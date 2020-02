Žerte brouky! Zdražení masa kvůli EU: Křik na ČSSD, velmi nepříjemné

reklama

Jak informoval server EURACTIV, skupina zákonodárců z řad Zelených a socialistů 5. února v Evropském parlamentu podpořila výsledky zprávy, kterou si objednala koalice neziskovek z oboru zdravotnictví, péče o zvířata a ochrany přírody. Cílem této koalice je snížit konzumaci masa a mléčných produktů v Evropě, a to tím, že se za ně bude platit „spravedlivá cena“. A už jsou známa i čísla, o kolik by se mělo co zdražit. Hovězí by bylo dražší o 117 Kč za kilogram, vepřové o 90 Kč a drůbeží 42 Kč. Tyto cíle by se podle nich měly zakomponovat do tzv. Zelené dohody EU, ke které už se také europarlament vyjádřil pozitivně.

Co socialisté a Zelení doporučili v europarlamentu už našlo své ohlasy v Česku a nejsou příznivé. „Po odchodu Velké Británie z EU budou šílené nápady přibývat geometrickou řadou. Opět budeme čelit snaze vybudovat direktivně ‚lepší zítřky a vyspělou společnost‘. Tedy společnost nesvobodnou,“ vyjádřil se k článku hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Nedávno jsem použil Orwellovy myšlenky a zde máte jejich potvrzení. Žerte brouky a jinou havěť, shánějte recepty jak vařit tuřín, kopřivy, kůru stromů,“ varoval apokalypticky europoslanec SPD Hynek Blaško.

Z české Poslanecké sněmovny reagoval Lubomír Volný z JAP, který tento návrh považuje za další z důvodů pro takzvaný czexit. „Ještě pořád Vám přijde CZEXIT jako nesmyl? Jaká daň přijde příště? Daň z uhlíkové stopy Vašeho dítěte? Nesmysl? Ve fašistické dystopii pod vládou genderově nevyhraněných ekoteroristů a levicových psychopatů multikulturalismu? Ovšem, řekl bych, že uhlíková daň za dítě se bude týkat pouze dětí, které se narodí s ‚bílým privilegiem‘. Když jsou dnes blázni z EU připraveni zdanit Vám maso a dotovat Vám elektromobily, co jim jednoho dne zabrání aby ‚dotovali‘ ty ‚správně zbarvené‘ děti?“ ptal se.

Ozval se také bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa. „Bylo by dobré co nejrychleji obnovit soběstačnost ČR ve výrobě masa/nejenom (obnova venkova) a prodávat si tu naše maso/základní potraviny za naše české ceny.“

A analytik Štěpán Kotrba už žádal vysvětlení. „Že jsou Zelení šílení, to víme dávno, a proto je taky nikdo nevolí, a tudíž je jedno, co žvástaj... Ale že zešíleli už i evropští socialisti a vyžadují 100% řízkovou daň jako ‚poplatek za udržitelnost‘, to je novinka,“ konstatoval.

„Cílem poplatku je snížit spotřebu masa a podpořit posun k rostlinné stravě. Pokud by byla zavedena, daň z masa by do roku 2030 snížila spotřebu kuřecího, vepřového a hovězího masa o 30 %, 57 % a hovězího masa o 67 %,“ citoval Kotrba a požadoval: „Můžete mi, prosím, říct, že to není pravda, že je to fake news a sociální demokraté zůstali nejen sociální ale také zdravého rozumu vůči lidem i vůči zemědělství? Kdo z českých poslanců souhlasí s takovým zdaněním masa a nápadem svých kolegů? Přiznejte se!“ A označil sociálnědemokratické politiky, aby je přiměl k vyjádření. Mimo jiné např. předsedu Hamáčka, poslance Jaroslava Foldynu, ministra Lubomíra Zaorálka či předsedu poslaneckého klubu Chvojku.

