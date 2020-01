Zhoubný nádor! Miroslava Němcová to vzala od podlahy. Babiš, KSČM, Ondráček, Írán, Palach

„Jako správná perfekcionistka jsem měla připravený proslov do posledního slova. Tip ťop. Ten jsem přepsala dopoledne, večer. A teď, když se podíváte, tak tady mám takovéhle čáry máry. Takže můj první proslov na kongresu bude spatra. Tak, držte mi palce, já si je držím taky. Chtěla jsem mluvit nejen jako politička, ale taky jako advokátka,“ zahájila své vystoupení na kongresu ODS Eva Decroix. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 10283 lidí

„Chtěla jsem mluvit o tématech, která zde už zazněla. O rodině a o právním státu. Vlastně o rodinném státu. Dnes z úst pana předsedy Fialy zaznělo, že konzervativní politik nepotřebuje definici rodiny. Pan místopředseda Kupka doplnil, že konzervativní politik taky ví, že rodina je táta a máma. Já bych to jenom doplnila: Ano, ale dnes také velmi často je rodina táta a jeho nová přítelkyně, máma a její nový přítel a každý své děti. A toto všechno se stěhuje každý víkend. Ale stále je to rodina. Každá druhá rodina se rozvádí. Může se nám to líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale v zásadě nám nezbyde nic jiného, než to vzít na vědomí. A hlavně si nemůžeme myslet, že když lidem uděláme z rozvodu peklo, takže těch rozvodů ubyde a bude jich míň. Nebude,“ sdělila Decroix.

„Bohužel je ale smutné konstatování, že dnes ty rozvody v soudních síních peklem jsou. Ne proto, že bychom měli špatné soudce, máme výborné soudce. Pracovité, trpělivé. Ale protože ten systém malinko pokulhává. A největší peklo je to pro děti. Já jsem zde chtěla hovořit dlouze, odborně a moudře o nové právní praxi, která mě velmi trápí. Protože ta skutečnost, že aktuální systém nefunguje, tak si ji uvědomují i soudci, a tak částečně vzali spravedlnost do svých rukou a začali aplikovat novou praxi, která je chvályhodná. Funguje, a stojí na myšlence, že všichni bychom se měli dohodnout. To samozřejmě všichni můžeme kvitovat a souhlasit s tím, ale má to jeden háček, možná dva. Ty základní. První a ten největší háček je, že ta aktuální praxe, kterou prosím dnes provozuje 20 soudů z 68, naopak – 86 okresních soudů a dvacet soudů provozuje tuto praxi. A tato právní praxe není založená na žádném předpise. Je založená na manuálu, který píše soudce s neziskovkou. Asi chápete, že to nemá co dělat s právním státem,“ podotkla Decroix. Druhá věc je podle ní ta, že tato praxe je založena na krásné naivní myšlence, že všichni se dohodnou, všichni jsou hodní a všichni se budou mít rádi. „Vy asi víte, že to nefunguje. Nikdy to tak nefungovalo. A minulý režim ukázal, že takto krásné naivní myšlenky jsou chvályhodné, ale jsou velmi snadno zneužitelné,“ dodala.

„Hlavně bych chtěla říct, když přejdu všechny detaily, které pevně věřím, že se jim následně budeme věnovat a že je začleníme do našeho programu, protože těmto lidem musíme poskytnout právní oporu ve srozumitelném právním systému, tak bych chtěla podotknout, že dnes tímto systémem prochází mnoho dětí a nelze předpokládat, že ty děti, které projdou zmatkem těchto soudních síní, budou jednou věřit ve spravedlnost a v právní stát. A protože všichni víme, že rodina je odrazem stavu naší společnosti, a pokud chceme ohleduplnou a odpovědnou společnost, tak ty principy zde nestačí jenom hlásat, ale musíme je praktikovat v každodennosti, musíme tu společnost k tomu vychovávat, třeba i u těch soudních síní,“ hovořila nová členka výkonné rady.

