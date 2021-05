Zemanův „pekelný stroj“. Proč Hradu ruply nervy s novináři a ti mají šlus

reklama

Koncem týdne zveřejnila prezidentská kancelář rozhodnutí jejího vedoucího Vratislava Mynáře, podle něhož se Hrad rozhodl v rámci boje s dezinformacemi přestat komunikovat s několika vybranými médii, která podle jeho slov falešné zprávy často a v masivní míře šíří. Nebude už poskytovat žádná vyjádření pro tato média: Deník N, Seznam Zprávy, Respekt a pořady ČT 168 hodin a Reportéři ČT.

„Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky,“ zdůvodnil krok kancléř Vratislav Mynář.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček naší redakci řekl, že prezidentská kancelář již vše potřebné k tématu uvedla ve zmíněné tiskové zprávě a kancléřově vyjádření. Pro ParlamentníListy.cz pouze stručně dodal, že daná média by měla být ráda, protože nebudou mít tolik práce. „Z naší strany jde o gentlemanský přístup, ušetřili jsme jim práci,“ sdělil stručně.

Akce nicméně vzbudila silné reakce právě na mediální scéně. Někteří novináři z dotčených reakcí neskrývali rozhořčení, jiní přivítali se slovy, že rozhodnutí potvrzuje správnost jejich práce. Objevily se i reakce, podle kterých Hrad svým rozhodnutím porušuje zákon, když odpírá zveřejňovat informace.

Jenže o porušování zákona nemůže být řeč. Podle ústavního právníka Zdeňka Koudelky je zcela na zaměstnancích Hradu, s kým se budou či nebudou bavit. „Nevím, co by na tom mělo být protiústavního. Každý se může bavit, s kým chce. Kancelář prezidenta republiky samozřejmě musí i nadále komukoli odpovídat na dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale to je něco jiného. Pokud jde o poskytování rozhovorů, komentářů, vysvětlení a reakce do článků apod., to je na dobrovolnosti každého člověka. Je to jako v životě, s někým se bavíte a s někým ne a pouze vy si zvolíte, kdo patří do jaké skupiny,“ uvedl Koudelka pro ParlamentníListy.cz.

Proč tato „hradní blokáda“ některých pražských redakcí a televizních pořadů přišla a co k tomu vedoucí činitele prezidentské kanceláře vedlo? ParlamentníListy.cz se snažily dopátrat, co prezidentovo okolí rozzuřilo natolik, že mu s některými novináři došla trpělivost.

Podle důvěryhodného zdroje redakce z blízkosti prezidentova okolí se jednalo o dlouhodobou snahu pošpinit prezidenta a jeho spolupracovníky bez jakýchkoli důkazů.

Podle našich zjištění vadí hlavně zcela nepodložená tvrzení a příběhy. „Jakkoli může být uvedení anonymního zdroje v článku novináře mnohdy správné a ku prospěchu věci, tady je tomu po celou dobu přesně naopak. Zásadní je, že ty jejich výmysly z údajných zdrojů nebyly nikdy nikým ověřeny a často přímo vyvráceny. Ani se pak neobtěžovali to uvést na pravou míru. Jde o dlouhodobý přístup těchto pisálků. Něco si vymyslí a odkážou na údajné anonymní zdroje, které si ve skutečnosti vycucají z prstu. Žádné reálné důkazy. No a pak to vydávají za šokující zjištění. Těch lží bylo za celou dobu nespočet. Nenapsali nic, co by mohli dokázat, všechno si schovají na údajné zdroje, jsou chránění zákonnou ochrannou zdroje a vědí, že jim nic nehrozí,“ popisuje rozhořčeně zdroj redakce, který je s děním v Zemanově kanceláři dobře obeznámen.

„Jejich postup je takový, že si vymyslí nějaký nesmysl nebo sprosťárnu, napíšou podle toho celý článek a následně jen formálně pošlou na Hrad dotazy s tím, že podobu výsledného článku nijak neovlivní to, jestli dostanou odpověď. Ptali se jen, aby naoko splnili tu povinnost, ale i když se jedná o naprostou lež, kterou nemohou dokázat, po odpovědi Hradu to nijak neupraví. Prostě tvrdí, že jim to někdo řekl,“ podělil se dále náš zdroj o zkušenosti.

Za poslední dobu Hradu prý už došla trpělivost. „Čelila tomu celá KPR roky, teď už prostě pohár přetekl. Té špíny a bahna už bylo dost. Začalo to ale už dávno, stačí si vzpomenout třeba na lež v Respektu, že prezident si volá se světovými státníky čínským mobilem Huawei, a ohrožuje tím národní bezpečnost. Přitom prezident žádný mobilní telefon nemá a pracovní telefonáty vyřizuje příslušnou pevnou linkou. Že nemá mobil, je navíc všeobecně známé, stejně ten vylhaný článek vydali,“ dává příklad zdroj. Redakce si původní článek dohledala a na webu Respektu je stále dostupný bez jakékoli zmínky o tom, že Hrad ihned po vydání (14. června 2017) celou zprávu vyvrátil.

Před časem se, opět Respektu, „povedla“ snad ještě horší věc. Týdeník vydal vulgární karikaturu prezidenta, kterého na obrázku podpírali členové ochranky a mluvili o tom, že ho stejně nemají čím přebalit. To už Respekt vyvolat silnou vlnu nevole i mezi svými podporovateli a jeho šéfredaktor následně musel začít couvat.

„Zemana jsem nikdy nevolil, už 30 let s ním nesouhlasím skoro v ničem, ale jestli je tohle fakt z @RESPEKT_CZ tak je to úplně nechutný. Fakt si nejde hrát na morální maják a zároveň publikovat tyhle nechutnosti. Plná huba respektu, ale na Zemana a stáří to, koukám, neplatí,“ napsal tehdy František Cerha na Twitteru.

Podle našich zjištění chtěl dát Pražský hrad především najevo, že nehodlá podobné praktiky dál jakkoli podporovat, proto přišla tvrdá stopka. Z kritiky, která od některých novinářů zazněla, si v prezidentské kanceláři nepochybně nic nedělají. Někteří novináři ale „solidárně“ hodlají svým na Hradě zablokovaným kolegům pomáhat a dotazy prý budou pokládat místo nich. Nakolik budou úspěšní, patrně brzy zjistíme.

Zemana jsem nikdy nevolil, uz 30 let s nim nesouhlasim skoro v nicem, ale jestli je tohle fakt z @RESPEKT_CZ tak je to úplně nechutný. Ntv fakt si nejde hrát na morální maják a zároveň publikovat tyhle nechutnosti. Plná huba respektu, ale na Zemana a stáří to koukám nepla??‍>? pic.twitter.com/REJOwXwqrC — Frantisek Cerha (@Cerha) December 14, 2020

