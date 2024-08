Zfackovat starou a všem se smát do ksichtu, urazil mladý Kolář senátora ODS

Na roztržku v koalici SPOLU ve Středočeském kraji to vypadá poté, co europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) zvolený za zmíněnou koalici do Bruselu, se opřel do svého koaličního partnera z ODS Raduana Nwelatiho z Mladé Boleslavi.

Ten kandiduje v podzimních volbách do Senátu v obvodu, který je, co se týče uchazečů o senátorské křeslo, skutečně nabitý k prasknutí. Kromě Nwelatiho z ODS totiž na seznamu potenciálních kandidátů najdeme např. i blízkého přítele ministra Rakušana Ondřeje Lochnana (STAN), středočeskou zastupitelku za Zelené Janu Krumpholcovou, poslance za SPD Jiřího Kobzu nebo lékaře Igora Karena, který kandiduje za hnutí ANO.

Výpad Ondřeje Koláře vůči kandidátovi ODS je o to zajímavější, že do středočeských krajských voleb jde koalice SPOLU jako jeden subjekt a podobná vyjádření nebudí zrovna dojem, že by se jednalo o subjekt postavený na jednotě a spolupráci.

O co jde?

O příspěvek Ondřeje Koláře, kterým na sociální síti X reaguje na reklamní předvolební baner Raduana Nwelatiho, na kterém současný náměstek primátora Mladé Boleslavi pranýřuje některé kroky populární zejména v Bruselu a na půdě Evropského parlamentu.

Topit petkama – ANO

Bánit v hospodě – ANO

Občas zfackovat starou – ANO

„Ochcávat“ zákony a smát se všem do xichtu – ANO

??‍>?

Co vás ještě napadne při pohledu na tenhle vlastenecky-konzervativní plakát? pic.twitter.com/POXk3q5Lld — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) August 29, 2024

Green Deal – NE

Spalovací motory – ANO

Česká koruna – ANO

Tyto Nwelatiho priority, které mimochodem kopírují priority hnutí ANO, rozčílily europoslance Koláře do té míry, že neváhal do svého příspěvku napsat text s podobnou rétorikou, avšak velmi ostře zabarvený a místy vulgární, proti svému koaličnímu kolegovi.

Topit petkama – ANO

Bánit v hospodě – ANO

Občas zfackovat starou – ANO

„Ochcávat“ zákony a smát se všem do xichtu – ANO

Vše ještě Kolář doplnil sugestivně položenou otázkou.

„Co vás ještě napadne při pohledu na tenhle vlastenecky-konzervativní plakát?“

Pod jeho příspěvkem se rozproudila poměrně čilá diskuse, do které neváhal přispět ani režisér legendárních Pelíšků Jan Hřebejk, který také poměrně ostře napsal, že ho prvně napadne, že jsou to debility a následně se pustil do rozboru politické situace v naší zemi.

Napadne mě, že



1. Jsou to debility

2. V lepším případě bude ODS zas nejbližší koaliční partner těch stávajících koaličních stran. V tom nejlepším možném REÁLNÉM výsledku parlamentních voleb příští rok.



Je to smutný, ale cokoliv jiného (co připadá v úvahu) bude mnohem horší.… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) August 29, 2024

„V lepším případě bude ODS zas nejbližší koaliční partner těch stávajících koaličních stran. V tom nejlepším možném REÁLNÉM výsledku parlamentních voleb příští rok,“ uvedl a s poukazem na možnost, že by došlo k rozpadu koalice SPOLU, naznačil i další možnost.

„Je to smutný, ale cokoliv jiného (co připadá v úvahu) bude mnohem horší.“

Zda měl na mysli možnou koalici ODS s hnutím ANO, o které se začíná čím dál hlasitěji hovořit v souvislosti právě se středočeskými krajskými volbami, není jasné. Nahrává tomu ale závěr jeho repliky.

„Na všechny kontroverze ve stávající koalici koukám s pochopením, ale zároveň s obavami a smutkem.“

Právě Mladá Boleslav, která je základem senátního obvodu, ve kterém se Nwelati bude ucházet o mandát, je totiž příkladem toho, že taková spolupráce je nejen možná, ale také reálná.

Nedávno zde totiž právě Raduan Nwelati dokázal, že on ctí dohody a předal v polovině svého funkčního období mladoboleslavský primátorský řetěz svému dosavadnímu náměstkovi Jiřímu Bouškovi (ANO). Ten se tak stal současným primátorem jednoho z nejvýznamnějších středočeských měst.

Zda je právě možná spolupráce ODS a ANO trnem v oku europoslanci Kolářovi z TOP 09 a zda ho právě to donutilo ke zveřejnění uvedeného příspěvku, či zda to byly klesající preference jeho strany, která by se podle aktuálních průzkumů do parlamentu těžko sama dostávala, o tom lze jen spekulovat.

Psali jsme: Senátor Nwelati: Ten systém digitalizace je absolutně nefunkční Kolář (TOP 09): Evropskou unii pořád spousta lidí nechápe Kolář (TOP 09): Za vyvlastnění bychom museli vyplatit náhradu? Neberu v potaz Senátor Nwelati: Negativní nálada, která poslední dobou panuje, mě občas trochu až děsí