Zetory, aby si nemohli stěžovat. V Plzni toho měli dost. „Nebylo to naposled,“ zní varování

Čtyřicítka traktorů, většinou s přívěsy, vyjela na severním Plzeňsku v rámci evropského protestu. Farmáři vesměs ze středních podniků hovoří o likvidaci jejich desítky let trvajících subjektů. Záměrně nasedli do starších traktorů, zetorů, aby podle nich český premiér neukazoval na to, jak se mají zemědělci dobře, když vlastní novou techniku. Osmdesátiprocentní navýšení daně z nemovitosti a likvidační ceny komodit stejně jako snížení o polovinu dotací na živočišnou výrobu. To jsou faktory, které ženou lidi do protestů, které prý zcela jistě budou dál pokračovat.

Předseda představenstva zemědělského družstva Mladotice Tomáš Polcar si nebral servítky: „Převládá stará technika, které je přes 90 procent, samé zetory. Aby pan premiér nepoukazoval na to, že zemědělci mají samé nové stroje,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. „Náš protest je spíše proto, abychom upozornili na problémy, nikoliv brzdili provoz.“ Trasa byla dlouhá jen několik kilometrů a zcela se vyhnula širšímu městskému centru. Přesto nechyběli řidiči, kteří při předjíždění občas vstyčili prst… „Táhněte si protestovat na pole,“ vykřikoval jeden řidič luxusního vozu s ještě luxusnější SPZ. Na druhou stranu, byli i řidiči, co troubením klaksonů vyjadřovali své sympatie. Nicméně jich bylo na rozdíl od zahraničí pomálu.

Václav Bulín, předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice na severním Plzeňsku a místopředseda zemědělského svazu územní organizace Plzeň-sever a Rokycany, který byl také okresním činovníkem Agrární komory, si povzdechl: „Zemědělství se věnuji celý život, je mi 65 let a nikdy jsem si nemyslel, že mne tohle čeká…“

Budou, jsou protesty k něčemu? „Zatím to tak úplně nevypadá a bude potřeba mnohokrát ještě vyjet, aby se něco změnilo. Původně jsme měli jet na Prahu, zablokovat město. Nakonec se ale vyhovělo prosbě Poláků a přehodilo se to na dnešek, což by měl být takový celoevropský protest všech zemědělců na podporu čtvrtečního vyjednávání v Bruselu o krizových balíčcích,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Bulín. „Hodně lidí, co nejsou zasvěceni do zemědělství, se mě ptá, proč protestujeme. Byť to bylo mnohokrát řečeno a napsáno, společnost to úplně neví. Takže tedy – protestujeme proto, že situace středních podniků, které obhospodařují plochy 700 až 2 500 hektarů, produkčních, kteří vyrábějí a zaměstnávají lidi, tak situace jak ekonomická, tak finanční je prostě zoufalá. Pokud nám nepřijde nějaká rychlá finanční pomoc do těchto podniků, tak se obávám, že mnohde bude situace špatná. Neprotestujeme kvůli svým mzdám, jako to dělají učitelé, zdravotníci, ale my stávkujeme proto, aby přežily naše podniky.“

„V poslední době se semlelo několik negativních věcí, ať je to snížení dotací pro nás, střední podniky, a mluvím hlavně o nedistributivní platbě, kdy se nám značně snížily dotace. Třeba na zvířata jsme dostávali pět miliard a teď je to asi 2,5 miliardy a dalších pár věcí. Situace je ve špatných cenách našich komodit, a to zejména rostlinných, jako jsou řepka, pšenice, ječmeny. To kleslo o 30, 40 procent a navíc jsou velmi špatně prodejné. To díky dovozům ze třetích zemí, z Ruska, Běloruska a také z Ukrajiny. A nejen to, co jde k nám, ale hlavně do Německa a Polska. My vyvážíme, protože náš trh naše zboží nepojme a dochází k zablokování. Takže cena je pro nás likvidačně nízká. Jsou to i další věci jako třeba zvýšení daně z nemovitostí v rámci vládního balíčku, a to o 80 procent. Na to se samozřejmě navázalo zvýšení pachtovného, a to navyšuje cenu. Samozřejmě si o to říkají majitelé půdy, podepisuje se na tom nejen inflace, ale i vysoké ceny vstupů, jako jsou hnojiva, osiva, nakupovaná krmiva, ale také náhradní díly, nové stroje, technologie, pohonné hmoty – nafta. Naše tržby nepokryjí náklady,“ posteskl si Bulín.

„Proč nejsme tak radikální jako zemědělci v okolních státech? My k tomu nejsme z minulosti vychováni. A přiznám se, že mnoho lidí to takto nebaví, jít na akci a demonstrovat. Podobné akce určitě budou a tato nebyla poslední, bohužel, protože sliby vlády jsou naprosto, naprosto nedostatečné,“ zakončil svá slova smutně Václav Bulín.

Nakupující v Globusu ani nepostřehli, že je nějaký protest. „Firma své parkoviště poskytuje jen osobním vozům. V Německu by to bylo jiné, ale tady jsme v Čechách,“ konstatoval jeden z účastníků. „Abychom je nevyrušili od nakupování,“ vysmíval se. A na otázku, zdali v připojených cisternách je močůvka a budou-li zemědělci po vzoru svých belgických a polských, o francouzských ani nemluvě, kolegů vystříkávat úřady, odpověděli: „Ne.“ Mnohdy to ale spíše znělo jako – ještě ne. A nebo u nás se to nenosí, tady se protestuje kulantně.

A podle šéfa krajské agrární komory Jaroslava Šímy si „mnoho zemědělců už nyní nenajde čas. Je pěkné počasí, práce na polích nepočkají a jedou na plné obrátky.“ Ještě je co obdělávat a o co pečovat…