„Děkuji vám za vaši důvěru, posílám hlavně velké díky do svého regionu. Dovolte mi ještě krátce reagovat, co zde zaznělo dnes. My všichni tušíme a cítíme, a já určitě se k tomu podepisuji, že ODS jde v poslední době správnou cestou a jde správným směrem. Jenom možná ne ani tak zde, ale především v těch regionech a tam venku máme pocit, že jde pomalu. Že to trošku drhne. Že to jde pomalu, a přesto se hrozně nadřeme. Preference nestoupají. Mně to tak trošku připomíná, když jsem běžela svůj první půlmaraton a někdo mi říkal: To dáš i bez přípravy. To dáš takzvaně hlavou. A já mám pocit, že tu politiku taky děláme jenom tou hlavou. Jenomže když ten půlmaraton běžíte jenom hlavou, tak počítáte ty kilometry. Stejně tak jako my pořád počítáme ty preference. A na konci vás hrozně bolí nohy. A jenom stačí k tomu přidat, k té hlavě, taky trošku toho srdce. Já vím, zase si řeknete: Další havloid, zas nějaký srdce tady. My jsme konzervativní politici. Ale ono to bez toho opravdu nepůjde. My potřebujeme ten zápal, to nadšení, my potřebujeme, aby nás to bavilo. Protože když nás to bude bavit, tak potom nedoběhneme jenom do cíle, ale doběhneme si pro vítězství. A jakkoliv jsme konzervativní politici a hlava vždycky bude na prvním místě a víme, že politika je věda, tak nesmíme zapomenout, že je to politika, že je to věda o lidech. To znamená, že ji také musíme dělat lidsky a děláme ji pro lidi. Děkuji,“ uzavřela Decroix.

V rámci politické diskuse vystoupila i bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. „Chci vám nejprve pogratulovat, pane předsedo, ke zvolení, místopředsedům ke zvolení, všem členům výkonné rady, těm, kteří byli potvrzeni do orgánů ODS, myslím, že to byla rozhodující naše role dnes při dnešním kongresu, abychom mohli úspěšně pokračovat v naší cestě, která směřuje k volbám v roce 2020, tedy k těm volbám senátním a k volbám krajským a také v roce 2021 k volbám do Poslanecké sněmovny," sdělila Němcová.

„Vystupuji v trojjediné pozici. Vystupuji jako občan, vystupuji jako volič ODS a vystupuji jako člen-reprezentant ODS. A když se pokouším někdy rozdělit ty role, tak vždycky zjistím, že to nejde, že se mi to projeví do jednoho, takže ty občanské postoje, které mám a které myslím, že sdílím ve valné většině s těmi, kteří nás volí, tak se vždycky nějak dotknou té mé role poslance nebo členky ODS a musím hledat odpovědi na to, jak jako občan, když se mi něco nelíbí, nebo cítím, že je něco špatně, a mí spoluobčané to cítí špatně, tak jak na to odpovím jako reprezentant politické strany,“ řekla úvodem Němcová.

„Myslím si, že to nejdůležitější – a chci, abychom o tom mluvili, abychom to zdůraznili, beru to jako své velké téma, pořád tím žiju... To nejdůležitější, co cítím, že se s naší zemí po 30 letech děje, je plíživý přechod od fungující lépe či hůře, ale zlepšující se demokracie, což jsme všichni doufali, že se bude dít po roce 1989, k takovému oligarchistickému systému. Ten, tak jako zhoubný nádor, když napadne zdravý organismus, tak je schopen ho úplně zahubit, tak politický orgán, demokratický orgán, je-li napaden prvkem, který já nazývám oligarchistický systém a říkám, že ho kolem sebe vidím a to riziko vidím, tak je schopen pohltit ten politický demokratický systém a smrtelně mu ublížit. Myslím, že nechci strašit, nechci tady vykládat, že jsme v nějaké bezvýchodné situaci, že nemáme šanci s věcmi pohnout, ale jsem přesvědčena, že jestli si máme vytknout něco před závorku, něco, co je opravdu důležité a co nesmíme ztratit ze zřetele, tak je to přesně ohrožení demokratického normálního provozu, na všech úrovních v České republice, tím prorůstáním toho oligarchického systému, který samozřejmě ztělesňuje Andrej Babiš a jeho bezhodnotová politika a ti stoupenci, kteří ho u moci drží a to je pro mě to nejvíc hořké, co musím zmínit. A to je role KSČM, která po těch 30 letech se poprvé dostává ke skutečnému politickému vlivu. Je to otevřený politický vliv. Jestliže se podíváme na vládu, která je koaliční, menšinová, složena z hnutí ANO a ČSSD, tak sociální demokraté tam hrají jenom takového, řekla bych, parťáka do počtu, ale ten, kdo tu hru píská, kdo určuje personální věci a do jisté míry rozhoduje i o otázkách programových, jsou zejména komunisté. A to já sleduji, vnímám to jako velkou prohru nás, kteří si představovali, že život po roce 1989 už těmto silám žádnou příležitost nedá,“ sdělila rozhorleně Němcová.

