Zhnusený senátor Láska: A za co té Číně máme děkovat?

Mezi Českou republikou a Čínou funguje letecký most. Do Česka doputovaly desítky tisíc testovacích sad na koronavirus. Do Česka doputují také respirátory, roušky, ochranné brýle a další pomůcky. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prozradil před kamerami České televize, že objednávky budou Česko stát víc než miliardu korun.

Senátor Václav Láska proto nevidí sebemenší důvod k tomu být Číně za něco vděčný.

„Za co prosím mám být té Číně vděčný? Za to že podcenila virus, který se z jednoho čínského města rozšířil do celého světa? Nebo za to, že o viru dlouho lhala a nedovolila se světu na něj pořádně připravit? Nebo za to, že v počátku přijala zdarma pomoc celého světa a teď to samé zboží prodává světu buď za nejvyšší nabídku, nebo podle toho, jak jste či nejste loajální k čínským komunistům?“ zeptal se Láska ma sociální síti Facebook.

Číně podle senátora nemáme za co děkovat. On osobně by poděkovat spíše svým českým spoluobčanům, kteří často brblají, ale v časech skutečné krize se snaží pomáhat druhým.

„Za tu českou mentalitu, která vede k tomu, že zatímco ve stejné situaci Američané vykupují obchody se zbraněmi, Češi šijí pro své sousedy a seniory roušky. Za českou mentalitu, která neustálou nespokojenost se vším, v době krize promění v zodpovědnost, se kterou desetitisíce lékařů, hasičů, policistů, vojáků, vědců a spousty dalších profesí, pracují a pomáhají na 150%,“ zdůraznil Láska.

Za to všechno prý musíme poděkovat.

