Zemanovy brikule. Václav Havel to předvídal. Novinář k výročí úmrtí vytáhl starý rozhovor

Česko si připomíná 9. výročí odchodu prvního českého prezidenta Václava Havla. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk zavzpomínal na jeden z posledních rozhovorů, které Havel novinářům poskytl. Vedl ho s ním on sám. Zaznělo v něm mimo jiné, že Havel podporoval zavedení přímé volby prezidenta. V roli hlavy státu by rád viděl ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka nebo jinou osobnost neziskového sektoru.

Václav Havel dal v jednom z posledních rozhovorů najevo, že je jednoznačně nakloněn zavedení přímé volby prezidenta v České republice. Dlouho ale nevěřil, že se něco takového právě v Česku podaří. Češi, Moravané a Slezané si prvního prezidenta zvolili až v lednu 2013.

Honzejk v této souvislosti připomněl, že Havel neměl za to, že je spolu s přímou volbou třeba měnit i pravomoci prezidenta.

„Myslím, že to byl poslední velký rozhovor Václava Havla pro celostátní médium. Dělali jsme ho s Irenou Cápovou a Havel tam třeba dost jasnozřivě mluvil o tom, že by se měly zpřesnit prezidentské pravomoci, jako by předvídal Zemanovy brikule. Vzpomínáme,“ napsal na sociální síti Facebook.

„Přímá volba prezidenta by byla dobrá především proto, že by jeden ústavní činitel měl jiný typ legitimity než všichni ostatní. Vždycky jsem tu myšlenku podporoval, ale nikdy jsem nevěřil, že ji parlament přijme. Pokud by se měly měnit kompetence, doporučoval bych je pouze zpřesnit. Když se například v ústavě píše: prezident jmenuje ministra, co to znamená? Musí ho jmenovat, nebo je to jeho svobodným rozhodnutím? Stačilo by jedno slovo navíc,“ uvedl tehdy poslední československý a první český prezident.

Tehdy také zopakoval, že by uvítal, kdyby se v budoucnu prezidentem stal ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek nebo alespoň někdo z neziskového sektoru. „Bylo by hezké, kdyby prezident vzešel z neziskového sektoru a nebyl těsně svázán s politickou stranou. V tom by se měl odlišovat od ostatních,“ poznamenal Havel.

Exprezident se už v roce 2011 nijak netajil také tím, že by v úřadu prezidenta rád viděl ženu. Kupříkladu bývalou poslankyni a letos zvolenou senátorku Miroslavu Němcovou. Havel už v roce 2011 konstatoval, že by mohla být dobrou prezidentkou. Už proto, že si s sebou nevleče žádný skandál.

Odmítl však podrobnji hodnotit prezidentské výkony svého nástupce v úřadu Václava Klause.

„Není dobré a vkusné mluvit a hodnotit své nástupce. Snad jediné, co bych řekl, je, že onen technokratický a ve své podstatě marxistický důraz na základnu a nadstavbu je za časté odvozován právě od postojů Václava Klause a upevněn jeho působením. V tomto smyslu on opravdu významně ovlivnil atmosféru v zemi i její obraz v zahraničí,“ poznamenal Havel v obecné rovině.

