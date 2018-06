Zemanův Hrad se zastal Okamurova hnutí: Nepište, že jsou to extremisté!

Zpráva, kterou by Hrad Ministerstvu vnitra nejraději hodil na hlavu. SPD by podle něj měla být ze zprávy o extremismu zcela vyškrtnuta. Jako první referoval o nelibosti k tomuto dokumentu server aktualne.cz.

Zpráva o vývoji v Čechách má zpoždění. Obvykle k jejímu vydání dochází ve druhé polovině května, teď ale, poprvé po pěti letech, není zpráva ještě hotová. Důvodem je připomínkové řízení, ve kterém se prezidentská kancelář silně ohradila proti zařazení hnutí Svoboda a přímá demokracie, které vede Tomio Okamura, mezi extremistické subjekty. „Je nepřijatelné, aby autoři pranýřovali politické a jiné subjekty jen proto, že nesdílejí jejich pohled na určité společenské jevy,“ vytýká Hrad v připomínkách. Vnitro se bude muset před vydáním zprávy připomínkami Hradu zabývat.

Námitky Hradu nejsou bez příčiny, zpráva je tak trochu jako chytrá horákyně. Dokument na jedné straně označuje výroky SPD za populistické a extremistické, na straně druhé však tvrdí: „Hnutí SPD není z pohledu definice Ministerstva vnitra extremistickým subjektem.“ Důvodem k těmto protichůdným závěrům mohou být výroky, které se čas od času vyhrnou z úst představitelů SPD. Tajemník strany Jaroslav Staník ve Sněmovně údajně chtěl posílat menšiny „do plynu“, podle Miroslava Roznera, poslance za SPD, byl tábor v Letech „pseudokoncentrák“ a naposledy se také místopředsedkyně SPD v Karlovarském kraji Věra Maříková podivila, že v reklamě na český trdelník vystupuje holčička tmavé pleti. Výroky, kterými Tomio Okamura častuje muslimy a imigranty, jsou veřejnosti známé už léta. Podle návrhu dokumentu tak „přispíval k atmosféře strachu a k polarizaci společnosti“, což nelze akceptovat.

Náklonnost Hradu k SPD taktéž není žádným tajemstvím, Miloš Zeman se účastnil sjezdu SPD, kde však kritizoval postoj hnutí k vojenským misím. Je možné, že Miloš Zeman by rád nechal otevřená zadní vrátka pro Andreje Babiše, kdyby vyjednávání s ČSSD selhala, a Babiš by se mohl o podporu ucházet právě u SPD. Zároveň si myslí, že tradiční pravicové extremistické subjekty či ty xenofobně-populistické nejsou zdaleka takovou hrozbou jako ti, kteří by chtěli veřejnou diskuzi omezit nálepkami jako populismus a šíření dezinformací.

Samotná SPD se proti zprávě ohradila také. „Informační spolupráce části médií, která pravidelně skandalizují hnutí SPD, a Ministerstva vnitra při tvorbě této zprávy ukazují na zřetelné totalitní tendence. Spolupráce státních orgánů a části médií v politickém boji je typickou metodou práce fašistických a komunistických režimů,“ reagovala SPD v tiskovém prohlášení.

