Zesměšnil ji Tvrdík a ona říká: Tajná příprava Sputniku. Řídí to Prymula

Vývoj koronavirové pandemie v Česku a Maďarsku - to bylo hlavní téma schůzky premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Český expertní tým podle Babiše v Budapešti zjišťoval, jak se maďarskému kabinetu daří vymáhat koronavirová opatření. Hovořilo se i o nákupu vakcín mimo Evropskou unii. Maďarsko jako první země Evropské unie nakoupilo také ruskou vakcín Sputnik V a vakcínu od čínské firmy Sinopharm.

"Je pravda, že se k nám donesly informace, které jsme ověřovali, že ještě před tou cestou, před tou samotnou delegací do Maďarska, tak už se pro to vlastně začala připravovat půda - a začalo se zjišťovat, jak vakcínu Sputnik V do Čech dostat. To znamená, že z několika zdrojů jsme ověřili, že na ministerstvu zdravotnictví se začaly připravovat právní možnosti, jak u nás očkovat Sputnikem, v případě, že nebude schválený Evropskou lékovou agenturou EMA, potažmo ani Státním úřadem pro kontrolu léčiv v České republice," sdělila pro Český rozhlas Dobiášová.

"Andrej Babiš, podle informací, které mám, on se té vakcíny trošku obává. Protože Rusové stále nepustili informace o výrobě té vakcíny a myslím si, že Andrej Babiš se trošku bojí, jestli tu vakcínu sem má dostat a riskovat, že jí bude přidělená výjimka a bude povolená bez těchto patřičných informací, bez schválení Evropské lékové agentury, nebo jestli se mu vyplatí jako premiérovi před volbami, PRově zkrátka, ji tady mít a očkovat s ní," dodala Dobiášová.

"Je zřejmé, že premiér Andrej Babiš řeší, zkoumá všechny možnosti, které by mohly dostat Sputnik k nám do Čech, ostatně dnes navštěvuje Srbsko, které se, mimo jiné, Sputnik rozhodlo také používat a pouštět mezi své lidi, takže i tam bude velmi pravděpodobně získávat informace, možná, jak dostat Sputnik sem do Čech," zmínila také Dobiášová.

A co říká k vakcíně Státní ústav pro kontrolu léčiv a o možnosti prosadit vakcínu Sputnik do Česka? "Jsem se tam ptala. Paní ředitelka Irena Storová mě vlastně překvapila, jak byla razantní, protože i ona má samozřejmě informace, ale pouze takové, které si Úřad pro kontrolu léčiv zjistí. O té vakcíně Sputnik. A Státní ústav pro kontrolu léčiv je jednoznačně proti tomu tu vakcínu schválit, povolit, aniž by k ní měl jakékoliv informace. Tudíž ten její postoj je, řekla bych, velmi razantní a říká: Nepovolíme, respektive nedoporučíme tu vakcínu, pakliže informace z Ruska nebudeme mít," sdělila Dobiášová, která se domnívá, že ústav bude nyní pod velkým tlakem.

Kdyby ústav vakcínu neschválil, co podle Dobiášové mají úředníci v záloze? "Ve hře je, a mluví se o tom, že se může využít zákona o léčivech, protože podle tohoto zákona by tu výjimku, to povolení, bez ohledu na doporučení úřadu pro kontrolu léčiv, mohlo povolit ministerstvo zdravotnictví samo. Pokud by Evropská léková agentura EMA neschválila Sputnik, pokud by nedoporučil povolení ani Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak pak by se dalo na základě tohoto zákona využít toho, že může ministerstvo zdravotnictví říct: Dobře, na riziko a odpovědnost státu tuhle vakcínu povolujeme," zmínila dále Dobiášová.

Žádná oficiální žádost podle jejích slov nyní na SÚKL však není. "Informace chodí, běhají a mluví se o tom, že Česká republika chce, nebo že respektive premiér Andrej Babiš a Roman Prymula, který byl také mimochodem v té delegaci v Maďarsku, že tu vakcínu chtějí, ale zatím nic oficiálního. V současné době ještě žádná oficiální žádost nebo doporučení ohledně té vakcíny není. A není ani na té Evropské lékové agentuře," sdělila Dobiášová.

Jak daleko má nyní Sputnik od toho, aby získal oficiální registraci k použití v Evropské unii? "Ověřovali jsme, zdali dorazila nějaká žádost na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a zatím nedorazila. Narazili jsme na vyjádření britského novináře z agentury AFP, který zveřejnil na svém twitterovém účtu printscreen, kdy EMA odpovídá hromadně na dotazy novinářů, zdali nějaká žádost už je na stole, zdali vyřizují kromě jiného žádosti třeba o povolení Sputniku a to stanovisko EMA bylo jednoznačné. Všechny informace, všechny novinky o schvalování, o tom schvalovacím procesu, zveřejňujeme, zveřejňujeme ho na svém webu, pakliže by bylo něco nového v této věci, v tom procesu schvalování Sputniku, tak byste to věděli. A na webu EMA ještě v pondělí nebyla žádná oficiální žádost o povolení schválení Sputniku," dodala Dobiášová.