„Abych byla trochu konkrétnější, tak možná vraťme se společně do nedávné historie, abychom věděli, o čem mluvím, jak teda ti komunisté tu politickou hru dnes v naší zemi pískají. Jak Andrej Babiš jim otevřel dveře, jak je pozval do toho politického salonu a jak spolu s nimi uskutečňuje jejich program. Byly tady zmíněny ty náhrady za církevní restituce, což byla skutečně podmínka toho, že komunisté budou držet Babišovu vládu u moci, ty restituce prostě Poslaneckou sněmovnou prosazeny byly a jsme šťastni, že Ústavní soud, byli jsme svědky toho, že Ústavní soud rozhodl o tom, jaká nehoráznost a zlodějina, vlastně druhá v historii za bílého dne, by se pod vlajkou komunistů uskutečnila. Chci připomenout také to, že komunisté v takových drobných věcech přinutili vládu Andreje Babiše, aby jim šel vstříc v rámci schvalování státního rozpočtu. Ne v nějakých mega číslech, nebo v nějakých velkých kapitolách, nebo v nějakých velkých záměrech, ale takovým tím plíživým způsobem, kdy svou ideologii dostávají zase tam, kde ji měli před rokem 1989. A tak se stane, že například ten, dnes už řeknu nechvalně známý Spolek bojovníků za svobodu vedený panem plukovníkem Vodičkou, to je ten spolek, který dává čestná vyznamenání za dobrou práci Zdeňkovi Ondráčkovi, zvanému Mlátička, tak tento spolek dostává s podmínkou komunistů, že jinak státní rozpočet neschválí, dostává příspěvek na svou činnost, a například na pamětní desku nebo na připomínku Jana Palacha tento rozpočet peníze nenašel,“ rozlítila se Němcová a apelovala na to, abychom si to zkusili hodnotově porovnat.

„Zkusme si říct, koho tedy vláda plní hru a koho dostává na úroveň, kde jsme si mysleli, že už tam nebude. Je zde zřetelná snaha komunistů překročit i práh naší republiky, teď zrovna v Poslanecké sněmovně je opakovaně předkládaný jejich návrh na to, aby byly zrušeny sankce a byl povolen dovoz pro výstavbu jaderné elektrárny v Íránu. Na tento záměr výstavby elektrárny jsou uvaleny mezinárodní sankce z dobrých důvodů, protože ta hrozba je ohromná z této strany, a přesto vláda Andreje Babiše nebyla schopná tento záměr zastavit,“ dodala Němcová.

„Pokusím se vás přimět, abyste ve své mysli spolu se mnou zvažovali tuto otázku a naši roli, co musíme dělat jako první úkol, to znamená všechny síly, které máme, nasadit k tomu, abychom zastavili toto prorůstání a vliv Andreje Babiše do naší země a abychom také byli schopni říct úplně jasně a zřetelně, že s mužem, který má takový obrovský střet zájmů, který je rizikem pro demokratické strany, takže nebudeme spolu spolupracovat,“ uzavřela Němcová.

