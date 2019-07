Zhroutilo se to. Štěpán Kotrba tvrdě o budoucnosti USA. Ale i Evropy

Publicista Štěpán Kotrba vyložil svůj pohled na to, co se dnes děje na Západě. Pětačtyřicátý prezident USA Donald Trump podle něj dokazuje, „že i blbec může vést supervelmoc“. Podobně tvrdý byl Kotrba i v kritice britských konzervativních elit. Britští lordi a miliardáři se skrze Brexit údajně ničí tak dokonale, že by to tak skvěle dokázal jen málokdo.