"V zákoně stojí a teď cituji: Ministerstvo zdravotnictví může výjimečně dočasně rozhodnutím vydaným po vyžádání odborného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku, nebo použití registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci. V takovém případě držitelé rozhodnutí o registraci, výrobci léčivých přípravků, zdravotničtí pracovníci, nenesou odpovědnost za důsledky vyplývající z takového použití léčivého přípravku a to platí bez ohledu na to, zda byla, nebo nebyla udělena registrace, podle paragrafu... O vydaném opatření ministerstvo zdravotnictví informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví vyvěsí vydané opatření na své úřední desce a Státní ústav pro kontrolu léčiv je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup," popsala dále Dobiášová.

Následně se rozhovořila i o exministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi. "Roman Prymula teprve před pár dny začal pouštět ty první vlaštovky o tom, že by bylo dobré začít vyjednávat o Sputniku," podotkla Dobiášová. "U nás to byl on, kdo o tom začal veřejně mluvit," dodala. "Pakliže by ke stejnému kroku přistoupilo například Německo, silná země, silný hráč, tak to bude pro ty ostatní země, pro Evropskou komisi nějaký signál. Otázkou je také samozřejmě to, proč Rusko ty informace tají. Proč si nepožádali Evropskou lékovou agenturu o povolení Sputniku. Zcela jistě tam budou mocenské pozice Rusko versus Evropa. Samozřejmě, že Rusko toho využívá a může využít, že té vakcíny je nedostatek. A zase to jenom podle mého názoru ukazuje, jak je ta politika do vakcinace, do toho očkování, zapletená a myslím si, že čím dál tím víc se z vakcín, z očkování stává politická záležitost," zmínila rovněž.

Dobiášová v minulosti působila na CNN Prima News, kde se v začátku jeho vysílání střetla s šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslavem Tvrdíkem. V pořadu 360° se loni v květnu dostali do křížku ohledně nákupu zdravotnických pomůcek v Číně. Tvrdík odmítal, že by byl ve střetu zájmů. Ještě před svým působením v CNN Prima News Dobiášová působila v České televizi.

Ve studiu CNN Prima News se Dobiášová ptala na to, jakou roli Tvrdík sehrál v nákupech a zda si nepřipadá ve střetu zájmů v česko-čínských vztazích. "Nemůžu mít v této věci střet zájmů. Nejsem v situaci, kdy zastupuji čínskou stranu. Vy jste se mě na to ptala, já jsem vám na to odpovídal. Já jsem se do tématu nákupu ochranných pomůcek dostal 14. března, kdy mi volal pan vicepremiér Hamáček. Bylo to po schůzce na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde byl premiér České republiky, ministr zdravotnictví, ministryně financí a na tomto jednání vybraná skupina členů vlády dospěla k závěru, že není schopna zabezpečit Českou republiku zdravotnickými prostředky. Zdravotnické prostředky, které potřeboval český zdravotnický systém, tak v Česku nebyly, nevyráběly se ani v celé Evropské unii, mimochodem, některé typy těchto ochranných prostředků se nevyrábí dodnes, bez nich by čeští zdravotníci nebo lidé v českém zdravotnickém systému byli v situaci, jako když vojáci nebo hasiči na střeše Černobylu odklízeli jaderné palivo. To znamená, že by byli v situaci, kdy přímý kontakt s pacientem by je dostával do situace ohrožení vlastního zdraví nebo životů a mě by strašně zajímala reportáž, co by se dělo, kdyby ta letadla z Číny nelétala a ty prostředky se sem nedostaly," poznamenal Tvrdík.

"Nemůžu být ve střetu zájmů, protože jsem nepracoval pro čínskou společnost a čínskou stranu. Mě oslovila vláda České republiky, abych jim s těmito dodávkami pomohl. Epidemiolog Roman Prymula definoval, jaké množství týdně potřebuje Česká republika na zvládnutí této epidemie, jednoznačně bylo řečeno, že potřebují 300 tisíc zdravotnických obleků, potřebují vlastně všechno, co má na sobě záchranář, lékař, policista, když přistupuje k pacientovi. Štít, ochranný oblek, roušku nebo respirátor, brýle, rukavice, návleky. V České republice nebylo nic a je toho potřeba týdně stovky tisíc kusů, v některých případech milionů kusů. Je potřeba si uvědomit, že je potřeba oblek, rukavice dvoje - pokaždé, když dojde ke kontaktu s pacientem, to svlékáte a začínáte znovu," vysvětloval Tvrdík, podle jehož slov šel zachraňovat lidské životy v Česku. "Rozhodně nevidím konflikt," rozčílil se. "Jestli mám kontakty v Číně, tak jsme je využili k tomu, abychom dostali do České republiky dané prostředky, to byla výhoda, ne nevýhoda, a nemohl to být konflikt zájmů. Ba naopak - Česko nutně potřebovalo, abychom mu šli pomáhat," zdůraznil.

Hovořil pak i o společnosti CITIC, kde je členem představenstva, i společnosti CEFC. "Společnost CITIC je kótovaná na burze, není z ničeho vyšetřovaná. Je to jedna z nejprestižnějších čínských a světových společností. Společnost CEFC z korupce podezřelá není, a české pobočce nikdo nikdy nic nevyčítal," zdůraznil tehdy.

Závěrem se pak Dobiášová s Tvrdíkem dostala do křížku, kdy se z něj snažila vymámit, zda je či není ve střetu zájmů, a čí zájmy vlastně hájí. Tuto diskuzi však ukončila moderátorka Wolfová s tím, že čas věnovaný této debatě už vypršel. Zároveň poznamenala, že takto vypadá investigace v přímém přenosu.

