří Dienstbier.

Podle Přemysla Sobotky (ODS) letošní kampaň lze považovat za nevýraznou a bez hloubky jednotlivých témat. Především poukazuje na evropská témata, směřování EU nebo otázku přijetí eura. Podle něj by prezidentští kandidáti měli mít na tyto otázky odpovědi. „Toho se všichni báli jako čerti kříže,“ uvedl ale Sobotka svůj názor a dodal, že zvučný a jasný názor na migraci slyšel pouze od Zemana.

Dienstbier zároveň připomíná vyhrocenost kampaně. „Zvrtlo se to až mezi prvním a druhým kolem, kdy se to vyhrotilo doopravdy až do nechutných útoků a vlastně nenávisti, odporu a možná by se dalo říci hnusu,“ myslí si Dienstbier. Podobného názoru je bývalá europoslankyně za KDU-ČSL a neúspěšná kandidátka Zuzana Roithová. Podle ní lze nalézt paralelu mezi prvním a druhým kolem letos a v roce 2013 především v agresivitě ze strany Zemana.

Táňa Fischerová, jedna z dalších neúspěšných kandidátek předchozího prezidentského klání, si myslí, že kampaň před první volbou prezidenta byla rozmanitější s ohledem na různost kandidátů. „Skoro bych řekla, že tehdy tam byla větší rozdílnost mezi jednotlivými kandidáty. Teď se mi zdá, že jsou jakoby sobě více podobní, ale to mluvím o prvním kole,“ uvedla v rozhovoru pro Novinky.cz.

Rozdíl lze také spatřit v tom, že strany jako například ČSSD, ODS, TOP 09 žádného kandidáta nenominovaly. Schwarzenberg vidí příčinu v tom, že strany nechtěly přijít ještě o více voličů v případě, kdyby jejich kandidát neuspěl.

„Já osobně si myslím, že je lepší, když jsou to osobnosti nadstranické, protože Václav Klaus rozbil ODS, když byl na Hradě prezidentem, a Miloš Zeman zase rozbíjí sociální demokracii. Ti silní vůdci nejsou potom šťastní na Hradě a nejsou nikdy nadstraničtí,“ řekla Fischerová.

S tím nesouhlasí Jiří Dienstbier. „Myslím, že každá strana, kdyby doopravdy chtěla, zajímavou osobnost najde. A nemusí to být nutně člen strany,“ řekl senátor a odkázal především na to, že kandidát je pak čitelnější, je-li spjat s určitou politickou stranou.

